الصفحة الرئيسية قواعد البيانات Netezza IBM Netezza Performance Server
تتمثل في تحليلات موحدة يمكن التنبؤ بتكلفتها والذكاء الاصطناعي عبر السحابة الهجينة
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توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي من خلال مستودع بيانات سحابي موحّد ومُدار وفعال من حيث التكلفة

إنّ IBM Netezza Performance Server هو مستودع بيانات مؤسسي سحابي أصلي مصمّم لتشغيل التحليلات العميقة وذكاء الأعمال وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي/التعلّم الآلي (ML) من خلال جعل البيانات موحدة وقابلة للوصول والتوسع في أي مكان. وبفضل الدعم الجديد للتنسيقات المفتوحة مثل Parquet وApache Iceberg، إضافة إلى التكامل الأصلي مع بحيرة بياناتك وIBM  watsonx.data lakehouse، تُمكّن Netezza مهندسي البيانات وعلماء البيانات ومحللي البيانات من تشغيل أعباء عمل معقدة دون الحاجة إلى عمليات استخراج وتحويل وتحميل (ETL) إضافية أو نقل البيانات عبر cloud object storage.

تستخدم Netezza التوسع المرن المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في تمكين كفاءة عبء العمل وإمكانية التنبؤ بالتكلفة في السحابة على نطاق مؤسسي ضخم. ويستطيع عملاء أجهزة Netezza الحاليون الاستمتاع بترقيات خالية من المخاطر وسلسة عبر السحابة الهجينة، ما يجعل من السهل التحديث بالسرعة التي تناسبك.

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توحيد البيانات ومشاركتها عبر Netezza وwatsonx.data لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة
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توحيد البيانات ومشاركتها من أجل الذكاء الاصطناعي عبر Netezza وwatsonx.data

استكشف دليل البيانات للذكاء الاصطناعي
جديد Netezza

حدّث جهازك Netezza Performance Server إلى الجيل التالي وانشره في أي مكان—سواء كان ذلك برمجيات كخدمة أو في بيئة هجينة أو محليًا—واندمج بسلاسة مع مخزن بيانات watsonx.data الجديد.

 تعرّف على Netezza كخدمة متاحة الآن في خدمات أمازون ويب (AWS)

اطّلع على أحدث إعلان من Netezza وAWS.

 توسيع نطاق أعباء عمل الذكاء الاصطناعي

يُمكنك تحسين أعباء عمل التحليلات والذكاء الاصطناعي بينما تقلل تكاليف المستودعات بنسبة تصل إلى 50% مع Netezza وwatsonx.data.

 بث ويب حسب الطلب

وسّع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة باستخدام Netezza كخدمة على AWS وwatsonx.data.

 ترقية جهازك

اكتشف مزايا Netezza الجديدة والمحسّنة.
المزايا استفِد بـ IBM Netezza Performance Server في تحليلاتك وفي أي مكان استمتع بإمكانية التنبؤ بالتكلفة في التقنية السحابية

ادفع مقابل ما تحتاجه فقط، عندما تحتاج إليه من خلال التوسع المرن المدعوم بالذكاء الاصطناعي ووضع الاستهلاك بالساعة.

 توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي

تدعم Netezza التنسيقات المفتوحة والتكامل مع watsonx.data لتحسين التحليلات وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي عبر جميع بياناتك على السحابة الهجينة. 

 خلق رؤى أسرع للجميع  

تتيح تقنية المعالجة المتوازية الكثيفة الحاصلة على براءة اختراع Netezza  إمكانية إجراء استعلامات وأعباء عمل تحليلية أسرع يمكن أن تدعم آلاف المستخدمين المتزامنين للحصول على رؤى شبه فورية.

