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أتمتة الأعمال
Product Master
يوفر IBM Product Master إدارة موثوقة لمعلومات المنتجات (PIM)، وإمكانيات إدارة البيانات الرئيسية التعاونية (MDM). فهو ينشئ مستودعًا دقيقًا ومُحدثًا لمعلومات المنتجات والخدمات التي يمكن استخدامها في جميع قطاعات المؤسسة، للمساعدة في تحقيق مبادرات الأعمال الاستراتيجية. يقوم IBM Product Master بتجميع المعلومات من أي نظام أولي، ويفرض عمليات الأعمال لضمان دقة البيانات واتساقها، كما أنه يقوم بمزامنة المعلومات الموثوقة مع الأنظمة النهائية.
الحل الأول في السوق الذي يتميز بنموذج بيانات مرن وقابل للتكيف حقًا، يساعد المؤسسة على الاستجابة للتغييرات بكفاءة.
يمكنك التشغيل في بيئات تكنولوجيا المعلومات غير المتجانسة، واستخدام المهام المجدولة وحسب الطلب، ونموذج الاستيراد/التصدير، وXML، والبروتوكولات المتعددة، وخدمات REST/الويب.
يوفر محرك قواعد قويًا قائمًا على واجهة المستخدم (UI) يجعل من السهل إنشاء مئات الآلاف من قواعد جودة البيانات والحفاظ عليها.
بفضل بوابة الموردين المدمجة يتمكن الموردون من التعاون الفعَّال؛ ومن ثم يمكن الاستغناء عن العملية اليدوية المعرضة للخطأ.
إدارة بيانات المؤسسة، وتقديمها في طريقة عرض واحدة موثوق بها، وتمكين مستخدمي الأعمال من تقديم قدرات تحليلية.
تمكن من إدارة بياناتك المرجعية وتوزيعها مركزيًا باستخدام هذا الحل المتقدم.
قم بتحويل عملك من خلال بيانات مفتوحة وقابلة للتوسيع ومنصة ذكاء اصطناعي يمكن نشرها على أي سحابة.
نظام نسخ احتياطي، واسترداد لكامل الميزات، قائم على الوكيل، يُدار من خلال واجهة ويب.