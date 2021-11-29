مقارنة بين قاعدتَي البيانات PostgreSQL وMySQL: ما أوجه الاختلاف بينهما؟

تعتمد كل من قاعدتي البيانات PostgreSQL وMySQL على لغة استعلام هيكلية (SQL)، وهي اللغة القياسية للتفاعل مع أنظمة الإدارة. تمكّن SQL من ربط الجداول باستخدام بضعة أسطر من مصدر الرمز مع بنية بسيطة يمكن لمعظم الموظفين غير التقنيين تعلمها بسرعة.

باستخدام SQL، لا يحتاج المحللون إلى معرفة مكان وجود جدول الطلبات على القرص أو كيفية إجراء البحث للعثور على طلب معين أو كيفية ربط جداول الطلبات وجداول العملاء. حيث تجمع قاعدة البيانات الاستعلام وتجد نقاط البيانات الصحيحة.

تدعم كل من قاعدتي البيانات MySQL وPostgreSQ ترميز الكائنات باستخدام JavaScript (JSON) لتخزين البيانات ونقلها، على الرغم من أن قاعدة البيانات PostgreSQL تدعم أيضًا JSONB، وهي النسخة الثنائية من ترميز الكائنات باستخدام JavaScript والتي تلغي تكرار المفاتيح والمسافات البيضاء الدخيلة.

تقدم كلتا قاعدتي البيانات دعمًا مجتمعيًا قويًا بالإضافة إلى آليات الدعم التقليدية.