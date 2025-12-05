ما المقصود بتخطيط السيناريوهات؟

إن أفضل طريقة لفهم تخطيط السيناريوهات هي من خلال مثال شركة Royal Dutch Shell المعروفة حاليًا باسم Shell. بدأت شركة النفط والغاز في استخدام تخطيط السيناريوهات في الستينيات عندما كانت تتعامل مع تحديات الإنتاج المتوسع، وتوقعت في نهاية المطاف أزمة النفط عام 1973.

في عام 1965، قدمت الشركة Unified Planning Machinery (UPM)، وهي أداة تنبؤ محوسبة يتم استخدامها للتنبؤ بالتدفقات المالية. أدت هذه الأداة إلى مزيد من المحادثات داخل الشركة حول إنشاء سيناريوهات محتملة وتوقُّع الأحداث المستقبلية من خلال عملية تطوير السيناريوهات.

وضعت الشركة سيناريوهات بديلة بناءً على مجموعة من المتغيرات. وقد فعلت ذلك في محاولة لفهم كيف قد يبدو الوضع المستقبلي للمؤسسات في عالم قائم على التجارة الحرة أو التوترات الجيوسياسية المتزايدة.

وقد كان لهذا العمل دور محوري لشركة Shell في محاولتها لفهم الاضطرابات والتنبؤ بها. حتى يومنا هذا، لا تزال شركة Shell تطرح أسئلة "ماذا لو" وتستخدم عملية تخطيط السيناريوهات للتفكير في التحديات طويلة المدى وتخفيف المخاطر.

إن الهدف من تخطيط السيناريوهات ليس مجرد التنبؤ بالنتائج، بل فهم القوى التي ربما أدَّت إليها. ومن الضروري النظر في عوامل بيئة الأعمال الخارجية والداخلية ودمج تخطيط السيناريوهات في جميع العمليات التنظيمية.