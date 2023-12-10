بينما كانت التقنيات والأدوات الجديدة جزءًا لا يتجزأ من إدارة المزارع وإنتاج الغذاء لفترة طويلة، فإن المخاوف الملحة تدفع تطوير وتبني تقنيات الزراعة الذكية اليوم. ومن أبرزها الأمن الغذائي: يجب أن يزيد إنتاج الغذاء بنسبة 70% بحلول عام 2050 لمواكبة النمو السكاني العالمي، وفقًا لصندوق النقد الدولي.1

تغير المناخ يُصعّب تأمين الغذاء الكافي. فهو يقلل من غلة المحاصيل ويعرض للخطر توافر الموارد الطبيعية مثل المياه للري. بالإضافة إلى قضايا المناخ، يواجه القطاع الزراعي أيضًا تحديات في الربحية وسط ارتفاع تكاليف المدخلات مثل الأسمدة، وتقلب أسعار السلع الأساسية، وزيادة المتطلبات التنظيمية.

"من خلال الزراعة الذكية، يمكننا التكيف بشكل أفضل مع أوجه عدم اليقين الناجمة عن تغير المناخ، والتخفيف من الآثار البيئية وتعزيز المرونة في الإنتاج الزراعي."

— المنظمة الدولية للتوحيد القياسي2