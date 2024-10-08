إنّ IBM Netezza Performance Server هو مستودع بيانات مؤسسي سحابي أصلي مصمّم لتشغيل التحليلات العميقة وذكاء الأعمال وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي/التعلّم الآلي (ML) من خلال جعل البيانات موحدة وقابلة للوصول والتوسع في أي مكان. وبفضل الدعم الجديد للتنسيقات المفتوحة مثل Parquet وApache Iceberg، إضافة إلى التكامل الأصلي مع بحيرة بياناتك وIBM watsonx.data lakehouse، تُمكّن Netezza مهندسي البيانات وعلماء البيانات ومحللي البيانات من تشغيل أعباء عمل معقدة دون الحاجة إلى عمليات استخراج وتحويل وتحميل (ETL) إضافية أو نقل البيانات عبر cloud object storage.
تستخدم Netezza التوسع المرن المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في تمكين كفاءة عبء العمل وإمكانية التنبؤ بالتكلفة في السحابة على نطاق مؤسسي ضخم. ويستطيع عملاء أجهزة Netezza الحاليون الاستمتاع بترقيات خالية من المخاطر وسلسة عبر السحابة الهجينة، ما يجعل من السهل التحديث بالسرعة التي تناسبك.
توحيد البيانات ومشاركتها من أجل الذكاء الاصطناعي عبر Netezza وwatsonx.data
استكشف دليل البيانات للذكاء الاصطناعي
حدّث جهازك Netezza Performance Server إلى الجيل التالي وانشره في أي مكان—سواء كان ذلك برمجيات كخدمة أو في بيئة هجينة أو محليًا—واندمج بسلاسة مع مخزن بيانات watsonx.data الجديد.
اطّلع على أحدث إعلان من Netezza وAWS.
يُمكنك تحسين أعباء عمل التحليلات والذكاء الاصطناعي بينما تقلل تكاليف المستودعات بنسبة تصل إلى 50% مع Netezza وwatsonx.data.
وسّع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة باستخدام Netezza كخدمة على AWS وwatsonx.data.
اكتشف مزايا Netezza الجديدة والمحسّنة.
ادفع مقابل ما تحتاجه فقط، عندما تحتاج إليه من خلال التوسع المرن المدعوم بالذكاء الاصطناعي ووضع الاستهلاك بالساعة.
تدعم Netezza التنسيقات المفتوحة والتكامل مع watsonx.data لتحسين التحليلات وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي عبر جميع بياناتك على السحابة الهجينة.
تتيح تقنية المعالجة المتوازية الكثيفة الحاصلة على براءة اختراع Netezza إمكانية إجراء استعلامات وأعباء عمل تحليلية أسرع يمكن أن تدعم آلاف المستخدمين المتزامنين للحصول على رؤى شبه فورية.
اهتم بتلبية احتياجات عملك الفريدة من نوعها
انشر بسرعة في نظام مُهيأ مسبقًا مع التخزين والحوسبة والشبكات والبرامج.
تحسين الأداء من خلال عملية نشر مرنة وذاتية الخدمة، تتميز بخصائص التكلفة التي يمكن التنبؤ بها في Microsoft Azure وAWS. يتوافق الآن مع قانون نقل التأمين الصحي (HIPAA).
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"لقد برعت خدمة IBM Netezza SaaS في AWS في تحسين اقتصاديات مستودع البيانات السحابية. وكانت عملية الترحيل سهلة ومباشرة... دون إجراء تغييرات على تقاريرنا أو لوحات المعلومات. وبعد ذلك، سنستكشف watsonx.data وNetezza على التكامل مع خدمات AWS."
كارين لوس
، مدير تطوير ذكاء الأعمال
، Conestoga Wood Specialties
مستودع البيانات الوحيد المفتوح والهجين متعدد المحركات المُحسَّن للبيانات المحكومة وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.
منصة متكاملة تمامًا للبيانات والذكاء الاصطناعي تعمل في أي سحابة وتُحدِّث دورة حياة التحليلات.
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يتوفر الآن Netezza Performance Server كخدمة في Azure Marketplace. تحكَّم في الإنفاق من خلال خدمة مستودع البيانات السحابي بنظام الدفع حسب الاستخدام المُدارة بالكامل.
أصبحت التحليلات والرؤى البسيطة عالية السرعة التي يمكن للجميع الوصول إليها في كل مكان متاحة الآن للمعاينة في AWS.
وسّع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة باستخدام Netezza كخدمة على AWS وwatsonx.data.
