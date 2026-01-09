MongoDB Enterprise Advanced with IBM

أتمِت الإدارة، وراقب أداء قاعدة البيانات باستمرار، وامنح فرصًا لتحويل البيانات إلى قيمة ملموسة
طوّر التطبيقات بسرعة أكبر، ووزّع البيانات إلى حيث يلزم وجودها، مع مرونة التشغيل في أي مكان. يوفّر MongoDB Enterprise Advanced مع IBM أدوات على مستوى المؤسسات لدعم عمليات النشر بالغة الأهمية، عالية الأمان، ودائمة التشغيل. عزِّز الرؤية التشغيلية وأحكِم السيطرة. أتمِت الإدارة وراقب أداء قاعدة البيانات باستمرار. بسِّط تشغيل MongoDB. امنح فرصًا لتحويل البيانات إلى قيمة ملموسة.
أطلق الإصدارات وكرّر التحسينات بسرعة أكبر بمقدار 3 إلى 5 مرات بفضل نموذج بيانات المستندات وواجهة استعلام موحّدة.
التزم باتفاقيات مستوى الخدمة للأداء (SLA) في أي بيئة، سواء مع عميلك الأول أو مع 20 مليون مستخدم.
استوفِ متطلبات التوافر والأمان والامتثال لأحمال التشغيل بالغة الأهمية.
يوفّر الجيل التالي من IBM Cloud Pak for Data نسيج بيانات يسرّع تحقيق مخرجات ذكاء اصطناعي موثوقة. اربط البيانات المناسبة، في الوقت المناسب، بالأشخاص المناسبين، من أي مكان تستدعي الحاجة إليه. واستفد من تجربة مُدارة بالكامل عبر السحابة الهجينة لاستيعاب البيانات واستكشافها وإعدادها وإدارتها وحوكمتها وإتاحتها بحجم بيتابايت، بما يدعم ذكاءً اصطناعيًا جاهزًا للاستخدام في الأعمال.
انقل بعض التطبيقات الأساسية من أنظمة الكمبيوتر المركزي إلى MongoDB بالوتيرة التي تناسبك. وحافظ على أنظمتك الأساسية بتكلفة ومخاطر أقل.
اكتشف الفرص من خلال رؤية موحّدة للعملاء والمنتجات والأصول وغيرها. وأدِر المخاطر ومواطن التعرّض لها بفعالية أكبر بفضل رؤى أعمق.
تعامل مع كميات كبيرة من البيانات، وتوسّع أفقيًا أو رأسيًا، وادعم بيانات السلاسل الزمنية. عالج بيانات إنترنت الأشياء (IoT) والبيانات التشغيلية وادمجها في الوقت الفعلي.
يساعد MAAP المؤسسات على بناء تطبيقات حديثة مُعزّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها بسرعة على نطاق المؤسسة.