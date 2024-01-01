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IBM Data Fabric

اختيار IBM كشركة رائدة وفقًا لتقرير Gartner® Magic Quadrant لعام™ 2024
رسم توضيحي متساوي الأبعاد لبنية نسيج البيانات
تقديم مسارات البيانات ومراقبتها وتدفقها في الوقت الفعلي

استكشف تكامل البيانات من IBM
إنشاء أساس البيانات المُدارة لتسريع نتائج البيانات ومعالجة مشاكل الامتثال

استكشف إدارة البيانات من IBM
توفير بيانات جديرة بالثقة ويُمكن الاعتماد عليها من خلال إمكانية ملاحظة البيانات باستمرار

استكشف IBM Databand
تصور تدفق البيانات، من المنشأ إلى الاستهلاك

استكشف IBM Manta Data Lineage
تمكين عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات

تصميم بنية بيانات تمكّن مؤسستك للعمل عبر النظام البنائي.

البيانات مهمة. ومن ثَمَّ فإن وجود إستراتيجية بيانات فعالة أمر مهم للغاية لتعظيم قيمة الأعمال التي يمكن الحصول عليها من الذكاء الاصطناعي وضمان الثقة. يوفر نسيج البيانات من IBM للمؤسسات أساس بيانات جديرًا بالثقة يتيح للعملاء الاستفادة من الأتمتة لاكتشاف البيانات وإثرائها وحمايتها من خلال قدرات إدارة البيانات وجودتها، وتوظيف أنماط مختلفة من تكامل البيانات لتقديم بيانات جديرة بالثقة لسير عمل الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر أن هذه البنية قابلة للتركيب، ما يسمح لشركة IBM بمقابلة العملاء أينما كانوا في رحلة البيانات الخاصة بهم.

ما تحديات وحالات استخدام البيانات الأكثر شيوعًا؟ تكامل البيانات، وإدارة البيانات، وإمكانية ملاحظة البيانات، وأمان البيانات، وكتالوج البيانات، وتنسيق البيانات، وإدارة البيانات الرئيسية.  تعرف على المزيد حول كل منها وكيف يمكن أن تساعد بنية البيانات الحديثة - مثل نسيج البيانات - على تشكيل المؤسسات القائمة على البيانات وتوحيدها.
IBM تستحوذ على StreamSets، وهي شركة رائدة في مجال تكامل البيانات في الوقت الفعلي
استكشاف المزيد مفاضلة البيانات

اطلع على دليل بناء المؤسسات المعتمدة على البيانات

تقديم بيانات عالية الجودة للذكاء الاصطناعي التوليدي

Cloud Pak for Data تكامل البيانات يمكنك توصيل البيانات من مصادر متباينة في بيئات السحابة المتعددة وتقديمها للفرق في أي وقت وفي أي مكان. استكشاف تكامل البيانات
Cloud Pak for Data إدارة البيانات إنشاء أساس بيانات جاهز للأعمال من أجل الوصول بنظام الخدمة الذاتية إلى بيانات محمية عالية الجودة. استكشف إدارة البيانات
IBM Databand إمكانية ملاحظة البيانات تساعد منصة إمكانية ملاحظة البيانات باستمرار Databand على الكشف عن حوادث البيانات في وقت مبكر وحلها بشكل أسرع وتقديم بيانات أكثر جدارة بالثقة إلى الشركات. استكشف إمكانية ملاحظة البيانات
IBM Manta Data Lineage دورة حياة البيانات ارسم خريطة لرحلة بياناتك، من مرحلة الإنشاء وحتى مرحلة الاستهلاك، لضمان الدقة والثقة والامتثال. استكشف دورة حياة البيانات
IBM Master Data Management Master Data Management تقديم طرق عرض دقيقة للبيانات الرئيسية وعلاقاتها من أجل الحصول على معارف أسرع وتحسين جودة البيانات. استكشف Master Data Management

السمات الرئيسية لبنية نسيج البيانات

الرسم البياني المعرفي المعزز

طبقة تجريدية تقدم فهمًا مشتركًا بشأن الأعمال لمعالجة البيانات وأتمتتها من أجل التصرف بناءً على المعارف.

