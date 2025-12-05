IBM InfoSphere Master Data Management Reference Data Management Hub

حل متقدم لإدارة البيانات المرجعية وتوزيعها مركزيًا

يحوِّل إدارة البيانات المرجعية

IBM® InfoSphere Master Data Management Reference Data Management Hub هو حل متقدِّم لإدارة وتوزيع البيانات المرجعية مركزيًا عبر المؤسسة. يوسِّع هذا الحل مجموعة InfoSphere Master Data Management (MDM) من خلال مركز وتطبيق إشراف مصمّم لإدارة المعلومات المرجعية المؤسسية الموثوق بها بكفاءة عالية.

تبسيط إدارة البيانات المرجعية

يمكِّنك من معالجة المعلومات المرجعية والتحكم فيها بشكل فعَّال عبر المؤسسة.
يعمل على توحيد التدقيق والأمن

يوفر القدرة على توحيد الإشراف والتدقيق والأمن المتعلق بإدارة البيانات المرجعية وتوزيعها.
يتكامل مع التطبيقات الأخرى

يمتد ويوسِّع حل إدارة البيانات الخاص بك عبر المؤسسة من خلال توفير القدرة على التكامل بسهولة مع تطبيقات MDM المؤسسية الأخرى.
يوحِّد الإشراف والتدقيق والأمن

يحافظ على الخرائط بين تمثيلات البيانات المرجعية الخاصة بالتطبيقات المختلفة ويُتيح الإدارة المباشرة لهذه البيانات من قِبل مستخدمي الأعمال.

منتجات ذات صلة

IBM InfoSphere Master Data Management

إدارة بيانات المؤسسة وتقديمها في عرض واحد موثوق به وتمكين مستخدمي الأعمال وتقديم قدرات تحليلية.

 IBM Product Master

يوفر قدرات إدارة معلومات المنتج وإدارة البيانات الرئيسية التعاونية مع خيارات النشر السحابي.

 IBM Cloud Pak for Data

منصة بيانات وذكاء اصطناعي متكاملة بالكامل تعمل على تحديث طريقة جمع الشركات للبيانات وتنظيمها وتحليلها، ودمج الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المؤسسة.

 IBM Master Data Management on Cloud

يساعد الشركات في الحصول على رؤية موثوق بها لبيانات العملاء والمنتجات في بيئة حوسبة هجينة.
