مقارنة بين قاعدتَي البيانات PostgreSQL وMySQL: ما أوجه الاختلاف بينهما؟

قاعدتَا البيانات PostgreSQL وMySQL هما قاعدتا بيانات علائقيتان تنظمان البيانات في جداول. ويمكن ربط هذه الجداول- أو إنشاء علاقة بينها- بناءً على البيانات المشتركة بينها. تتيح قواعد البيانات العلائقية لأعمالك فهم العلاقات بين البيانات المتاحة بشكل أفضل وتساعد على اكتساب معارف جديدة لاتخاذ قرارات أفضل أو تحديد فرص جديدة.

 

كيف تتشابه قاعدتا البيانات PostgreSQL وMySQL؟

تعتمد كل من قاعدتي البيانات PostgreSQL وMySQL على لغة استعلام هيكلية (SQL)، وهي اللغة القياسية للتفاعل مع أنظمة الإدارة. تمكّن SQL من ربط الجداول باستخدام بضعة أسطر من مصدر الرمز مع بنية بسيطة يمكن لمعظم الموظفين غير التقنيين تعلمها بسرعة.

باستخدام SQL، لا يحتاج المحللون إلى معرفة مكان وجود جدول الطلبات على القرص أو كيفية إجراء البحث للعثور على طلب معين أو كيفية ربط جداول الطلبات وجداول العملاء. حيث تجمع قاعدة البيانات الاستعلام وتجد نقاط البيانات الصحيحة.

تدعم كل من قاعدتي البيانات MySQL وPostgreSQ ترميز الكائنات باستخدام JavaScript (JSON) لتخزين البيانات ونقلها، على الرغم من أن قاعدة البيانات PostgreSQL تدعم أيضًا JSONB، وهي النسخة الثنائية من ترميز الكائنات باستخدام JavaScript والتي تلغي تكرار المفاتيح والمسافات البيضاء الدخيلة.

تقدم كلتا قاعدتي البيانات دعمًا مجتمعيًا قويًا بالإضافة إلى آليات الدعم التقليدية.

ما المقصود بقاعدة البيانات PostgreSQL؟

قاعدة البيانات PostgreSQL، والمعروفة أيضًا باسم Postgres، هي قاعدة بيانات علائقية مفتوحة المصدر ذات سمعة قوية لموثوقيتها ومرونتها ودعمها للمعايير التقنية المفتوحة. تدعم قاعدة البيانات PostgreSQL كلاً من أنواع البيانات غير العلائقية والعلائقية. وقد وصفت بأنها واحدة من قواعد البيانات العلائقية الأكثر توافقًا واستقرارًا ونضجًا المتاحة اليوم ويمكنها التعامل بسهولة مع الاستعلامات المعقدة.

تتضمن ميزات قاعدة البيانات PostgreSQL ما يأتي:

  • الاسترداد في نقطة زمنية محددة (PITR) لاستعادة قواعد البيانات كما كانت في لحظة زمنية محددة.
  • كتابة السجل المستقبلي (WAL) الذي يسجل كل التغييرات التي تطرأ على قاعدة البيانات باستخدام أدوات، مثل pgBackRest.
  • الإجراءات المخزنة لإنشاء إجراءات فرعية مخصصة والاحتفاظ بها.

كيف تُستخدم قاعدة البيانات PostgreSQL؟

قاعدة البيانات PostgreSQL هي حل "واحد يناسب الجميع" للعديد من الشركات التي تبحث عن طرق اقتصادية وفعالة لتحسين أنظمة إدارة قواعد البيانات (DBMS) الخاصة بها. وهي قابلة للتوسيع ومتعددة الاستخدامات بما يكفي لدعم مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام المتخصصة بسرعة مع نظام بنائي قوي للإضافات، يغطي جهودًا مثل أنواع البيانات المتسلسلة زمنيًا والتحليلات الجغرافية المكانية. صُممت قاعدة البيانات PostgreSQL كحل لقاعدة بيانات مفتوحة المصدر، وهي خالية تمامًا من قيود الترخيص، أو إمكانية الاحتكار لمنتج معين أو خطر الإفراط في النشر. وتُدار باستخدام نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية للكائنات (ORDBMS).

تقدم قاعدة البيانات PostgreSQL الحل المثالي لمسؤولي قواعد بيانات المؤسسات المسؤولين عن إدارة بروتوكولات معالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) لأنشطة الأعمال، بما في ذلك التجارة الإلكترونية وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) والدفاتر المالية. كما أنها مثالية لإدارة تحليلات البيانات التي يتم استلامها وإنشاؤها وتوليدها.

