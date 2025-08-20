Cockroach Labs
و IBM

افتح آفاق نجاح غير محدودة ومثبتة، ووسّع أعمالك بسهولة مع IBM و Cockroach Labs. 

عرض ثلاثي الأبعاد لموجات رقمية ملونة

طوِّر ووسِّع التطبيقات على مستوى العالم

مكّن مؤسستك مع Cockroach Labs وIBM للتوسّع بسهولة بما يلائم احتياجات عملك. تعامَل بسلاسة مع أحجام هائلة من أحمال المعاملات على مستوى العالم، بمرونة واتساق، مع وصول آمن بدون تعطل.
توسّع عالمي مرن

وسّع نطاق البيانات والتطبيقات فورًا عبر مناطق متعددة باستخدام SQL الموزع من CockroachDB. يمكنك تلبية الطلب باستمرار والتعامل مع أحمال التشغيل الكبيرة عالميًا بسهولة، سواء كانت مستضافة على السحابة أو محليًا أو في بيئتك السحابية الخاصة.
مرونة مستمرة لا مثيل لها

حقّق استمرارية التشغيل دون انقطاع بفضل مزايا قواعد البيانات الموزعة (distributed SQL)، حيث يمكنك ضمان التوافر عبر أي نطاق جغرافي من خلال التبديل التلقائي عند الفشل، والحماية الموثوقة للبيانات، وتنفيذ التحديثات دون توقف عبر بنية تحتية متعددة الفعالية.
أمان وامتثال شاملان

تنقّل بثقة في بيئة أمان البيانات، وواصل إدارة مهام سير العمل الحساسة باستخدام تقنيات التشفير المعتمدة من IBM، والحوسبة السرية، وأطر الامتثال. وفي الوقت ذاته، تتيح لك CockroachDB التحكم في موقع البيانات لدعم متطلبات الخصوصية والامتثال التنظيمي.
قدرات ذكاء اصطناعي مُحسّنة

أطلق إمكانات أعمالك من خلال تحسين البيانات بالذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات أحمال التشغيل الحديثة. حسِّن إمكانية الوصول من خلال تشغيل التطبيقات والخدمات في مواقع متعددة والتحكم في أماكن تخزين البيانات.

الميزات

رجل يرتدي بدلة يتفاعل مع لوحة تقنية لشبكة رقمية

يمكنك الوصول إلى قاعدة البيانات بسهولة في أي وقت، وتحقيق النسخ التلقائي للبيانات، والاتساق القوي، وقابلية التوسع المرنة بدون تدخل يدوي.

 
مركز بيانات يضم رفوف خوادم ومعدّات شبكات مُضاءة بمصابيح LED ملوّنة

قم بالترحيل والتكامل بسلاسة مع التطبيقات والأدوات الحالية عبر واجهة PostgreSQL.
عرض ثلاثي الأبعاد لدائرة رقمية ملوّنة تحمل شعار "AI"

شغّل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي إلى جانب أحمال التشغيل بسرعة، وحقق التوسع والموثوقية وتحسين البيانات من خلال نوع البيانات المتجهي الأصلي وقدرات الفهرسة.
رجل يرتدي بدلة يتفاعل مع لوحة تقنية لشبكة رقمية

يمكنك الوصول إلى قاعدة البيانات بسهولة في أي وقت، وتحقيق النسخ التلقائي للبيانات، والاتساق القوي، وقابلية التوسع المرنة بدون تدخل يدوي.

 
مركز بيانات يضم رفوف خوادم ومعدّات شبكات مُضاءة بمصابيح LED ملوّنة

قم بالترحيل والتكامل بسلاسة مع التطبيقات والأدوات الحالية عبر واجهة PostgreSQL.
عرض ثلاثي الأبعاد لدائرة رقمية ملوّنة تحمل شعار "AI"

شغّل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي إلى جانب أحمال التشغيل بسرعة، وحقق التوسع والموثوقية وتحسين البيانات من خلال نوع البيانات المتجهي الأصلي وقدرات الفهرسة.

