استكشف تكامل البيانات من IBM
استكشف إدارة البيانات من IBM
استكشف IBM Databand
استكشف IBM Manta Data Lineage
تصميم بنية بيانات تمكّن مؤسستك للعمل عبر النظام البنائي.
البيانات مهمة. ومن ثَمَّ فإن وجود إستراتيجية بيانات فعالة أمر مهم للغاية لتعظيم قيمة الأعمال التي يمكن الحصول عليها من الذكاء الاصطناعي وضمان الثقة. يوفر نسيج البيانات من IBM للمؤسسات أساس بيانات جديرًا بالثقة يتيح للعملاء الاستفادة من الأتمتة لاكتشاف البيانات وإثرائها وحمايتها من خلال قدرات إدارة البيانات وجودتها، وتوظيف أنماط مختلفة من تكامل البيانات لتقديم بيانات جديرة بالثقة لسير عمل الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر أن هذه البنية قابلة للتركيب، ما يسمح لشركة IBM بمقابلة العملاء أينما كانوا في رحلة البيانات الخاصة بهم.
ما تحديات وحالات استخدام البيانات الأكثر شيوعًا؟ تكامل البيانات، وإدارة البيانات، وإمكانية ملاحظة البيانات، وأمان البيانات، وكتالوج البيانات، وتنسيق البيانات، وإدارة البيانات الرئيسية. تعرف على المزيد حول كل منها وكيف يمكن أن تساعد بنية البيانات الحديثة - مثل نسيج البيانات - على تشكيل المؤسسات القائمة على البيانات وتوحيدها.
اطلع على دليل بناء المؤسسات المعتمدة على البيانات
طبقة تجريدية تقدم فهمًا مشتركًا بشأن الأعمال لمعالجة البيانات وأتمتتها من أجل التصرف بناءً على المعارف.
مجموعة من أنماط التكامل المستخدمة لاستخراج البيانات غير المنسقة واستنساخها وتدفقها وتصورها وتحويلها، مدعومة بسياسات البيانات لتعزيز الأداء إلى أقصى حد مع تقليل التخزين والتكاليف.
سوق تدعم استهلاك الخدمة الذاتية، ما يتيح للمستخدمين العثور على بيانات عالية الجودة والتعاون بشأنها والوصول إليها.
إدارة شاملة لدورة الحياة الشاملة لتكوين مختلف قدرات بنية نسيج البيانات وبنائها واختبارها وتحسينها ونشرها.
التعريف الموحّد لسياسات البيانات وإنفاذها، وإدارة البيانات، وأمن البيانات، والإشراف على البيانات من أجل الوصول إلى مسار بيانات جاهز للأعمال.
بنية قابلة للتركيب مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لبيئات السحابة الهجينة.
نسيج البيانات هو نهج بنائي مصمم لتبسيط الوصول إلى البيانات وتسهيل استهلاك بيانات الخدمة الذاتية لسير العمل الفريد للمؤسسة. تتضمن قدرات نسيج البيانات الشاملة مطابقة البيانات، وقابلية الملاحظة، وإدارة البيانات الرئيسية، وجودة البيانات، وتكامل البيانات في الوقت الفعلي، وغير ذلك الكثير، كلها يمكن تنفيذها من دون الحاجة إلى نسخ التكنولوجيا الحالية أو استبدالها. سواء أكان ذلك لتبسيط العمل اليومي لمنتجي البيانات أم لتزويد مهندسي البيانات وعلماء البيانات ومستخدمي الأعمال بإمكانية الوصول إلى بيانات الخدمة الذاتية، يعمل نسيج البيانات على إعداد البيانات اللازمة للحصول على المعارف واتخاذ قرارات أفضل وتقديمها.
يُعد الأساس القوي للبيانات مهمًا للغاية لنجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
بفضل منصة موحدة للبيانات والذكاء الاصطناعي، استطاع مكتب البيانات العالمي الرئيسي لدى IBM زيادة حجم أعماله بمقدار 5 مليارات دولار أمريكي في ثلاث سنوات.
