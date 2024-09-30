قاعدة البيانات القابلة للتضمين والمُحسّنة لأعباء العمل الخاصة بالمعاملات من الحافة مراكز البيانات.
قاعدة البيانات القابلة للتضمين وعالية الأداء، والمثالية لتلبية احتياجات الحوسبة عند الحافة وما بعد ذلك
يُعدّ IBM Informix قاعدة بيانات من فئة المؤسسة ذات أداء عالٍ، وتشغيل دائم، وقابلة للتوسع بسهولة، صُممت لتلبية المتطلبات العالية لأعباء العمل المعاملاتية والخاصة بالتحليلات. وباعتبارها أداة ذات طابع علائقي وموضوعي، توفر IBM Informix تكاملًا بسلاسة بين أفضل قدرات قواعد البيانات العلائقية والموضوعية، ما يوفر نمذجة مرنة للهياكل والعلاقات البيانية المعقدة.
احصل على وصول كامل إلى بياناتك دون الحاجة إلى عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL)، مع ضمان المعالجة الفورية للتحليلات المتقدمة ونماذج الذكاء الاصطناعي
IBM Informix: جزء أساسي من استراتيجية IBM للتقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي
بث ويب: أحدث المستجدات والتطورات المستقبلية
يمكنك تشغيل Informix عبر مجموعة متنوعة من البصمات، بدءًا من الأحجام الصغيرة مثل 100 ميجابايت (Raspberry Pi) وصولًا إلى الخوادم الكبيرة، ما يتيح تشغيله على أجهزة الحافة وصولًا إلى الخوادم من فئة المؤسسة.
اجمع بين أفضل قدرات قواعد البيانات العلائقية والموضوعية، ما يوفر نمذجة مرنة للهياكل والعلاقات البيانية المعقدة ضمن قاعدة بيانات واحدة.
استخدم موصل Informix الجديد لمنصة watsonx.data للوصول بسهولة إلى أنواع البيانات متعددة الأوضاع في IBM Informix وغيرها من المصادر دون الحاجة إلى عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL).
سرّع الإنتاجية. يُعدّ IBM Informix مناسبًا تمامًا للمعاملات المستمرة والتحليلات الفورية في التطبيقات المدمجة.
يمكنك ضمان التوفر العالي والتجميع النشط للبيانات وتكرارها عبر المناطق المختلفة لتعزيز كفاءة التطبيقات عبر التقنية السحابية الهجينة.
يمكنك نشر IBM Informix بسهولة على أي تقنية سحابية وفي أي مكان.
تقدم Informix نظام قاعدة بيانات هجين يتميز بمتطلبات إدارية قليلة وبصمة ذاكرة منخفضة، مع أداء قوي. وبفضل ميزاتها الرئيسية، تعد Informix الخيار الأمثل للبنى متعددة الطبقات التي تتطلب معالجة على مستوى الأجهزة، وطبقات البوابة، والتقنية السحابية.
اختر IBM Informix for IBM Cloud Pak for Data للاستفادة من أداء ومرونة Informix على أي تقنية سحابية أو بيئة محلية عادية عبر ترخيص شامل. قلل التكاليف، وحدث تقنياتك وفقًا لاحتياجاتك، واستفد من قدرات المنصة الإضافية القوية مثل المحاكاة الافتراضية للبيانات، وعمليات البيانات، وأكثر من 40 خدمة تحليلية، جميعها مدمجة لتمكين الوصول السريع إلى القيمة.
تُعد الخيار المثالي للشركات التي تبحث عن حلول قواعد بيانات سهلة الدمج، التي تبسط عملية تطوير التطبيقات وتيسر إدارة البيانات بشكل سلس.
خادم قاعدة بيانات IBM Informix مجاني، مصمم لتطوير التطبيقات الفردية، والاختبار، والنمذجة الأولية. تشمل السمات الرئيسية: التكرار المؤسسي (ER)، وتجمعات التوافر العالي (HA) غير المحدودة، والأنظمة الذاتية المدمجة، وعدم الحاجة للإدارة، وسهولة الترقية، ودعم مختلف المنصات لأنظمة التشغيل UNIX وmacOS وMicrosoft Windows وARM.
بيئة قواعد بيانات قوية تدعم أعباء العمل الصغيرة الخاصة بالإنتاج. متاح مجانًا للاستخدام في التطوير والاختبار وأعباء العمل الصغيرة الخاصة بالإنتاج. يشمل السمات الرئيسية مثل: عدم وجود تكاليف مسبقة للحوسبة المدمجة أو الحوسبة لمجموعات العمل الصغيرة، والقدرة على العمل بشكل افتراضي دون الحاجة إلى إشراف بشري بفضل قدرات التكوين والإدارة الذاتية، ودعم NoSQL، وتشفير البيانات أثناء السكون، مع تحديد الاستخدام على نواة واحدة و2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وتوفره على أنظمة التشغيل Linux® وmacOS وMicrosoft Windows.
مثالي للمطورين الخارجيين الذين يسعون إلى دمج قواعد البيانات في تطبيقاتهم. متاح على جميع المنصات المدعومة، ويقتصر على أربعة أنوية و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).
إصدار مخصص للشركات متوسطة الحجم أو الأقسام التي تحتاج إلى خادم جاهز للتعامل مع أعباء العمل الإنتاجية. يتضمن جميع خيارات التكرار، وتخزين البيانات بمرونة والاستفادة منها، وإدارة الرسومات بشكل متطور، والعديد من الميزات الأخرى على كافة المنصات المدعومة.
تمكّن من تخزين البيانات والوصول إليها والاستعلام عنها بكفاءة ومرونة فائقة. استفد من التحليلات الفورية، والمعاملات المستمرة، ودمج البيانات بسلاسة. يشمل هذا الإصدار جميع ميزات Informix على كافة المنصات المدعومة، باستثناء Informix Warehouse Accelerator.
يوفر مجموعة شاملة من ميزات Informix، بما في ذلك Informix Warehouse Accelerator، عبر جميع المنصات المدعومة، ما يتيح قابلية توسيع شبه محدودة ويوفر ذكاء أعمال عالي السرعة.
استكشف ميزات وفوائد Informix وما الذي يجعله فريدًا.
تعرّف على Informix TimeSeries واستخدامه وكيفية تكوينه.
احصل على تفاصيل مهمة حول آلية تثبيت Informix 14.10 الجديدة.
تقوم Bloor Research بتحليل سوق قواعد البيانات الزمنية والسلاسل الزمنية، وتسليط الضوء على العوامل التي يجب مراعاتها عند تقييم قاعدة البيانات.
تستعرض Bloor Research ميزات Informix، بما في ذلك دعمها لتقنية سلسة الكتل وحالات الاستخدام الأخرى.
وسّع نطاق تحليلات البيانات وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي في أي مكان باستخدام مخزن بيانات مفتوح، وهجين، ومحكوم.
تمكّن من تدريب نماذج التعلّم الأساسي والآلي والتحقق منها وضبطها ونشرها بسهولة.
عزّز الشفافية، والمسؤولية، وقابلية التفسير في بياناتك وعمليات سير عمل الذكاء الاصطناعي من خلال استخدام watsonx.governance.