كيفية استخدام IBM Netezza Performance Server

عرض واحد لتحليلاتك وبنية الذكاء الاصطناعي  منح حق الوصول وتوزيع البيانات بين المستخدمين والأطراف الخارجية دون تكرار البيانات. وتمكين الحوكمة المركزية والجودة والامتثال الأفضل من خلال التكامل مع كتالوج IBM Knowledge Catalog. تعرّف على Netezza مع بنية مستودع البيانات
استخدم تحليلات عميقة ومعقدة على جميع أنواع البيانات أضِف تحليلات عميقة إلى الكميات الهائلة من البيانات المؤسسة وغير المؤسسة المخزنة في بحيرة بياناتك. ويُمكنك التخلص من المعالجة المسبقة للبيانات الإضافية والتحويلات للحصول على رؤى أسرع، بفضل التحليلات المضمنة الشاملة والقدرات الجغرافية المكانية. تعرّف على كيفية تقليل Bic Camera Inc. وقت التجميع من 210 دقائق إلى 15 دقيقة
أجرِ التحليلات التنبؤية والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات مُدارة يُمكنك بناء نماذج من الذكاء الاصطناعي وتدريبها وضبطها ونشرها باستخدام بيانات Netezza المُدارة ، بدعم من النسب وتكامل بيانات watsonx.data. وتحديد حالات الخلل في البيانات و تشغيل التحليلات التنبؤية باستخدام مزيج من المعالجة داخل الذاكرة من Netezza و تنفيذ نموذج التعلم الآلي المدمج. توقُّع الموافقات على بطاقات الائتمان باستخدام Netezza
تبسيط هندسة البيانات تخلّص من عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) من خلال مشاركة نسخة واحدة من البيانات للتحليلات والذكاء الاصطناعي عبر Netezza ومحركات الاستعلام المتعددة في watsonx.data، باستخدام البيانات الوصفية المشتركة وتنسيقات الجداول المفتوحة وتخزين الكائنات.
المزايا
التوسع المرن المدمج بالذكاء الاصطناعي تساعدك الحوسبة المرنة في Netezza على التمكّن من التوسع والتصغير بينما تدفع مقابل ما تستخدمه فقط. كما يمكن لتحليل عبء العمل بالذكاء الاصطناعي التنبؤ وجدولة التوسع بناءً على احتياجات عبء العمل.
التنسيقات المفتوحة استخدم تنسيقات مفتوحة مثل Parquet وIceberg لتتيح إمكانية الحصول على مشاركة آمنة للبيانات عبر المؤسسة. ويُمكن لمهندسي البيانات و علماء البيانات والمطورين بناء المزيد دون الحاجة إلى مشاركة عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) الإضافية لنسخة واحدة من البيانات.
أعباء عمل الذكاء الاصطناعي القابلة للتوسع مع تكامل بيانات watsonx.data تخزين البيانات ومشاركتها من أجل الذكاء الاصطناعي في تخزين كائنات سحابية فعالة من حيث التكلفة واستخدام محركات الاستعلام، مثل Presto وApache Spark، لتحسين التحليلات والذكاء الاصطناعي وأعباء العمل من حيث السعر والأداء.
تحليلات عالية الأداء ومتوازية على نطاق واسع يُمكنك تشغيل الاستعلامات المعقدة باستخدام المعالجة المتوازية المكثفة الحاصلة على براءة اختراع ويُمكن أن تدعم آلاف المستخدمين، ما يحسّن وقت الوصول إلى الرؤية وسرعة اتخاذ القرار من أيام إلى دقائق.
بيانات مُدارة للحصول على رؤى موثوقة يُمكنك الحصول على ضمان لرؤية البيانات، وقابلية التدقيق، وإخفاء البيانات، وعناصر التحكم في الوصول والمزيد في منصة واحدة مع حوكمة البيانات المدمجة والأمن والأتمتة من خلال تكامل كتالوج IBM Knowledge Catalog.
التحليلات المدمجة والتعلّم الآلي استخدم البيانات المُدارة بدءًا من حل Netezza لإجراء التحليلات وبناء نماذج التعلّم الآلي وتدريبها و ضبطها ونشرها مباشرةً داخل قاعدة البيانات. ويدعم IBM Netezza Performance Server جميع لغات البرمجة الرئيسية، مثل Python ، وC وC++C وR وLua وJava.
اختر النشر

اهتم بتلبية احتياجات عملك الفريدة من نوعها

 نظام شديد التقارب

انشر بسرعة في نظام مُهيأ مسبقًا مع التخزين والحوسبة والشبكات والبرامج.