صمم معهد لوكسمبورغ للعلوم والتكنولوجيا منصة متطورة تمتاز بإمكانية تقديم البيانات بشكل أسرع لتمكين الشركات والباحثين.
طوَّر بنك State Bank of India تجربة العملاء من خلال تصميم منصة ذكية تمتاز بتكامل أسرع وأكثر أمانًا للبيانات.
يمكن أن يجتمع نسيج البيانات وشبكة البيانات معًا. يوفر نسيج البيانات القدرات اللازمة لتنفيذ شبكة البيانات والاستفادة الكاملة منها من خلال أتمتة العديد من المهام المطلوبة لإنشاء نواتج البيانات وإدارة دورة حياة نواتج البيانات. ومن خلال الاستفادة من مرونة أساس نسيج البيانات، يمكنك تنفيذ شبكة البيانات ومواصلة الاستفادة من بنية البيانات المركزية لحالات الاستخدام بصرف النظر عما إذا كانت بياناتك موجودة في البيئة المحلية أو في السحابة.
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المحاكاة الافتراضية للبيانات هي إحدى التقنيات التي تتيح نهج نسيج البيانات. فبدلاً من نقل البيانات فعليًا من مختلف المصادر المحلية ومصادر السحابة باستخدام عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) القياسية، تتصل أداة المحاكاة الافتراضية للبيانات بمصادر البيانات المختلفة وتدمج البيانات الوصفية المطلوبة فقط وتنشئ طبقة بيانات افتراضية. يتيح ذلك للمستخدمين استخدام بيانات المصدر في الوقت الفعلي.
يستمر تجميع البيانات وغالبًا ما يكون من الصعب جدًا على المؤسسات الوصول إلى المعلومات. تحتوي هذه البيانات على معارف غير مرئية، وهو ما يكوِّن ثغرة معرفية.
بفضل قدرات المحاكاة الافتراضية في بنية نسيج البيانات، يمكن للمؤسسات الوصول إلى البيانات من المصدر من دون نقلها، ما يساعد على تسريع الوقت المناسب للقيمة من خلال استعلامات أسرع وأكثر دقة.
بدأت أدوات إدارة البيانات بقواعد البيانات وتطورت إلى مستودعات البيانات وبحيرات البيانات عبر السحابات والبيئات المحلية مع ظهور مشاكل الأعمال الأكثر تعقيدًا. ومع ذلك، فالشركات مقيدة باستمرار بتنفيذ أحمال التشغيل في مستودعات وبحيرات البيانات عالية التكلفة ومنخفضة الأداء وتعوقها القدرة على تشغيل حالات استخدام التحليلات والذكاء الاصطناعي. لقد أدى ظهور تقنيات جديدة مفتوحة المصدر والرغبة في الحد من تكرار البيانات ومسارات عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) المعقدة إلى ظهور نهج بنائي جديد معروف باسم مستودع البيانات، والذي يوفر مرونة بحيرة البيانات جنبًا إلى جنب مع بنية مستودع البيانات والبيانات الوصفية المشتركة والحوكمة المدمجة وضوابط الوصول والأمان. ومع ذلك من أجل استمرار الوصول إلى كل هذه البيانات المحسَّنة والمدارة محليًا في الوقت الحالي عبر منظمتك بأكملها، يلزم توفر نسيج البيانات لتبسيط إدارة البيانات وفرض الوصول بشكل عام. يساعدك نسيج البيانات على تحسين إمكانات بياناتك وتعزيز مشاركة البيانات وتسريع مبادرات البيانات من خلال أتمتة تكامل البيانات وتضمين الحوكمة وتسهيل استهلاك بيانات الخدمة الذاتية بطريقة لا توفرها مستودعات التخزين.
نسيج البيانات هو الخطوة القادمة في تطور هذه الأدوات. بفضل استخدام هذه البنية، يمكنك الاستمرار في استخدام مستودعات تخزين البيانات المتباينة التي استثمرت فيها مع تبسيط إدارة البيانات.
استكشف إلى أي مدى يمكن لبنية البيانات الحديثة أن تساعد في تشكيل مؤسسة قائمة على البيانات وتوحيدها.