 التكامل الذكي

مجموعة من أنماط التكامل المستخدمة لاستخراج البيانات غير المنسقة واستنساخها وتدفقها وتصورها وتحويلها، مدعومة بسياسات البيانات لتعزيز الأداء إلى أقصى حد مع تقليل التخزين والتكاليف.

 استخدام بيانات الخدمة الذاتية

سوق تدعم استهلاك الخدمة الذاتية، ما يتيح للمستخدمين العثور على بيانات عالية الجودة والتعاون بشأنها والوصول إليها.

 دورة حياة البيانات الموحدة

إدارة شاملة لدورة الحياة الشاملة لتكوين مختلف قدرات بنية نسيج البيانات وبنائها واختبارها وتحسينها ونشرها.

 الحوكمة متعددة النماذج

التعريف الموحّد لسياسات البيانات وإنفاذها، وإدارة البيانات، وأمن البيانات، والإشراف على البيانات من أجل الوصول إلى مسار بيانات جاهز للأعمال.

 جاهزة لاستخدام حلول الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة

بنية قابلة للتركيب مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لبيئات السحابة الهجينة.
نسيج البيانات ضروري للذكاء الاصطناعي للمؤسسات
يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات بيانات جديرة بالثقة مبنية على أساس البيانات الصحيح  بفضل نسيج البيانات من IBM، يمكنك بناء البنية التحتية المناسبة للبيانات من أجل الذكاء الاصطناعي باستخدام قدرات تكامل البيانات وإدارة البيانات اللازمة للحصول على البيانات وإعدادها وتنظيمها قبل الوصول إليها من قِبل منشئي الذكاء الاصطناعي بسهولة باستخدام watsonx.ai و watsonx.data. استفد من IBM DataStage كحل الاستيعاب الأول لملء مستودع بيانات watsonx.data. اكتشف watsonx استكشف IBM DataStage
تساعد بنية نسيج البيانات الحديثة على تشكيل مؤسسة قائمة على البيانات

نسيج البيانات هو نهج بنائي مصمم لتبسيط الوصول إلى البيانات وتسهيل استهلاك بيانات الخدمة الذاتية لسير العمل الفريد للمؤسسة. تتضمن قدرات نسيج البيانات الشاملة مطابقة البيانات، وقابلية الملاحظة، وإدارة البيانات الرئيسية، وجودة البيانات، وتكامل البيانات في الوقت الفعلي، وغير ذلك الكثير، كلها يمكن تنفيذها من دون الحاجة إلى نسخ التكنولوجيا الحالية أو استبدالها. سواء أكان ذلك لتبسيط العمل اليومي لمنتجي البيانات أم لتزويد مهندسي البيانات وعلماء البيانات ومستخدمي الأعمال بإمكانية الوصول إلى بيانات الخدمة الذاتية، يعمل نسيج البيانات على إعداد البيانات اللازمة للحصول على المعارف واتخاذ قرارات أفضل وتقديمها.

 
لماذا تُعد إدارة البيانات ضرورية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات

يُعد الأساس القوي للبيانات مهمًا للغاية لنجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
دراسات حالة
مكتب البيانات العالمي الرئيسي لدى IBM زيادة تدفق الأعمال

بفضل منصة موحدة للبيانات والذكاء الاصطناعي، استطاع مكتب البيانات العالمي الرئيسي لدى IBM زيادة حجم أعماله بمقدار 5 مليارات دولار أمريكي في ثلاث سنوات.

اقرأ القصة معهد لوكسمبورغ للعلوم والتكنولوجيا تسريع وتيرة الابتكار

صمم معهد لوكسمبورغ للعلوم والتكنولوجيا منصة متطورة تمتاز بإمكانية تقديم البيانات بشكل أسرع لتمكين الشركات والباحثين.

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طوَّر بنك State Bank of India تجربة العملاء من خلال تصميم منصة ذكية تمتاز بتكامل أسرع وأكثر أمانًا للبيانات.

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الموارد تم اختيار IBM كشركة رائدة وفقًا لتقرير Gartner® ™Magic Quadrant لعام 2024 لحلول جودة البيانات المعزّزة

تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام الثامن عشر على التوالي في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2023 لأدوات تكامل البيانات

أطلاق العنان لقيمة البيانات من خلال تمكين مشاركة منتجات البيانات. تعرف على مدى مساعدة IBM Data Product Hub للمؤسسات على تسريع النتائج القائمة على البيانات.