ميزات قاعدة البيانات PostgreSQL

هذه بعض الميزات الرئيسية لقاعدة البيانات PostgreSQL:

  • الأداء وقابلية التوسع - بما في ذلك الدعم الجغرافي المكاني والتزامن غير المقيد-والتحليل العميق والشامل للبيانات عبر أنواع متعددة من البيانات.
  • دعم التزامن من خلال استخدام التحكم في التزامن متعدد الإصدارات (MVCC) الذي يتيح إجراء عمليات الكتابة والقراءة في وقت واحد.
  • دعم لغوي عميق بفضل توافقها ودعمها للغات برمجة متعددة، بما في ذلك Python وJava وJavaScript وC/C++ وRuby.
  • استمرارية الأعمال، مع التوفُّر العالي للخدمات من خلال طرق النسخ المتزامن أو غير المتزامن عبر الخوادم.
  • مرونة أكبر وابتكار فعال من حيث التكلفة من خلال تقنية إدارة قواعد البيانات مفتوحة المصدر.

ما المقصود بقاعدة البيانات MySQL؟

صُممت قاعدة البيانات MySQL- التي هي نظام قاعدة بيانات علائقية مفتوحة المصدر سريعة وموثوقة وقابلة للتوسع وسهلة الاستخدام- للتعامل مع تطبيقات الإنتاج ذات المهام الحساسة وذات الأحمال الثقيلة. وهي قاعدة بيانات شائعة وسهلة التشغيل مع استخدام منخفض للذاكرة والقرص ووحدة المعالجة المركزية، وتدار من قِبل نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDMS). إصدار قاعدة البيانات MySQL المجتمعي هو إصدار مجاني قابل للتنزيل مدعوم من قِبل مجتمع نشط على الإنترنت.

تتضمن ميزات قاعدة البيانات MySQL كل أوامر ترميز الكائنات باستخدام JavaScript القياسية إلى جانب المعاملات والتوافق مع ACID (التي تعني الذرية والاتساق والعزل والمتانة).

قاعدتا البيانات العلائقية الأكثر شيوعًا هما MySQL وOracle. وقاعدة البيانات MySQL ليست مرادفًا لقاعدة البيانات SQL Server، وهي منتج مرخص من Microsoft يفتقر إلى التوافق مع نظام التشغيل MAC OS X.

قاعدة البيانات MariaDB، التي غالبًا ما يُخلط بينها وبين قاعدة البيانات MySQL، هي فرع مفتوح المصدر من قاعدة البيانات MySQL وهي أسرع وتوفر مزيدًا من محركات التخزين (12)، لكنها محدودة في الميزات. محرك التخزين الذي تستخدمه كل من قاعدتي البيانات MySQL وMariaDB هو InnoDB. ويوفر InnoDB ميزات قياسية متوافقة مع ACID. على عكس قاعدة البيانات MySQL، لا تدعم قاعدة البيانات MariaDB إخفاء البيانات أو العمود الديناميكي.

كيف تُستخدم قاعدة البيانات MySQL؟

تُستخدم قاعدة البيانات MySQL بشكل شائع كقاعدة بيانات ويب لتخزين مجموعة متنوعة من أنواع المعلومات، من نقطة بيانات إعلامية واحدة إلى قائمة كاملة من عروض المنتجات أو الخدمات لمنظمة ما. وهي المكون الأساسي لنظام LAMP (نظام تشغيل Linux وخادم Apache HTTP وMySQL RDBMS ولغة برمجة PHP)، وهو نموذج مكدس برامج يسهل إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وتطبيقات الويب والمواقع الإلكترونية.

 MySQL Workbench عبارة عن منصة SQL مرئية واحدة ومتكاملة تُستخدم لإنشاء قواعد بيانات MySQL وتطويرها وتصميمها وإدارتها.

