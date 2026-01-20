ما المقصود بتحسين البيانات؟

في حين أن الوصول إلى بيانات عالية الجودة وذات صلة كان دائماً أمراً حيوياً لإجراء تحليلات موثوقة واتخاذ قرارات أفضل، إلا أن هذا الأمر يكتسب أهمية قصوى وملحة في مشهد البيانات الحديث. تكمن الأسباب في ثلاثة عوامل: حجم البيانات، والتعقيد، والضغوط التنافسية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

تواجه المؤسسات اليوم أحجاماً من البيانات تزيد أضعاف عما كان متاحاً طوال معظم التاريخ البشري، حيث كشفت دراسة عالمية أجريت عام 2024 على مؤسسات بأحجام مختلفة أن ما يقرب من ثلثيها يدير ما لا يقل عن بيتابايت واحد من البيانات.1

إنَّ جزءاً كبيراً من تلك البيانات هو بيانات كبيرة: وهي مجموعات بيانات هائلة تأتي بتنسيقات متنوعة، بما في ذلك البيانات المنظمة، وشبه المنظمة، وغير المنظمة. من الجدير بالذكر أن البيانات غير المنظمة لا تتوافق بسهولة مع المخططات الثابتة لقواعد البيانات العلائقية، مما يعني أن الأدوات والأساليب التقليدية لا يمكن استخدامها عادةً في معالجة البيانات غير المنظمة وتحليلها.

وفي الوقت ذاته، تواجه المؤسسات ضغوطاً متزايدة للاستفادة من البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي؛ وهي معلومات عالية الجودة، ومتاحة، وموثوقة، يمكن للمؤسسات استخدامها بثقة في مبادرات وتدريبات الذكاء الاصطناعي.

لكن معظم الشركات لا تملك بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي بعد؛ فوفقاً لدراسة أجراها معهد IBM لقيمة الأعمال عام 2024، وافق 29% فقط من قادة التكنولوجيا بشدة على أن بيانات مؤسساتهم تستوفي المعايير الأساسية للتوسع بكفاءة في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.2

إن استخلاص القيمة من مجموعات البيانات الضخمة والمعقدة، مع ضمان الجاهزية للذكاء الاصطناعي في الوقت ذاته، يتطلب الأدوات والبنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى استراتيجيات إدارة البيانات الفعالة. ومع ذلك، لا تستطيع الشركات عادةً تحمل تكاليف موارد الحوسبة والتخزين اللانهائية. يتعين عليهم الموازنة بين الجهود المبذولة لاستخراج القيمة، والتدابير الرامية إلى تعظيم الكفاءة والعائد على الاستثمار.

يساعدهم تحسين البيانات على القيام بذلك.

من خلال تحسين البيانات، يمكن للمؤسسات تحسين كل من أداء وكفاءة مهام سير العمل للبيانات. تساعد تقنيات تحسين البيانات المختلفة المؤسسات على رفع جودة وسهولة الوصول إلى بياناتها—وفي الوقت ذاته، تقليل الأعباء التي تفرضها عمليات التخزين والمعالجة على مواردها وميزانياتها.