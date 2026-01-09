MongoDB Enterprise Advanced with IBM

طوّر التطبيقات بسرعة أكبر، ووزّع البيانات إلى حيث يلزم وجودها، مع مرونة التشغيل في أي مكان. يوفّر MongoDB Enterprise Advanced مع IBM أدوات على مستوى المؤسسات لدعم عمليات النشر بالغة الأهمية، عالية الأمان، ودائمة التشغيل. عزِّز الرؤية التشغيلية وأحكِم السيطرة. أتمِت الإدارة وراقب أداء قاعدة البيانات باستمرار. بسِّط تشغيل MongoDB. امنح فرصًا لتحويل البيانات إلى قيمة ملموسة.