ميزات قاعدة البيانات MySQL

توفر قاعدة البيانات MySQL العديد من الميزات للسوق، بما في ذلك ما يأتي:

  • أمان لا مثيل له للبيانات - مقارنةً بمنصات إدارة قواعد البيانات الأخرى- نظرًا لاستخدامها لطبقة المقابس الآمنة (SSL). وهذا يساعد على ضمان سلامة البيانات، ما يجعلها قاعدة بيانات شائعة لتطبيقات الويب.
  • الأداء العالي، لأن إطار عمل محرك التخزين في قاعدة البيانات MySQL يدعم التطبيقات ذات المتطلبات العالية من خلال الفهارس الجزئية عالية السرعة، وفهارس النص الكامل وذاكرة التخزين المؤقت الفريدة من نوعها لأداء قاعدة بيانات فائق.
  • قابلية التوسع ودعم النمو غير المحدود للتخزين في مساحة صغيرة.
  • إطار عمل مرن مفتوح المصدر مع دعم لمعالجة المعاملات، على الرغم من أنها ليست مرنة، كقواعد البيانات غير العلائقية مثل قاعدة البيانات NoSQL.

مقارنة بين قاعدتَي البيانات PostgreSQL وMySQL: ما أوجه الاختلاف بينهما؟

هناك العديد من الاختلافات بين قاعدتي البيانات PostgreSQL وMySQL. وفيما يأتي بعض الاختلافات في الميزات والوظائف والفوائد:

  • نوع قاعدة البيانات
    • MySQL: علائقية
    • PostgreSQL: علائقية للكائنات
  • لغة البرمجة
    • MySQL: C/C++
    • PostgreSQL: C
  • دعم CASCADE
    • MySQL: لا
    • PostgreSQL: نعم
  • واجهة المستخدم
    • MySQL: واجهة المستخدم الرسومية Workbench
    • PostgreSQL: PgAdmin
  • تعقيد الإجراء المدعوم
    • MySQL: بناء الجملة الطبيعية SQL والإجراءات المخزنة
    • PostgreSQL: الإجراءات المتقدمة والإجراءات المخزنة
  • نوع الفهرس المدعوم
    • MySQL: شجرة البحث الثنائية (B-Tree)
    • PostgreSQL:  الكثير، بما في ذلك GIN وHash
  • التشفير بين العميل والخادم
    • MySQL: بروتوكول أمان طبقة النقل (TLS)
    • PostgreSQL: SSL
  • دعم نوع بيانات XML
    • MySQL: لا
    • PostgreSQL: نعم
  • دعم العرض المجسد ووراثة الجداول
    • MySQL: لا
    • PostgreSQL: نعم
  • دعم أنواع البيانات المتقدمة
    • MySQL: لا
    • PostgreSQL: نعم – hstore وtdtaa المعرفة من قِبل المستخدم
  • دعم التحكم في التزامن متعدد الإصدارات (MVCC)
    • MySQL: لا
    • PostgreSQL: نعم

باختصار، هناك استخدامات متميزة لكل من قاعدتي البيانات PostgreSQL وMySQL، ويعتمد الاختيار بينهما على أهداف المؤسسة ومواردها. بشكل عام، تعد قاعدة البيانات PostgreSQL نظام إدارة قواعد بيانات أكثر قوة وتقدمًا، وهي مناسب تمامًا للمنظمة التي تحتاج إلى إجراء استعلامات معقدة في بيئة كبيرة بسرعة. ومع ذلك، تعد قاعدة البيانات MySQL حلاً مثاليًا للشركات الأكثر تقيدًا بالميزانية والمساحة.

قاعدتا البيانات PostgreSQL وMySQL وشركة IBM

بالنسبة إلى العديد من المطورين، يمكن أن تؤثر الحاجة إلى إدارة التوافر العالي والمراقبة وتوسيع نطاق قواعد بيانات المؤسسة بشكل كبير في النطاق الترددي الشخصي. وهذا يأخذ من الوقت الذي يمكن أن يقضوه في بناء واجهات برمجة تطبيقات وتطبيقات وخدمات جديدة.

إن IBM Cloud Databases for PostgreSQL هو خدمة قاعدة بيانات مُدارة بالكامل والتي تزيل عبء إدارة قواعد البيانات، ما يتيح للمطورين العودة إلى إنشاء منتجات جديدة ومبتكرة.

تتميز شركة IBM باتساع نطاق عملها في قواعد البيانات مفتوحة المصدر، وهي تتفاعل بنشاط مع المجتمع الكبير من المطورين الذين يدعمونها. ومن خلال التعاون المنتظم مع مطوري المصادر المفتوحة والعمل معًا لإنشاء حلول مستدامة وقابلة للتوسع لمؤسستك، يمكنك تنمية أعمالك بثقة، مع العلم أنك مدعوم دائمًا من قِبل أفضل مطوري قواعد البيانات الذين يعملون جميعًا لتحقيق الهدف نفسه.