الأسئلة الشائعة

يمكن أن يجتمع نسيج البيانات وشبكة البيانات معًا. يوفر نسيج البيانات القدرات اللازمة لتنفيذ شبكة البيانات والاستفادة الكاملة منها من خلال أتمتة العديد من المهام المطلوبة لإنشاء نواتج البيانات وإدارة دورة حياة نواتج البيانات. ومن خلال الاستفادة من مرونة أساس نسيج البيانات، يمكنك تنفيذ شبكة البيانات ومواصلة الاستفادة من بنية البيانات المركزية لحالات الاستخدام بصرف النظر عما إذا كانت بياناتك موجودة في البيئة المحلية أو في السحابة.

اقرأ: ثلاث طرق تمكِّن نسيج البيانات من تنفيذ شبكة البيانات

المحاكاة الافتراضية للبيانات هي إحدى التقنيات التي تتيح نهج نسيج البيانات. فبدلاً من نقل البيانات فعليًا من مختلف المصادر المحلية ومصادر السحابة باستخدام عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) القياسية، تتصل أداة المحاكاة الافتراضية للبيانات بمصادر البيانات المختلفة وتدمج البيانات الوصفية المطلوبة فقط وتنشئ طبقة بيانات افتراضية. يتيح ذلك للمستخدمين استخدام بيانات المصدر في الوقت الفعلي.
يستمر تجميع البيانات وغالبًا ما يكون من الصعب جدًا على المؤسسات الوصول إلى المعلومات. تحتوي هذه البيانات على معارف غير مرئية، وهو ما يكوِّن ثغرة معرفية.
بفضل قدرات المحاكاة الافتراضية في بنية نسيج البيانات، يمكن للمؤسسات الوصول إلى البيانات من المصدر من دون نقلها، ما يساعد على تسريع الوقت المناسب للقيمة من خلال استعلامات أسرع وأكثر دقة.

بدأت أدوات إدارة البيانات بقواعد البيانات وتطورت إلى مستودعات البيانات وبحيرات البيانات عبر السحابات والبيئات المحلية مع ظهور مشاكل الأعمال الأكثر تعقيدًا. ومع ذلك، فالشركات مقيدة باستمرار بتنفيذ أحمال التشغيل في مستودعات وبحيرات البيانات عالية التكلفة ومنخفضة الأداء وتعوقها القدرة على تشغيل حالات استخدام التحليلات والذكاء الاصطناعي. لقد أدى ظهور تقنيات جديدة مفتوحة المصدر والرغبة في الحد من تكرار البيانات ومسارات عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) المعقدة إلى ظهور نهج بنائي جديد معروف باسم مستودع البيانات، والذي يوفر مرونة بحيرة البيانات جنبًا إلى جنب مع بنية مستودع البيانات والبيانات الوصفية المشتركة والحوكمة المدمجة وضوابط الوصول والأمان. ومع ذلك من أجل استمرار الوصول إلى كل هذه البيانات المحسَّنة والمدارة محليًا في الوقت الحالي عبر منظمتك بأكملها، يلزم توفر نسيج البيانات لتبسيط إدارة البيانات وفرض الوصول بشكل عام. يساعدك نسيج البيانات على تحسين إمكانات بياناتك وتعزيز مشاركة البيانات وتسريع مبادرات البيانات من خلال أتمتة تكامل البيانات وتضمين الحوكمة وتسهيل استهلاك بيانات الخدمة الذاتية بطريقة لا توفرها مستودعات التخزين. 

نسيج البيانات هو الخطوة القادمة في تطور هذه الأدوات. بفضل استخدام هذه البنية، يمكنك الاستمرار في استخدام مستودعات تخزين البيانات المتباينة التي استثمرت فيها مع تبسيط إدارة البيانات. 
اتخِذ الخطوة التالية

استكشف إلى أي مدى يمكن لبنية البيانات الحديثة أن تساعد في تشكيل مؤسسة قائمة على البيانات وتوحيدها.

 

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