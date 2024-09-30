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IBM Informix

قاعدة البيانات القابلة للتضمين والمُحسّنة لأعباء العمل الخاصة بالمعاملات من الحافة مراكز البيانات.

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قاعدة البيانات القابلة للتضمين وعالية الأداء، والمثالية لتلبية احتياجات الحوسبة عند الحافة وما بعد ذلك

 ما Informix؟

يُعدّ IBM Informix قاعدة بيانات من فئة المؤسسة ذات أداء عالٍ، وتشغيل دائم، وقابلة للتوسع بسهولة، صُممت لتلبية المتطلبات العالية لأعباء العمل المعاملاتية والخاصة بالتحليلات. وباعتبارها أداة ذات طابع علائقي وموضوعي، توفر IBM Informix تكاملًا بسلاسة بين أفضل قدرات قواعد البيانات العلائقية والموضوعية، ما يوفر نمذجة مرنة للهياكل والعلاقات البيانية المعقدة.

  • عمليات تكامل سلسة ومدمجة: تعمل بأقل سعة عبر الأجهزة والبوابات، مثالية لحوسبة الحافة.
  • معالجة معاملات عالية الأداء: تعالج أكثر من 2 مليون معاملة في الثانية مع الحفاظ على الاتساق الكامل، والتزامن، واستخدام الموارد لدعم مئات الآلاف من المستخدمين.
  • دعم أصلي لأنواع البيانات المعقدة: توفر IBM Informix محركًا متعدد الأوضاع يدعم SQL وNoSQL/JSON وBSON، والبيانات الزمنية، والبيانات المكانية والزمنية، وأنواع البيانات المخصصة لبعض المستخدمين ضمن منصة قاعدة بيانات واحدة.
  • التكامل مع watsonx: احصل على وصول سريع ومُدار إلى بيانات Informix وغيرها من مصادر البيانات الأخرى دون الحاجة إلى عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL)، واضمن معالجة في الوقت الفعلي لنماذج الذكاء الاصطناعي عبر التقنية السحابية الهجينة
  • عمليات نشر السحابة الهجينة: بفضل النُسخ المُعبّأة من Informix على منصة IBM Cloud Pak for Data، يمكنك النشر بسهولة أكثر على البيئات السحابية العامة أو الخاصة أو الهجينة.

 

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استخرج قيمة بيانات IBM Informix الكامنة للتحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام watsonx

احصل على وصول كامل إلى بياناتك دون الحاجة إلى عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL)، مع ضمان المعالجة الفورية للتحليلات المتقدمة ونماذج الذكاء الاصطناعي

المدونة

IBM Informix: جزء أساسي من استراتيجية IBM للتقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي

 متاحة عند الطلب

بث ويب: أحدث المستجدات والتطورات المستقبلية

المزايا التضمين بسلاسة

يمكنك تشغيل Informix عبر مجموعة متنوعة من البصمات، بدءًا من الأحجام الصغيرة مثل 100 ميجابايت (Raspberry Pi) وصولًا إلى الخوادم الكبيرة، ما يتيح تشغيله على أجهزة الحافة وصولًا إلى الخوادم من فئة المؤسسة.

 بناء المزيد باستخدام أي بيانات

اجمع بين أفضل قدرات قواعد البيانات العلائقية والموضوعية، ما يوفر نمذجة مرنة للهياكل والعلاقات البيانية المعقدة ضمن قاعدة بيانات واحدة.

 تعزيز التحليلات والذكاء الاصطناعي ببيانات فورية

استخدم موصل Informix الجديد لمنصة watsonx.data للوصول بسهولة إلى أنواع البيانات متعددة الأوضاع في IBM Informix وغيرها من المصادر دون الحاجة إلى عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL).

 الحصول على أداء عالٍ

سرّع الإنتاجية. يُعدّ IBM Informix مناسبًا تمامًا للمعاملات المستمرة والتحليلات الفورية في التطبيقات المدمجة. 

 

 الحفاظ على المعاملات المستمرة

يمكنك ضمان التوفر العالي والتجميع النشط للبيانات وتكرارها عبر المناطق المختلفة لتعزيز كفاءة التطبيقات عبر التقنية السحابية الهجينة.  

 تبسيط نشر التقنية السحابية الهجينة

يمكنك نشر IBM Informix بسهولة على أي تقنية سحابية وفي أي مكان.
حالة الاستخدام
استخدام Informix كقاعدة بيانات مدمجة

تقدم Informix نظام قاعدة بيانات هجين يتميز بمتطلبات إدارية قليلة وبصمة ذاكرة منخفضة، مع أداء قوي. وبفضل ميزاتها الرئيسية، تعد Informix الخيار الأمثل للبنى متعددة الطبقات التي تتطلب معالجة على مستوى الأجهزة، وطبقات البوابة، والتقنية السحابية.

  • الأمان: تضمن تشفيرًا أصليًا لحماية البيانات أثناء السكون والحركة.
  • المرونة: تدعم مخططات مرنة، وواجهات برمجة تطبيقات متعددة، وتكوينات متنوعة.
  • السرعة: تضمن معالجة أصلية للبيانات بصيغ JSON، والبيانات الزمنية والمكانية والعلائقية.
 لماذا يعتقد المحللون أنَّ برنامج Informix مثاليٌّ لتحليلات الحافة

دراسة حالة

مُتزلج ينزل على منحدر ثلجي في الجبال
تكامل البيانات
تحويل المستحيل إلى ممكن

استخدمت Baqueira Beret منصة Informix لبدء اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي بدقة أكبر، ما ساعد في توحيد التقارير عبر ثلاثة خطوط أعمال متباينة.

