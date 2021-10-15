يعمل Reds على تخزين البيانات في الذاكرة بدلًا من القرص الصلب أو محركات الحالة الثابتة (SSD)، ما يوفر سرعة وأداء وموثوقية لا مثيل لها.

عند اعتماد التطبيق على مصادر بيانات خارجية، يمكن أن يؤدي زمن الانتقال ومعدل نقل البيانات لتلك المصادر إلى بطء في الأداء، خاصةً مع زيادة حركة المرور أو توسّع التطبيق. تتمثل إحدى طرق تحسين الأداء في هذه الحالات في تخزين البيانات ومعالجتها في الذاكرة، بحيث تكون أقرب فعليًا إلى التطبيق. تم تصميم Redis لهذه المهمة: فهو يخزِّن كل البيانات في الذاكرة -ما يوفر أسرع أداء ممكن عند قراءة البيانات أو كتابتها- ويوفر إمكانيات تكرار مدمجة تسمح لك بوضع البيانات أقرب فعليًا إلى المستخدم بأقل زمن انتقال.

من الخصائص الأخرى في Redis الجديرة بالذكر: دعمه لعدة هياكل بيانات، ووجود دعم مدمج للبرمجة النصية بلغة Lua، ومستويات متعددة من التخزين المستمر على القرص، والتوفُّر العالي.