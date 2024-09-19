حلول قواعد البيانات

نحن نعتقد في IBM أنه لا يوجد محرك أو نظام إدارة قاعدة بيانات واحد مصمم لإدارة جميع أحمال التشغيل مع الحفاظ على الأداء وكفاءة التكلفة. تشمل مجموعة حلول IBM قواعد البيانات العلائقية وقواعد بيانات NoSQL، المصممة للتعامل مع أنواع البيانات المختلفة وأحمال التشغيل واحتياجات السعر والأداء في تقنيات السحابة الهجينة.
فمن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات المصدر المفتوح وعمليات التكامل الأصلية، يمكنك توحيد نسخة واحدة من البيانات وبيانات التعريف للتحليلات والذكاء الاصطناعي عبر قواعد البيانات ومشاركتها، وكل ذلك دون الحاجة إلى الترحيل أو إعادة الفهرسة أو استخدام SQL.
حيث تعمل عمليات التكامل الأصلية مع بنية نسيج البيانات و ™IBM watsonx على تمكين أساس بيانات موثوق به لتسريع الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه، مدعومًا بالمصدر المؤتمت وإثراء البيانات الوصفية والحوكمة واستنساخ البيانات.
بغض النظر عن اعتماد مؤسستك للذكاء الاصطناعي وتقنيات السحابة الهجينة، فإن حلول IBM لقواعد البيانات ستلبي احتياجاتك حيثما كنت. اكتشف قواعد البيانات المثالية لأحمال التشغيل وحالات الاستخدام المتوفرة عبر SaaS المُدارة بالكامل وتقنيات السحابة الهجينة.
نوع قاعدة البيانات
حالات الاستخدام
حلول IBM لقواعد البيانات
IBM® Db2® Warehouse
™IBM® watsonx.data (باستخدام محركات متعددة مثل Presto و Spark)
IBM watsonx.data (باستخدام قاعدة البيانات الموجهة Milvus)
استخدم التنسيقات المفتوحة والتي لا تحتاج إلى الاستخراج والتحويل والتحميل (zero ETL) لمشاركة البيانات والبيانات الوصفية، إلى جانب إدارة البيانات والمصدر للذكاء الاصطناعي. يمكنك إقران حمل التشغيل المناسب مع المحرك المناسب (Presto، و Spark، و Db2، و Netezza، وقاعدة البيانات الموجهة، والمزيد) لتحسين الأداء وتقديم أفضل سعر.1
تمكّن من تسريع المرونة وتقليل التكاليف وأتمتة مهام إدارة قاعدة البيانات من خلال التحديث إلى قواعد البيانات المُدارة بالكامل وعمليات نشر تقنيات السحابة الهجينة مع توفير توافق مماثل في مقر عملك.2
حسِّن إدارة البيانات، والأمان، وقابلية التوسع، والتوفر العالي، والأداء مقابل السعر باستخدام أكثر من 40 عامًا من الخبرة لتشغيل جميع بياناتك وأحمال التشغيل ذات المهام الحساسة.3
صُممت عروضنا لقواعد البيانات باستخدام تقنيات المصدر المفتوح، وأُنشئت للتوافق مع المصادر المفتوحة لتمكين مرونة البيانات وتنسيقات الجداول ومحركات الاستعلام والحوكمة المفتوحة، ما يؤدي إلى القضاء على احتكار البائعين لمنتج معين وتمكين نقل بياناتك وأحمال التشغيل على مستوى كل قطاعات المؤسسة.
استفد من محركات استعلام مفتوحة المصدر مثل Presto و Spark، وقواعد البيانات الموجهة مفتوحة المصدر، وتنسيق الجدول المفتوح Iceberg وتنسيقات البيانات المفتوحة مثل Parquet، و Avro، و ORC، ما يسهل المشاركة السلسة للبيانات والبيانات التعريفية عبر مؤسستك.
تعرف على المزيد عن المكونات مفتوحة المصدر لبرامج watsonx.data و Db2 Warehouse و Netezza.
تمكن من الوصول إلى قواعد بيانات IBM كخدمة مدارة بالكامل على العديد من مزودي الخدمات السحابية، بما في ذلك IBM Cloud، وكذلك Amazon Web Services (AWS)، بما في ذلك Amazon Relational Database Service (RDS) for Db2 (الرابط موجود خارج ibm.com) و Azure. تمكن من أتمتة مهام إدارة قاعدة البيانات والتحكم في قابلية التوسع والتوفر العالي والتحديثات المستمرة والتسعير الفعال من حيث التكلفة والمعتمد على الاستهلاك في السحابة.
تمكّن من نشر قواعد بيانات IBM كحاويات على Red Hat OpenShift أو Kubernetes services المتاحة على الخدمات السحابية AWS و Microsoft Azure.
احصل على برنامج قاعدة بيانات IBM من خلال التثبيت التقليدي سواء على البنية التحتية المحلية أو البنية التحتية السحابية كخدمة.
1 عند مقارنة أسعار القائمة المنشورة لعام 2023 والموحدة لساعات VPC من watsonx.data بالعديد من الموردين الرئيسيين لمستودعات بيانات التقنيات السحابية، قد تختلف الوفورات حسب التكوينات وأحمال التشغيل والمورد.
2 توفر IBM توافقًا في مقر عملك يماثل تمامًا التوافق المتوفر عند الانتقال إلى SaaS أو عمليات النشر الهجينة. البيانات المقدمة من Conestoga Wood Specialities تفيد بأنهم لم يواجهوا أي توقف أو تغييرات في التطبيقات عند التحديث من Netezza في مقر العمل إلى SaaS على AWS.
3 البيانات المقدمة من أوينز-إلينوي عند الترحيل من Oracle إلى Db2.