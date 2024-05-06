إن فهم المخاطر المناخية أمر مهم لأسباب عديدة. يمكن أن تؤدي عواقب تغير المناخ إلى تفاقم التفاوتات الاجتماعية والإضرار بالصحة العامة. وتقدر منظمة السلامة العالمية أنه بين عامي 2030 و2050، قد يتسبب تغير المناخ في حدوث ما يقرب من 250,000 حالة وفاة إضافية سنويًا بسبب سوء التغذية والمرض والإجهاد الحراري1 وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الظواهر الجوية المتطرفة إلى خسائر في الأرواح، وتشريد البشر، وزيادة الفقر.

ووفقًا لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، فإن هذه الظروف المناخية المتغيرة لها أيضًا آثار مالية محتملة على المؤسسات والنظام المالي العالمي بشكل عام. وتشمل هذه الآثار الأضرار التي لحقت بالممتلكات والبنية التحتية، وتعطُّل العمليات، وزيادة مطالبات التأمين. يأخذ المستثمرون في الاعتبار بشكل متزايد المخاطر المناخية في قراراتهم الاستثمارية. وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة والكيانات الأخرى في جميع أنحاء العالم على وضع لوائح ومعايير جديدة تتطلب من الشركات تقييم المخاطر المتعلقة بالمناخ والإفصاح عنها.