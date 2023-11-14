البيانات الموثوقة هي أساس اتخاذ قرارات عمل جيدة. تقدم IBM حلول جودة البيانات التي تساعد في تحسين الأبعاد الرئيسية لجودة البيانات: الدقة، والشمولية، والتناسق، وصلاحية التوقيت، والتفرد.

تساعدك أدوات جودة البيانات القوية هذه على تحديد عيوب البيانات وفهمها وتصحيحها لتعزيز عملية اتخاذ القرار والحوكمة بشكل أفضل.

تضمن DataOps الحفاظ على جودة البيانات لتلبية جميع أهداف عملك عبر مسار بيانات جاهز للأعمال. من خلال تنفيذ حل جودة البيانات من IBM، يمكن لمؤسستك تعزيز سلامة البيانات لتحقيق أقصى استفادة من أصولك المعلوماتية.