 كخدمة

تحسين الأداء من خلال عملية نشر مرنة وذاتية الخدمة، تتميز بخصائص التكلفة التي يمكن التنبؤ بها في Microsoft Azure وAWS. يتوافق الآن مع قانون نقل التأمين الصحي (HIPAA).

دراسات حالة تحسين أداء الأعمال

كيفية انتقال Conestoga من Netezza محليًا إلى IBM Netezza SaaS في AWS دون أي تعطل وبنسبة توافق 100% مع أعباء العمل. 

 اقرأ دراسة الحالة توفير خدمات مصرفية مخصصة من خلال بنية تحتية حديثة للبيانات

كيفية استعداد كابيتال بنك الأردن للنمو السريع من خلال محور بيانات موحّد وتحليلات قوية مع Netezza.

 اقرأ دراسة الحالة ترقية هائلة

طريقة Bic Camera Inc. لزيادة أوقات الإبلاغ عن البيانات بمقدار مائة مرة باستخدام Netezza Performance Server on IBM Cloud Pak for Data.

 اقرأ دراسة الحالة تعزيز القرارات القائمة على البيانات

كيف تتبنى شركة ماجد الفطيم للتجزئة أسلوبًا قائمًا على البيانات للوصول إلى أكثر من 750,000 عميل يوميًا باستخدام Netezza Performance Server.

 اقرأ دراسة الحالة

الشهادات

"لقد برعت خدمة IBM Netezza SaaS في AWS في تحسين اقتصاديات مستودع البيانات السحابية. وكانت عملية الترحيل سهلة ومباشرة... دون إجراء تغييرات على تقاريرنا أو لوحات المعلومات. وبعد ذلك، سنستكشف watsonx.data وNetezza على التكامل مع خدمات AWS."

كارين لوس
، مدير تطوير ذكاء الأعمال
، Conestoga Wood Specialties

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الموارد تقرير Forrester

اطّلع على كيفية مساعدة Netezza لشركة IBM في تحقيق عائد استثمار بنسبة 241% في تقرير Forrester للأثر الاقتصادي الإجمالي لإدارة البيانات لعام 2022.

 إعلان Azure Marketplace

يتوفر الآن Netezza Performance Server كخدمة في Azure Marketplace. تحكَّم في الإنفاق من خلال خدمة مستودع البيانات السحابي بنظام الدفع حسب الاستخدام المُدارة بالكامل.

 جديد في AWS

أصبحت التحليلات والرؤى البسيطة عالية السرعة التي يمكن للجميع الوصول إليها في كل مكان متاحة الآن للمعاينة في AWS.

 ندوة عبر الإنترنت عن العروض الجديدة

وسّع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة باستخدام Netezza كخدمة على AWS وwatsonx.data.

الأسئلة الشائعة

بالفعل، يتوافق IBM Netezza Performance Server للتقنية السحابية بنسبة 100% مع أحمال عمل Twinfin وStriper وMako الحالية. فهو محرك قاعدة البيانات نفسه الذي تمت إعادة تجهيزه وتهيئته للتقنية السحابية ويتضمن جميع الأدوات المساعدة نفسها المتوفرة الآن كاستدعاءات لواجهة برمجة تطبيقات REST في التقنية السحابية.

فيما يتعلق بالاستخدام محليًا، في البنية فائقة الارتباط لـ IBM Cloud Pak for Data System، يتصل عملاء Netezza Performance Server بمضيف Netezza Performance Server، الذي يعمل كحاوية Docker باسم ipshost1 على عقدة مستوى التحكم في النظام. ويتم تكوين المضيف عن طريق تحديد اسم مضيف وعنوان IP؛ وذلك عند تثبيت النظام وتوفيره في شبكة العميل.

