تخيّل نافورة مياه متدفقة بقوة. يتوقف عابر سبيل عطشان ويحاول أن يرتشف بضع جرعات، لكن اندفاع الماء شديد إلى حد يجعله بالكاد يستطيع ابتلاع شيء. فيتناثر معظم الماء خارج فمه، وتتكوّن بِرك عند قدميه. ولإرواء ظمئه، سيضطر إلى الوقوف هناك لبعض الوقت، بل ربما لوقت طويل إلى درجة تجعله يقرر من الأصل أن هذا الجهد لا يستحق العناء.

وهذا هو المأزق الذي تواجهه المؤسسات حين تحاول تسخير قوة التدفقات السريعة للمعلومات، وهي اليوم من أكثر مصادر ذكاء الأعمال قيمة.

فمحاولة جمع تلك البيانات ومعالجتها بالطرق التقليدية تشبه التحدي الذي يواجهه ذلك العابر العطشان أمام نافورة خارجة عن السيطرة: إذ يصبح بلوغ الهدف، سواء أكان الحصول على رؤى عملية قابلة للتنفيذ أم مجرد إرواء العطش، عملية فوضوية تستغرق وقتًا أطول مما ينبغي.

ويوفر تدفق البيانات في الوقت الفعلي للمؤسسات وسيلة للاستفادة من البيانات الفورية بسرعة ومن دون هذه الفوضى.

فمن خلال استيعاب البيانات ومعالجتها في الوقت الفعلي، تستطيع الشركات أخذ البيانات المتدفقة بسرعة وعلى نحو مستمر وتمريرها إلى أنظمة التحليلات في الوقت الفعلي، التي تنتج بدورها رؤى عملية في الوقت المناسب. وتمنح هذه الرؤى الفورية ميزة تنافسية في طيف واسع من الصناعات والتخصصات.

فيمكن لتجار التجزئة تعديل الأسعار على نحو ديناميكي استنادًا إلى معلومات فورية عن طلب المستهلكين. ويمكن للبنوك تحليل بيانات المعاملات واكتشاف الغش في الوقت الفعلي. كما يمكن للمصنّعين رصد أعطال الآلات ومعالجتها قبل حدوث توقف كبير.

تتضاعف المرونة التي تتيحها البيانات في الوقت الفعلي عند اقترانها بالذكاء الاصطناعي الوكيل. إذ يستفيد الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء من البيانات الفورية لدعم صناعة قرار سريعة ومستقلة في العالم الحقيقي، مثل تحديد تهديدات الأمن السيبراني والاستجابة لها، أو تعديل مسارات الشحن أثناء تأخيرات المرور.

ومن دون تدفق البيانات في الوقت الفعلي، لن تتمكن الشركات من تحقيق هذه الفوائد. وبدلًا من ذلك، سيعتمدون على الأساليب التقليدية الأبطأ في استيعاب البيانات ومعالجتها.