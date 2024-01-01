البيانات مهمة. ومن ثَمَّ فإن وجود إستراتيجية بيانات فعالة أمر مهم للغاية لتعظيم قيمة الأعمال التي يمكن الحصول عليها من الذكاء الاصطناعي وضمان الثقة. يوفر نسيج البيانات من IBM للمؤسسات أساس بيانات جديرًا بالثقة يتيح للعملاء الاستفادة من الأتمتة لاكتشاف البيانات وإثرائها وحمايتها من خلال قدرات إدارة البيانات وجودتها، وتوظيف أنماط مختلفة من تكامل البيانات لتقديم بيانات جديرة بالثقة لسير عمل الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر أن هذه البنية قابلة للتركيب، ما يسمح لشركة IBM بمقابلة العملاء أينما كانوا في رحلة البيانات الخاصة بهم.

ما تحديات وحالات استخدام البيانات الأكثر شيوعًا؟ تكامل البيانات، وإدارة البيانات، وإمكانية ملاحظة البيانات، وأمان البيانات، وكتالوج البيانات، وتنسيق البيانات، وإدارة البيانات الرئيسية. تعرف على المزيد حول كل منها وكيف يمكن أن تساعد بنية البيانات الحديثة - مثل نسيج البيانات - على تشكيل المؤسسات القائمة على البيانات وتوحيدها.