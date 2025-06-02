صمم إستراتيجية لإعداد البيانات تستطيع من خلالها الحد من صوامع البيانات، وتقليل التعقيدات، وتحسين جودة البيانات من أجل تقديم تجربة استثنائية للعملاء والموظفين
تؤدي تحديات إدارة البيانات الأساسية — صوامع البيانات وتعقيدات مجموعات البيانات وعدم اتساقها — إلى الحد من قدرتك على استخدام البيانات لتسهيل سير العمل اليومي للموظفين والعملاء. تتطلب البيانات عالية الجودة والقابلة للتنفيذ لدى علماء البيانات ومستخدمي الأعمال نهج إدارة بيانات مرنًا يتكامل مع التقنية الحالية لديك باستخدام حل نشر البيانات الذي تختاره.
تمكّن حلول البيانات والذكاء الاصطناعي من IBM المؤسسات من استخدام بيانات المؤسسات في التحليلات والتطبيقات والأتمتة والمنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي محليًا وعبر السحابات العامة والخاصة. تساعد هذه الحلول على تحسين المرونة والموثوقية وقابلية التوسع والفعالية من حيث التكلفة من دون التضحية بأمن البيانات وحماية البيانات وجودة البيانات. ومن خلال المساعدة على تعزيز نهجك في إدارة بيانات المؤسسة، يمكنك استخدام هذه الحلول للمساعدة على جعل البيانات بسيطة وجديرة بالثقة وآمنة والاستفادة من بياناتك أينما كانت.
في أثناء تصميمك لإستراتيجية بياناتك، استكشف المجموعة الشاملة من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي من IBM مثل مستودع البيانات ونسيج البيانات التي تعمل كأساس لمجموعة البيانات الحديثة.
تقليل التكلفة والوقت اللازم للحصول على المعارف، وتعزيز الثقة في البيانات المستخدمة في التطبيقات والتحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام بنية بيانات حديثة.
يمكنك الوصول إلى بحيرات البيانات ومستودعات البيانات الموجودة محليًا أو في السحابة، ودمجها مع بيانات جديدة لإطلاق العنان للمعارف الجديدة.
يمكن إتاحة استمرارية الأعمال والتخفيف من الانقطاعات المتعلقة بالبيانات. ابدأ على نطاق صغير وتوسع عبر حالات الاستخدام وعمليات النشر (السحابية والهجينة والمحلية).
تحكم في خصوصية البيانات وأمانها محليًا باستخدام الحوكمة المدمجة وإدارة البيانات الوصفية والأمان والنشر عالميًا باستخدام حلول الحوكمة على مستوى المؤسسة
الشراكة مع IBM لتسريع عمليات النشر عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة. دعم جميع أنواع البيانات وحالات الاستخدام باستخدام المصدر المفتوح والمعايير المفتوحة والتوافق مع خدمات IBM والجهات الخارجية.
تخزين قيمة البيانات وقواعد البيانات المخفية وإدارتها وتأمينها والاستفادة منها باستخدام تقنيات مصممة خصوصًا لعمليات النشر السحابية والهجينة والمحلية. تصميم أساس حديث للبيانات لدعم جميع حالات استخدام البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي.
توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي من خلال تحسين أحمال تشغيل مستودعات البيانات بنصف التكلفة في أي مكان.
صُممت خصوصًا لأحمال التشغيل ذات المهام الحساسة على مستوى العالم. أطلق العنان لتطبيقاتك وتحليلاتك في الوقت الفعلي على نطاق واسع مع محرك قاعدة البيانات للسحابة الأصلية المرن ذي الأداء الفائق.
احصل على معارف قابلة للتوسع وتحكم لا مثيل له في التكلفة مع مستودع البيانات المتقدم للسحابة الأصلية الذي يمتاز بخيار لنشر البرامج كخدمة (SaaS).
يمكنك تنفيذ أحمال تشغيل قوية سهلة التداول على الحافة أو في السحابة أو محليًا مع قاعدة البيانات القابلة للتضمين ذات البصمة المنخفضة.
قاعدة بيانات محلية تعمل على نظام ®IBM z/OS، وتوفر أمانًا وقابلية توسع وإتاحة وفعالية للكمبيوتر المركزي
استفد من شراكات مصادر بيانات مُصنِّعي المعدات الأصلية (OEM) ومنصات إدارة البيانات المدعومة جيدًا
استخدم البيانات الوصفية النشطة، والتكامل المؤتمت وحوكمة الذكاء الاصطناعي لمنح وصول منظم على نطاق واسع إلى البيانات مع بنية نسيج بيانات مبنية على IBM Cloud Pak for Data.
تدعم تطبيقات Puma العالمية في مجال الأعمال مستخدمين أكثر بمعدل 300-400% من خلال ميزتَي المعالجة القابلة للتوسع والتوافر المستمر اللتين تتسم بهما ®IBM Db2 pureScale.
حققت شركة Owens-Illinois هذه الميزات مثل وفورات التكلفة الإجمالية للملكية من سبعة أرقام، وسرعة الأداء في الاستعلام والحد من بصمة الخادم من خلال الانتقال من Oracle Database إلى IBM Db2.