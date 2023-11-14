الصفحة الرئيسية جودة البيانات أدوات وحلول جودة البيانات
تنظيف البيانات وإدارتها ودعم اتخاذ القرارات بشكل أفضل
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فني من أصل أسباني يجري اختبارات تشخيصية على خوادم الكمبيوتر
حلول جودة البيانات من IBM

البيانات الموثوقة هي أساس اتخاذ قرارات عمل جيدة. تقدم IBM حلول جودة البيانات التي تساعد في تحسين الأبعاد الرئيسية لجودة البيانات: الدقة، والشمولية، والتناسق، وصلاحية التوقيت، والتفرد. 

تساعدك أدوات جودة البيانات القوية هذه على تحديد عيوب البيانات وفهمها وتصحيحها لتعزيز عملية اتخاذ القرار والحوكمة بشكل أفضل.

تضمن DataOps الحفاظ على جودة البيانات لتلبية جميع أهداف عملك عبر مسار بيانات جاهز للأعمال. من خلال تنفيذ حل جودة البيانات من IBM، يمكن لمؤسستك تعزيز سلامة البيانات لتحقيق أقصى استفادة من أصولك المعلوماتية.
متوفر الآن: watsonx.governance

تمكّن من تسريع سير العمل المسؤول والشفاف والقابل للتفسير للذكاء الاصطناعي التوليدي المدمج في منصات الأطراف الثالثة
تم اختيار IBM كشركة رائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2024 لحلول جودة البيانات المعززة

ما الجديد؟

IBM تستحوذ على Manta لاستكمال قدرات حوكمة الذكاء الاصطناعي والبيانات

تقديم DataStage كخدمة في أي مكان - تنفيذ مسارات عمليتَي الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) والاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) في أي بيئة سحابية أو محلية أو مركز بيانات. 

جرّب watsonx.data لتوسيع نطاق أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي، لجميع بياناتك، في أي مكان

مزايا جودة البيانات التصرف بناءً على وجهة نظر موثوقة

تحكم في بياناتك واستهدف العملاء بدقة من أجل أسلوب البيع المتقاطع.

دعم إدارة البيانات

إدارة البيانات المتنوعة عبر دورة حياتها وتحسين عائد الاستثمار.

تحديث الأنظمة

دمج التطبيقات وأتمتة العمليات لتقليل التكلفة.

عامل علي جهاز كمبيوتر مكتبي مع شاشات أمان في الخلفية
نسيج البيانات
تبسيط إدارة البيانات

فهم عيوب البيانات وتصحيحها لتعزيز عملية اتخاذ القرار والحوكمة. قم بالأتمتة باستخدام IBM Cloud Pak for Data لإدارة ثقة البيانات وحمايتها والامتثال لها من خلال إدارة السياسات النشطة الشاملة.

أدوات جودة البيانات حوّل بياناتك إلى معلومات موثوقة

حوّل البيانات إلى معلومات موثوقة. تنظيف البيانات باستمرار ومراقبة جودتها.

 إنشاء ومراقبة جودة البيانات

الحفاظ على رؤية دقيقة للكيانات مثل العميل، والموقع، والمورد، والمنتج.

 تحسين جودة بيانات Hadoop

احصل على مجموعة غنية من إمكانات البيانات لمجموعات تخزين البيانات الكبيرة Apache Hadoop.

 فهرسة البيانات الذكية

ابحث عن بيانات الأعمال، وقم بتنسيقها وتصنيفها وتنظيمها وتحليلها ومشاركتها.

 اكتشاف حوادث البيانات وحلها بسرعة

قم بالتنبيه والاستجابة وحل جميع حوادث البيانات الخاصة بك في مكان واحد مع إمكانية ملاحظة البيانات.
أتمتة البيانات والذكاء الاصطناعي بذكاء - اكتشف الجيل التالي من IBM Cloud Pak® for Data.
الموارد
تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 عن حلول جودة البيانات المعززة

اكتشف سبب تصنيف IBM أنها شركة رائدة للمرة السابعة عشرة على التوالي في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 عن حلول جودة البيانات المعززة.

تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2023

اكتشف سبب تصنيف شركة IBM كشركة رائدة للعام الثامن عشر على التوالي في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لأدوات تكامل البيانات لعام 2023

تحميل دليل جودة البيانات وأداء الذكاء الاصطناعي

تعلّم من الخبراء في هذا الدليل خطوة بخطوة حول كيفية اتخاذ نهج قائم على القيم فيما يتعلق بجودة البيانات وممارسات الذكاء الاصطناعي

 دليل DataOps التفاعلي

اكتشف كيف تقوم DataOps ببناء ثقافة قائمة على البيانات من خلال الأتمتة والجودة والحوكمة.

 مدى نظافة بياناتك (الجزء الأول)

تعرف على كيفية توفير إدارة جودة البيانات لقيمة الأعمال.

 جودة بيانات العنوان المضمنة

تعرّف على السبب الذي يجعل حلول التحقق والترميز الجغرافي حساسة أثناء تشغيل مهام ETL.

 إنشاء مستودع بيانات حديث وفعال من حيث التكلفة

تعرف على كيفية تأثير جودة البيانات على التدفق الشامل من إنشاء البيانات إلى اتخاذ قرارات أعمال أفضل.

 جودة البيانات لمجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي

يوفر إطار الخدمات هذا طريقة منهجية لتقييم البيانات ومعالجتها باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المحددة جيدًا.
الخطوات التالية

تحديد موعد لإجراء مكالمة فردية مدتها 30 دقيقة

حوّل البيانات إلى معلومات موثوقة

اكتشف كيف يمكن لـ IBM InfoSphere تنظيف بياناتك ومراقبة جودتها باستمرار.

 استكشف IBM InfoSphere Information Server for Data Quality انضم لمجتمع DataOps

تواصل مع الخبراء والزملاء لرفع مستوى الخبرة الفنية وحل المشكلات ومشاركة الأفكار.

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