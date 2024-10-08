إنّ IBM Netezza Performance Server هو مستودع بيانات مؤسسي سحابي أصلي مصمّم لتشغيل التحليلات العميقة وذكاء الأعمال وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي/التعلّم الآلي (ML) من خلال جعل البيانات موحدة وقابلة للوصول والتوسع في أي مكان. وبفضل الدعم الجديد للتنسيقات المفتوحة مثل Parquet وApache Iceberg، إضافة إلى التكامل الأصلي مع بحيرة بياناتك وIBM watsonx.data lakehouse، تُمكّن Netezza مهندسي البيانات وعلماء البيانات ومحللي البيانات من تشغيل أعباء عمل معقدة دون الحاجة إلى عمليات استخراج وتحويل وتحميل (ETL) إضافية أو نقل البيانات عبر cloud object storage.



تستخدم Netezza التوسع المرن المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في تمكين كفاءة عبء العمل وإمكانية التنبؤ بالتكلفة في السحابة على نطاق مؤسسي ضخم. ويستطيع عملاء أجهزة Netezza الحاليون الاستمتاع بترقيات خالية من المخاطر وسلسة عبر السحابة الهجينة، ما يجعل من السهل التحديث بالسرعة التي تناسبك.