تعرّف على المزيد في IBM Knowledge Center

بالنسبة إلى Netezza في التقنية السحابية، تُحفَظ النسخ الاحتياطية وعمليات الاستعادة في مخزن الكائنات، إما في IBM Cloud Object Storage أو Amazon Web Services (AWS) S3 أو Azure Blob Storage.

تعرّف على المزيد في IBM Knowledge Center:

تفاصيل Netezza Performance Server for IBM Cloud Pak for Data تفاصيل Netezza Performance Server for IBM Cloud Pak for Data as a Service

نعم، إنّ Netezza Performance Server كخدمة عبارة عن مستودع بيانات تحليلية سحابية أصلية مُدارة بالكامل، تعتمد على بنية المعالجة المتوازية الكثيفة (MPP)، وهي متاحة على التقنيات السحابية العامة.

لقد جرى تحديث IBM Performance Server for PostgreSQL وتغيير اسمه إلى IBM Netezza Performance Server for IBM Cloud Pak for Data.

تُظهر دراسة للقيمة الإجمالية للملكية من Cabot Partners في يونيو 2020 أن Netezza Performance Server يتفوق على الخوادم المنافسة في مجالات رئيسية.

اقرأ الدراسة كاملة

يُعزز Netezza Performance Server قدرة عالم البيانات لديك في إنشاء نماذج التعلّم الآلي داخل قاعدة البيانات وتدريبها ونشرها بسرعة. وباستخدام التعلُّم الآلي المعرفي، يوفر Netezza لعالِم البيانات لديك تحليلات داخل قاعدة البيانات، ما يُتيح لهم التعاون داخل منصة واحدة موحدة. ويعمل Spark المدمج ودعم Python وR على تمكين الاعتماد السريع والمتطور لعلوم البيانات والتعلم الآلي على نطاق واسع.

لترحيل البيانات من نظام IBM PureData System for Analytics إلى Netezza في السحابة، يُمكنك استخدام طريقة النسخ الاحتياطي والاستعادة، أو أمر ”nz_migrate“. ملحوظة: للترحيل أو الربط بـ Netezza على السحابة من Mako، تأكد من أنك تستخدم الإصدار 7.2.1.9 P1 أو أقل.

تعرّف على المزيد في IBM Knowledge Center

ويجد معظم العملاء سهولة في الترحيل بأنفسهم بسبب التوافق بنسبة 100%. كل ما يتطلبه الأمر هو إدخال أمر ”nz_migrate“. ولكن يمكن لمختبرات IBM Expert Labs المساعدة إذا لزم الأمر. تتضمن كل عملية شراء لـ Netezza Performance Server عرضَي دعم: (1) إعداد وتهيئة Netezza Performance Server لأعباء عملك، مثل ورشة عمل تشغيلية، و(2) ثلاثة أشهر من برنامج Expertise Connect Advanced لتوفير التوجيه بشأن نقل أعباء العمل إلى IBM Cloud Pak for Data System.

يوفر IBM Knowledge Center معلومات عامة عن طرق النسخ الاحتياطي والاستعادة ويصف أيضًا كيفية استخدام حلول التخزين الخاصة بالجهات الخارجية التي يدعمها نظام Netezza.

راجع النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات واستعادتها

يوجد حاليًا مراكز بيانات IBM Cloud وAWS وMicrosoft Azure تدعم Netezza Performance Server في مواقع متعددة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. وتُضاف باستمرار مراكز بيانات IBM Cloud أخرى. ولتتعرّف على المزيد، تحدّث مع ممثّل شركة IBM أو حدد موعدًا للحصول على استشارة مجانية.

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توفر الأتمتة المدمجة والاسترداد التلقائي المتوفرة في IBM Cloud وAWS وMicrosoft Azure، عملية نشر Netezza متاحة للغاية وتتحمل الأعطال بأقل قدر من التدخل، ما يساعد على ضمان تشغيل مستودع بياناتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

يتوفر Netezza Performance Server في سحابة IBM Cloud وAWS وAzure.

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