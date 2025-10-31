لجأت Dynamiq إلى مجموعة الذكاء الاصطناعي المتقدمة من IBM -بما في ذلك بحيرة البيانات IBM® watsonx.data، ونماذج الأساس IBM Granite، ومنصة IBM watsonx Orchestrate- لتشغيل الحل الخاص بها.وعملت على إنشاء وكيل قانوني مدعوم بالذكاء الاصطناعي على منصة IBM watsonx؛ لتحويل فوضى المستندات إلى قاعدة معرفية استراتيجية.

في الأساس، عملت watsonx.data كمنصة موحَّدة لدمج وتنظيم واسترجاع آلاف العقود وتقارير الامتثال والمستندات التنظيمية.

لتحسين الأداء وتقليل التكاليف، اعتمدت Dynamiq استراتيجية متعددة النماذج، لمواءمة اختيار النموذج مع متطلبات المهمة. تعاملت النماذج اللغوية الصغيرة Granite مع المهام الروتينية للامتثال مثل مطابقة القوالب والتنسيق.

أتاحت البنية المعمارية المرنة للحل، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات ونقاط التكامل المسبقة مع IBM watsonx Orchestrate، تدفق الرؤى القانونية إلى أنظمة الأعمال مثل منصات إدارة علاقات العملاء (CRM) والموارد البشرية. وقد نجحت Dynamiq في ابتكار حل مصمم خصيصًا للمهنيين القانونيين بمساعدة/باستخدام عروض الذكاء الاصطناعي الغنية بالأمان والقابلة للتوسع من شركة IBM.