بالفعل، يتوافق IBM Netezza Performance Server للتقنية السحابية بنسبة 100% مع أحمال عمل Twinfin وStriper وMako الحالية. فهو محرك قاعدة البيانات نفسه الذي تمت إعادة تجهيزه وتهيئته للتقنية السحابية ويتضمن جميع الأدوات المساعدة نفسها المتوفرة الآن كاستدعاءات لواجهة برمجة تطبيقات REST في التقنية السحابية.
فيما يتعلق بالاستخدام محليًا، في البنية فائقة الارتباط لـ IBM Cloud Pak for Data System، يتصل عملاء Netezza Performance Server بمضيف Netezza Performance Server، الذي يعمل كحاوية Docker باسم ipshost1 على عقدة مستوى التحكم في النظام. ويتم تكوين المضيف عن طريق تحديد اسم مضيف وعنوان IP؛ وذلك عند تثبيت النظام وتوفيره في شبكة العميل.
بالنسبة إلى Netezza في التقنية السحابية، تُحفَظ النسخ الاحتياطية وعمليات الاستعادة في مخزن الكائنات، إما في IBM Cloud Object Storage أو Amazon Web Services (AWS) S3 أو Azure Blob Storage.
تعرّف على المزيد في IBM Knowledge Center:
نعم، إنّ Netezza Performance Server كخدمة عبارة عن مستودع بيانات تحليلية سحابية أصلية مُدارة بالكامل، تعتمد على بنية المعالجة المتوازية الكثيفة (MPP)، وهي متاحة على التقنيات السحابية العامة.
لقد جرى تحديث IBM Performance Server for PostgreSQL وتغيير اسمه إلى IBM Netezza Performance Server for IBM Cloud Pak for Data.
تُظهر دراسة للقيمة الإجمالية للملكية من Cabot Partners في يونيو 2020 أن Netezza Performance Server يتفوق على الخوادم المنافسة في مجالات رئيسية.
يُعزز Netezza Performance Server قدرة عالم البيانات لديك في إنشاء نماذج التعلّم الآلي داخل قاعدة البيانات وتدريبها ونشرها بسرعة. وباستخدام التعلُّم الآلي المعرفي، يوفر Netezza لعالِم البيانات لديك تحليلات داخل قاعدة البيانات، ما يُتيح لهم التعاون داخل منصة واحدة موحدة. ويعمل Spark المدمج ودعم Python وR على تمكين الاعتماد السريع والمتطور لعلوم البيانات والتعلم الآلي على نطاق واسع.
لترحيل البيانات من نظام IBM PureData System for Analytics إلى Netezza في السحابة، يُمكنك استخدام طريقة النسخ الاحتياطي والاستعادة، أو أمر ”nz_migrate“. ملحوظة: للترحيل أو الربط بـ Netezza على السحابة من Mako، تأكد من أنك تستخدم الإصدار 7.2.1.9 P1 أو أقل.
ويجد معظم العملاء سهولة في الترحيل بأنفسهم بسبب التوافق بنسبة 100%. كل ما يتطلبه الأمر هو إدخال أمر ”nz_migrate“. ولكن يمكن لمختبرات IBM Expert Labs المساعدة إذا لزم الأمر. تتضمن كل عملية شراء لـ Netezza Performance Server عرضَي دعم: (1) إعداد وتهيئة Netezza Performance Server لأعباء عملك، مثل ورشة عمل تشغيلية، و(2) ثلاثة أشهر من برنامج Expertise Connect Advanced لتوفير التوجيه بشأن نقل أعباء العمل إلى IBM Cloud Pak for Data System.
يوفر IBM Knowledge Center معلومات عامة عن طرق النسخ الاحتياطي والاستعادة ويصف أيضًا كيفية استخدام حلول التخزين الخاصة بالجهات الخارجية التي يدعمها نظام Netezza.
يوجد حاليًا مراكز بيانات IBM Cloud وAWS وMicrosoft Azure تدعم Netezza Performance Server في مواقع متعددة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. وتُضاف باستمرار مراكز بيانات IBM Cloud أخرى. ولتتعرّف على المزيد، تحدّث مع ممثّل شركة IBM أو حدد موعدًا للحصول على استشارة مجانية.
توفر الأتمتة المدمجة والاسترداد التلقائي المتوفرة في IBM Cloud وAWS وMicrosoft Azure، عملية نشر Netezza متاحة للغاية وتتحمل الأعطال بأقل قدر من التدخل، ما يساعد على ضمان تشغيل مستودع بياناتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
يتوفر Netezza Performance Server في سحابة IBM Cloud وAWS وAzure.