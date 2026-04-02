ما المقصود بتحسين الاستعلام؟

تعتمد التطبيقات على قواعد البيانات لاسترجاع المعلومات بسرعة وبشكل متسق. وعندما تكون الاستعلامات غير فعّالة، قد تقضي قواعد البيانات وقتًا غير ضروري في تنفيذ عمليات فحص الجداول، أو فرز السجلات، أو ربط مجموعات البيانات الكبيرة. ويمكن أن تؤدي هذه التأخيرات إلى إبطاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وأحمال تشغيل التحليلات، ما يؤدي إلى حدوث اختناقات تضعف تجربة المستخدم بشكل عام.

ومع جمع المؤسسات لمزيد من البيانات، يجب أن تدعم قواعد البيانات أحمال تشغيل متزايدة التعقيد مدفوعة بالحجم الهائل للبيانات، وتنوع أنواع البيانات، وأنماط الاستعلامات الأكثر تطلبًا.

ومع توقّع وصول حجم البيانات العالمي إلى 393.9 زيتابايت بحلول عام 2028، فإن الاستعلامات التي كانت تعالج آلاف الصفوف قد تصبح في النهاية تعالج ملايين أو مليارات الصفوف. يعمل تحسين الاستعلام على تحسين قابلية التوسع من خلال تمكين تنفيذ استعلامات فعّالة، حتى مع زيادة حجم البيانات وتعقيد أحمال التشغيل.