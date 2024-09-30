IBM Informix 

بيئة قواعد بيانات قوية تدعم أعباء العمل الصغيرة الخاصة بالإنتاج. متاح مجانًا للاستخدام في التطوير والاختبار وأعباء العمل الصغيرة الخاصة بالإنتاج. يشمل السمات الرئيسية مثل: عدم وجود تكاليف مسبقة للحوسبة المدمجة أو الحوسبة لمجموعات العمل الصغيرة، والقدرة على العمل بشكل افتراضي دون الحاجة إلى إشراف بشري بفضل قدرات التكوين والإدارة الذاتية، ودعم NoSQL، وتشفير البيانات أثناء السكون، مع تحديد الاستخدام على نواة واحدة و2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وتوفره على أنظمة التشغيل Linux® وmacOS وMicrosoft Windows.