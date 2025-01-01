IBM InfoSphere Master Data Management
الحصول على رؤى أعمق مع عرض موثوق به للبيانات الحساسة للمؤسسة على منصة IBM Cloud Pak for Data
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إدارة شاملة للبيانات الرئيسية

يزيد تكاثر بيانات الأعمال الحساسة من فرص الحصول على الرؤى والتحسين، ولكنه يزيد أيضًا من فرص حدوث الأخطاء. يوفر IBM InfoSphere Master Data Management قدرات مطابقة شاملة لتسوية اختلافات البيانات، ما يمنحك عرضًا أحدث وأدق للبيانات.
تسريع الرؤى

يوفِّر عرضًا دقيقًا لبياناتك الرئيسية في الوقت شبه الفعلي.
زيادة المرونة

يدعم مجموعة من الصناعات بإصدارات ونماذج نشر متعددة.
إدارة البيانات بشكل استباقي

يتضمن لوحات معلومات وتنبيهات استباقية لمراقبة جودة البيانات الرئيسية.
إدارة مركزية

يُدمج بيانات الأعمال من جميع أنحاء المؤسسة في عرض دقيق للغاية.

دراسات حالة

تستخدِم شراكة من مقدِّمي الخدمات إدارة البيانات الرئيسية (MDM) لإدارة الآلاف من السجلات عبر مستشفيات متعددة.

تستخدِم شركة تأجير السيارات برنامج إدارة البيانات الرئيسية لجني الفوائد من تقديم خدمة العملاء.

تعمل صناعة البنوك الأسترالية على فتح آفاق أكبر لتجربة العملاء من خلال إدارة البيانات الرئيسية (MDM).

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 IBM InfoSphere Master Data Management

الحصول على رؤى أعمق مع عرض موثوق به للبيانات الحساسة للمؤسسة على منصة IBM Cloud Pak for Data

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