حالات الاستخدام

رسم توضيحي لمفاهيم التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية
ادفع بسهولة في أي مكان

قدّم المدفوعات في أي مكان بدقة، مع ضمان توافر أنظمة الدفع دائمًا لعملائك. 

 
رسم توضيحي لمفاهيم مالية واستثمارية، بما في ذلك مخططات النمو ورموز العملات
إدارة فعالة للطلبات والمخزون

عزّز الإنتاجية لأنظمة إدارة الطلبات والمخزون من خلال التوفير في تكاليف البنية التحتية السنوية وضمان تزامن خدمات التطبيقات مع بيانات دقيقة للمخزون.

 
رسم توضيحي لتقنية الأمان الرقمي بعناصر مختلفة، يتضمن درعًا زرقاء ودوائر وكتلًا
تحديد إدارة الوصول بسرعة

أزِل عناء إجراءات المصادقة والتفويض المرهِقة للوصول الآمن إلى الأنظمة والبيانات أينما كانت. استهدف بدقة قاعدة البيانات الأقرب إلى عميلك، مع استمرار CockroachDB في العمل كنظام منطقي واحد بفضل التكرار المدمج، والتوزيع الجغرافي، وضمانات ACID.

  
رسم توضيحي لكتل متصلة ضمن شبكة تقنية رقمية
تجميع البيانات الوصفية وتوسيع نطاقها بشكل موثوق

اجمع البيانات الوصفية من مصادر متنوّعة ضمن نظام واحد متّسق عالميًا. باستخدام بنية CockroachDB الموزعة، تأكد من توفّر البيانات الوصفية بدرجة كبيرة، وسهولة الوصول إليها على الفور، وصحتها دائمًا، بغض النظر عن المنطقة. يمكنك إدارة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية من خلال الحفاظ على التحكم في مكان تخزين البيانات الوصفية، مع تمكين الوصول والتحديثات في الوقت الفعلي للخدمات الحرجة.
رسم توضيحي لمفاهيم التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية
ادفع بسهولة في أي مكان

قدّم المدفوعات في أي مكان بدقة، مع ضمان توافر أنظمة الدفع دائمًا لعملائك. 

 
رسم توضيحي لمفاهيم مالية واستثمارية، بما في ذلك مخططات النمو ورموز العملات
إدارة فعالة للطلبات والمخزون

عزّز الإنتاجية لأنظمة إدارة الطلبات والمخزون من خلال التوفير في تكاليف البنية التحتية السنوية وضمان تزامن خدمات التطبيقات مع بيانات دقيقة للمخزون.

 
رسم توضيحي لتقنية الأمان الرقمي بعناصر مختلفة، يتضمن درعًا زرقاء ودوائر وكتلًا
تحديد إدارة الوصول بسرعة

أزِل عناء إجراءات المصادقة والتفويض المرهِقة للوصول الآمن إلى الأنظمة والبيانات أينما كانت. استهدف بدقة قاعدة البيانات الأقرب إلى عميلك، مع استمرار CockroachDB في العمل كنظام منطقي واحد بفضل التكرار المدمج، والتوزيع الجغرافي، وضمانات ACID.

  
رسم توضيحي لكتل متصلة ضمن شبكة تقنية رقمية
تجميع البيانات الوصفية وتوسيع نطاقها بشكل موثوق

اجمع البيانات الوصفية من مصادر متنوّعة ضمن نظام واحد متّسق عالميًا. باستخدام بنية CockroachDB الموزعة، تأكد من توفّر البيانات الوصفية بدرجة كبيرة، وسهولة الوصول إليها على الفور، وصحتها دائمًا، بغض النظر عن المنطقة. يمكنك إدارة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية من خلال الحفاظ على التحكم في مكان تخزين البيانات الوصفية، مع تمكين الوصول والتحديثات في الوقت الفعلي للخدمات الحرجة.
اتخِذ الخطوة التالية

تحدَّث مع أحد خبراء IBM لمساعدتك على بناء بنية بيانات حديثة وجاهزة للمؤسسات باستخدام PostgreSQL.