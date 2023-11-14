البيانات الموثوقة هي أساس اتخاذ قرارات عمل جيدة. تقدم IBM حلول جودة البيانات التي تساعد في تحسين الأبعاد الرئيسية لجودة البيانات: الدقة، والشمولية، والتناسق، وصلاحية التوقيت، والتفرد.
تساعدك أدوات جودة البيانات القوية هذه على تحديد عيوب البيانات وفهمها وتصحيحها لتعزيز عملية اتخاذ القرار والحوكمة بشكل أفضل.
تضمن DataOps الحفاظ على جودة البيانات لتلبية جميع أهداف عملك عبر مسار بيانات جاهز للأعمال. من خلال تنفيذ حل جودة البيانات من IBM، يمكن لمؤسستك تعزيز سلامة البيانات لتحقيق أقصى استفادة من أصولك المعلوماتية.
تمكّن من تسريع سير العمل المسؤول والشفاف والقابل للتفسير للذكاء الاصطناعي التوليدي المدمج في منصات الأطراف الثالثة
IBM تستحوذ على Manta لاستكمال قدرات حوكمة الذكاء الاصطناعي والبيانات
تقديم DataStage كخدمة في أي مكان - تنفيذ مسارات عمليتَي الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) والاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) في أي بيئة سحابية أو محلية أو مركز بيانات.
جرّب watsonx.data لتوسيع نطاق أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي، لجميع بياناتك، في أي مكان
تحكم في بياناتك واستهدف العملاء بدقة من أجل أسلوب البيع المتقاطع.
إدارة البيانات المتنوعة عبر دورة حياتها وتحسين عائد الاستثمار.
دمج التطبيقات وأتمتة العمليات لتقليل التكلفة.
حوّل البيانات إلى معلومات موثوقة. تنظيف البيانات باستمرار ومراقبة جودتها.
الحفاظ على رؤية دقيقة للكيانات مثل العميل، والموقع، والمورد، والمنتج.
احصل على مجموعة غنية من إمكانات البيانات لمجموعات تخزين البيانات الكبيرة Apache Hadoop.
ابحث عن بيانات الأعمال، وقم بتنسيقها وتصنيفها وتنظيمها وتحليلها ومشاركتها.
قم بالتنبيه والاستجابة وحل جميع حوادث البيانات الخاصة بك في مكان واحد مع إمكانية ملاحظة البيانات.
اكتشف سبب تصنيف IBM أنها شركة رائدة للمرة السابعة عشرة على التوالي في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 عن حلول جودة البيانات المعززة.
اكتشف سبب تصنيف شركة IBM كشركة رائدة للعام الثامن عشر على التوالي في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لأدوات تكامل البيانات لعام 2023
تعلّم من الخبراء في هذا الدليل خطوة بخطوة حول كيفية اتخاذ نهج قائم على القيم فيما يتعلق بجودة البيانات وممارسات الذكاء الاصطناعي
اكتشف كيف تقوم DataOps ببناء ثقافة قائمة على البيانات من خلال الأتمتة والجودة والحوكمة.
تعرف على كيفية توفير إدارة جودة البيانات لقيمة الأعمال.
تعرّف على السبب الذي يجعل حلول التحقق والترميز الجغرافي حساسة أثناء تشغيل مهام ETL.
تعرف على كيفية تأثير جودة البيانات على التدفق الشامل من إنشاء البيانات إلى اتخاذ قرارات أعمال أفضل.
يوفر إطار الخدمات هذا طريقة منهجية لتقييم البيانات ومعالجتها باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المحددة جيدًا.
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اكتشف كيف يمكن لـ IBM InfoSphere تنظيف بياناتك ومراقبة جودتها باستمرار.
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