طرق الشراء
IBM Informix for IBM Cloud Pak for Data

اختر IBM Informix for IBM Cloud Pak for Data للاستفادة من أداء ومرونة Informix على أي تقنية سحابية أو بيئة محلية عادية عبر ترخيص شامل. قلل التكاليف، وحدث تقنياتك وفقًا لاحتياجاتك، واستفد من قدرات المنصة الإضافية القوية مثل المحاكاة الافتراضية للبيانات، وعمليات البيانات، وأكثر من 40 خدمة تحليلية، جميعها مدمجة لتمكين الوصول السريع إلى القيمة.
IBM Informix 

تُعد الخيار المثالي للشركات التي تبحث عن حلول قواعد بيانات سهلة الدمج، التي تبسط عملية تطوير التطبيقات وتيسر إدارة البيانات بشكل سلس.

 قارن الإصدارات
الإصدارات Informix Developer Edition

خادم قاعدة بيانات IBM Informix مجاني، مصمم لتطوير التطبيقات الفردية، والاختبار، والنمذجة الأولية. تشمل السمات الرئيسية: التكرار المؤسسي (ER)، وتجمعات التوافر العالي (HA) غير المحدودة، والأنظمة الذاتية المدمجة، وعدم الحاجة للإدارة، وسهولة الترقية، ودعم مختلف المنصات لأنظمة التشغيل UNIX وmacOS وMicrosoft Windows وARM.

 جرّب إصدار Developer Edition مجانًا Informix Innovator-C Edition

بيئة قواعد بيانات قوية تدعم أعباء العمل الصغيرة الخاصة بالإنتاج. متاح مجانًا للاستخدام في التطوير والاختبار وأعباء العمل الصغيرة الخاصة بالإنتاج. يشمل السمات الرئيسية مثل: عدم وجود تكاليف مسبقة للحوسبة المدمجة أو الحوسبة لمجموعات العمل الصغيرة، والقدرة على العمل بشكل افتراضي دون الحاجة إلى إشراف بشري بفضل قدرات التكوين والإدارة الذاتية، ودعم NoSQL، وتشفير البيانات أثناء السكون، مع تحديد الاستخدام على نواة واحدة و2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وتوفره على أنظمة التشغيل Linux® وmacOS وMicrosoft Windows.

 

 جرّب Innovator-C مجانًا Informix Express Edition

مثالي للمطورين الخارجيين الذين يسعون إلى دمج قواعد البيانات في تطبيقاتهم. متاح على جميع المنصات المدعومة، ويقتصر على أربعة أنوية و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

  • التوافر العالي: مجموعة متكاملة من خيارات التوافر العالي تتيح استخدام الأجهزة منخفضة التكلفة.
  • لا توجد تكاليف مسبقة: خيار مثالي لمطوري التطبيقات والمطورين الخارجيين.
  • المرونة: إمكانية النشر في بيئات متنوعة بقدرات أساسية مع إمكانية التوسع.
 Informix Workgroup Edition

إصدار مخصص للشركات متوسطة الحجم أو الأقسام التي تحتاج إلى خادم جاهز للتعامل مع أعباء العمل الإنتاجية. يتضمن جميع خيارات التكرار، وتخزين البيانات بمرونة والاستفادة منها، وإدارة الرسومات بشكل متطور، والعديد من الميزات الأخرى على كافة المنصات المدعومة.

  • النشر السريع: بيئة معالجة بيانات متكاملة جاهزة للنشر بسهولة وسرعة.
  • التوافر العالي: مجموعة متكاملة من خيارات التوافر العالي والتكرار باستخدام أجهزة منخفضة التكلفة لضمان حماية بيئة معالجة البيانات.
  • الكفاءة: يعتمد على أقل من نصف الموارد المادية مقارنة بمحركات قواعد البيانات الأخرى لتحقيق أداء مشابه، ما يقلل من تكاليف الأجهزة والتراخيص.
 Informix Enterprise Edition

تمكّن من تخزين البيانات والوصول إليها والاستعلام عنها بكفاءة ومرونة فائقة. استفد من التحليلات الفورية، والمعاملات المستمرة، ودمج البيانات بسلاسة. يشمل هذا الإصدار جميع ميزات Informix على كافة المنصات المدعومة، باستثناء Informix Warehouse Accelerator.

  • التكامل: تعزيز التكامل مع الأدوات والتطبيقات لتمكين الوصول السريع إلى ذكاء الأعمال.
  • التشغيل المستمر: عمليات دائمة عبر الشبكة تتيح لك إجراء التحديثات والصيانة وتكوين الشبكة دون أي توقف.
  • نظام قاعدة بيانات هجين: يدعم البيانات المهيكلة وغير المهيكلة، ما يوفر مرونة محسّنة وتطويرًا أكثر.
 Informix Advanced Enterprise Edition

يوفر مجموعة شاملة من ميزات Informix، بما في ذلك Informix Warehouse Accelerator، عبر جميع المنصات المدعومة، ما يتيح قابلية توسيع شبه محدودة ويوفر ذكاء أعمال عالي السرعة.

  • السرعة: وصول سريع إلى البيانات واستعلامات فعّالة، حتى عند التعامل مع الاستعلامات المعقدة في مستودعات البيانات والعمليات التشغيلية.
  • الضغط العميق: ضغط عميق للجداول والفهارس والبيانات الكبيرة الثنائية (BLOBs).
  • الكفاءة: تطوير ونشر التطبيقات الزمنية والمكانية بكفاءة، دون الحاجة إلى رسوم ترخيص إضافية أو عمليات تثبيت إضافية.
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