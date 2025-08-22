ما هو التنبؤ بالطلب المدعوم الذكاء الاصطناعي؟

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى—بما في ذلك خوارزميات التعلّم الآلي، والتحليلات التنبؤية، والأتمتة—المساهمة في تحسين دقة وكفاءة جهود التنبؤ. وقد تستخدم المؤسسات التنبؤ بالطلب المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين مستويات المخزون، وتعزيز إدارة سلسلة التوريد، أو لاتخاذ قرارات بشأن الإنتاج والتسعير والتخطيط الاستراتيجي.

هذا النهج في تخطيط الطلب يتجاوز الطرق التقليدية، إذ يستفيد من مجموعات بيانات ضخمة وتحليلات أكثر تقدماً للتكيف مع تغيّر ظروف السوق وسلوك المستهلك. وهو يتيح للمؤسسات الاستجابة بسرعة للاضطرابات، والحد من نفاد المخزون، وتقليل فائضه، والحفاظ على ميزة تنافسية.