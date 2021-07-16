ما المقصود بتخطيط الطلب؟

يُعد تخطيط الطلب هو محور سلسلة التوريد الفعالة، حيث يخدم وظيفتين أساسيتين — مما يجعله ذا أهمية مضاعفة للأعمال التجارية.

أولاً، يوجد دائمًا الدافع الأساسي لحماية عملية البيع وضمان تحقيق الإيرادات المتوقعة. لكن لا يمكن لتجار التجزئة بيع ما ليس لديهم في المخزون. ولا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يكوّن المستهلكون اليوم انطباعًا دائمًا عن الشركة، وما إذا كان بإمكانها تلبية طلبات التوريد. تعمل عملية تخطيط الطلب على ضمان امتلاك تجار التجزئة الكمية المناسبة تمامًا من المخزون في المكان المناسب لتجنب حالات نفاد المخزون والبقاء على استعداد لعملية البيع التالية.

لكن حماية المبيعات لم تعد كافية بعد الآن. يتعلق الأمر أيضًا بإدارة الأعمال التجارية بكفاءة أكبر. تساعد عملية تخطيط الطلب في تحقيق الكفاءة من خلال المساعدة في إدارة مساحة التخزين بشكل أكثر ذكاءً. لماذا يجب على الشركات استثمار المزيد في المساحات المادية أكثر مما تحتاج إليه؟ يمكن أن يساعد تخطيط الطلب الشركات على تجنب مخاطر التخزين المفرط — مثل زيادة تكاليف حمل المخزون والأوضاع المالية التي تتطلب استخدام خصومات على المنتجات أو تدابير مؤقتة أخرى للتخفيف من التخزين المفرط عن طريق بيع المخزون بأسرع ما يمكن.

أصبح تخطيط الطلب والتنبؤ به أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة وأن العديد من القوى الخارجية — مثل الأحداث الجوية والاتجاهات الاقتصادية وحالات الطوارئ العالمية — يمكن أن ينتهي بها الأمر بتشكيل وإعادة تشكيل الطلب.