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أتمتة الأعمال

Product Master

 IBM Product Master
إدارة معلومات المنتجات، وإمكانيات إدارة البيانات الرئيسية التعاونية
متجر يحتوي على صناديق ضخمة وأرفف عالية

الحصول على البيانات وإدارتها ومشاركتها عبر القنوات

يوفر IBM Product Master إدارة موثوقة لمعلومات المنتجات (PIM)، وإمكانيات إدارة البيانات الرئيسية التعاونية (MDM). فهو ينشئ مستودعًا دقيقًا ومُحدثًا لمعلومات المنتجات والخدمات التي يمكن استخدامها في جميع قطاعات المؤسسة، للمساعدة في تحقيق مبادرات الأعمال الاستراتيجية. يقوم IBM Product Master بتجميع المعلومات من أي نظام أولي، ويفرض عمليات الأعمال لضمان دقة البيانات واتساقها، كما أنه يقوم بمزامنة المعلومات الموثوقة مع الأنظمة النهائية.
نموذج بيانات مرن وقابل للتكيف

الحل الأول في السوق الذي يتميز بنموذج بيانات مرن وقابل للتكيف حقًا، يساعد المؤسسة على الاستجابة للتغييرات بكفاءة.
التكامل السهل مع التطبيقات الرئيسية للمؤسسة

يمكنك التشغيل في بيئات تكنولوجيا المعلومات غير المتجانسة، واستخدام المهام المجدولة وحسب الطلب، ونموذج الاستيراد/التصدير، وXML، والبروتوكولات المتعددة، وخدمات REST/الويب.
محرك قواعد قائم على واجهة المستخدم لتعزيز جودة البيانات

يوفر محرك قواعد قويًا قائمًا على واجهة المستخدم (UI) يجعل من السهل إنشاء مئات الآلاف من قواعد جودة البيانات والحفاظ عليها.
دعم التعاون بين الموردين

بفضل بوابة الموردين المدمجة يتمكن الموردون من التعاون الفعَّال؛ ومن ثم يمكن الاستغناء عن العملية اليدوية المعرضة للخطأ.

أبرز المنتجات

IBM InfoSphere Master Data Management

إدارة بيانات المؤسسة، وتقديمها في طريقة عرض واحدة موثوق بها، وتمكين مستخدمي الأعمال من تقديم قدرات تحليلية.

 IBM InfoSphere Master Data Management Reference Data Management Hub

تمكن من إدارة بياناتك المرجعية وتوزيعها مركزيًا باستخدام هذا الحل المتقدم.

 IBM Cloud Pak for Data

قم بتحويل عملك من خلال بيانات مفتوحة وقابلة للتوسيع ومنصة ذكاء اصطناعي يمكن نشرها على أي سحابة.

 IBM Cloud Backup

نظام نسخ احتياطي، واسترداد لكامل الميزات، قائم على الوكيل، يُدار من خلال واجهة ويب.
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