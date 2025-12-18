IBM Master Data Management

وحّد بياناتك عبر الصوامع المعزولة في مصدر واحد للحقيقة. التحكم وإثراء وتفعيل البيانات الرئيسية لتمكين اتخاذ القرارات والذكاء الاصطناعي والامتثال على نطاق واسع.

جرِّب مجانًا
لوحات معلومات واجهة المستخدم لمهام سير العمل في IBM Master Data Management.

تقديم رؤى أسرع ودفعها باستخدام البيانات الرئيسية 

إدارة البيانات الرئيسية من IBM (برنامج إدارة البيانات الرئيسية) هي منصة سحابية مبنية على الذكاء الاصطناعي، توحد وتحكم البيانات عبر المجالات. تلغي العزل عن البيانات، وتخلق مصدرا واحدًا للحقيقة وتستخدم التعلم الآلي لحلول الكيانات واكتشاف العلاقات. مع النشر المرن (SaaS، محلي، هجين)، واجهات منخفضة الكود وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، تقدم IBM MDM بيانات موثوقة لتسريع التحول الرقمي وتمكين اتخاذ قرارات واثقة.
الفوائد
تطابق البيانات متعددة المجالات وتديرها

تجمع بذكاء بين السجلات المرتبطة لإنشاء طرق عرض دقيقة وموحدة للعملاء والمنظمات والمواقع وغيرها، ما يدعم عملاءنا أثناء تطويرهم لأساس بياناتهم.
تضمن بيانات موثوقة ودقيقة للذكاء الاصطناعي والعمليات الحساسة

تقديم برنامج إدارة البيانات الرئيسية التشغيلي كخدمة، على السحابة ومحلي، وتقديم بيانات مصممة لتلبية متطلبات الأعمال لحالات الاستخدام الفعالة في الذكاء الاصطناعي ولتغذية العمليات اليومية.
زيادة الإنتاجية وتسريع عملية اتخاذ القرار

تمكين الفرق من الوصول السريع والآمن إلى بيانات رئيسية موثوقة زمن شبه حقيقي. تمكن إدارة البيانات الرئيسية من IBM المنظمات من تحميل ونشر وتكوين البيانات من خلال أدوات بدون كود سهلة الاستخدام، ما يقضي على الصعوبات التقنية.

التحديات التي نحلها

كسر صوامع البيانات

تستخدم مطابقة مدعومة بالتعلم الآلي (ML) لتوحيد البيانات عبر الصومعة، مما يضمن استعراضات موثوقة من كل الجهات للكيانات.

 اكتشف علاقات البيانات المعقدة

تحدد العلاقات عبر الكيانات وتديرها لبناء طرق عرض كاملة ومتصلة.

 فرض إدارة البيانات والإشراف عليها

توفر أدوات الإشراف المضمنة مع مسارات التدقيق وإرشادات التعلم الآلي (ML) لقرارات المطابقة.

 النشر مع قابلية التوسع والأداء

هندسة معمارية قابلة للتوسع تعتمد على SaaS ومُحسّنة للسرعة والمرونة.

مصممة لعصر الذكاء الاصطناعي

يجلب Master Data Management في IBM الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى أساس بياناتك. التعلم الآلي المدمج فيه يحسن الدقة باستمرار ويمكن مستخدمي الأعمال من إدارة وتحسين وصيانة المعلومات الدقيقة والكاملة والموثوقة بسهولة عبر المؤسسة. IBM MDM يتحول البيانات الثابتة إلى أصل حيّ يسرع الأتمتة الذكية وصناعة القرار الموثوق.
لقطة مقربة للدوائر الملونة على اللوحة الأم

المطابقة المدفوعة بالتعلم الآلي

البحث عن السجلات ذات الصلة ودمجها تلقائياً عبر الأنظمة باستخدام نماذج التعلم الآلي المدرّبة. يقلل من التكرارات ويعزز جودة البيانات ويتكيف مع الأنماط المتغيرة مع وصول بيانات جديدة.
رسم ثلاثي الأبعاد لدماغ رقمي محاط بضوء أزرق ونقاط متصلة.

مؤسسة موثوقة للذكاء الاصطناعي

توفر بيانات رئيسية متسقة ومحكومة لتمكين التحليلات والأتمتة واتخاذ القرار القائم على البيانات عبر المؤسسة.

منتجات ذات صلة

IBM Product Master

إدارة معلومات المنتجات، وإمكانيات إدارة البيانات الرئيسية التعاونية

 Watsonx.data® Intelligence

اكتشف بياناتك وقم بإدارتها ومشاركتها أينما وُجِدَت لتغذية الذكاء الاصطناعي الذي يقدم رؤى دقيقة وذات صلة وفي وقتها

 Watsonx.data Integration

حول البيانات غير منسقة إلى بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي مع تجربة مبسطة لدمج أي بيانات تستخدم أي نمط

 Watsonx Orchestrate

يُفعِّل ‎IBM® watsonx Orchestrate®‎ الذكاء الاصطناعي في العمل، مما يساعدك على بناء ونشر وإدارة مساعدين ووكلاء ذكاء اصطناعي أقوياء يعملون على أتمتة سير العمليات والعمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
اتخذ الخطوة التالية

استفد من إصدار تجريبي مجاني وأكثر للحصول على خبرة عملية في تطوير رؤية موحدة وموثوقة للكيانات الرئيسية.

