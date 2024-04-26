ما المقصود ببث الأحداث؟

من الوظائف الرئيسية في معالجة تدفق الأحداث (ESP)، هو أن بث الأحداث يمكِّن البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات من التعامل مع تدفقات كبيرة ومستمرة من الأحداث من خلال معالجة البيانات عند وقوع الحدث أو التغيير.

غالبًا ما يكون بث الأحداث مكملاً لمعالجة الدفعات التي تعمل على مجموعات البيانات الكبيرة والثابتة (أو "البيانات في حالة السكون"). ومع ذلك، فبدلاً من معالجة البيانات على دفعات، يعالج بث الأحداث نقاط البيانات المفردة عند ظهورها حتى تتمكن البرامج داخل البنية من تفسير تدفقات البيانات ("البيانات المتحركة") والاستجابة لها في الوقت الفعلي.

يمكن لخدمات بث الأحداث عالية الأداء تشغيل مجموعة من المهام البسيطة والمعقدة، بدءًا من إرسال الإشعارات عند تغير أسعار المخزون أو المنتجات وصولاً إلى إنشاء نماذج التعلم الآلي في الوقت الفعلي التي تكشف عن نشاط المستخدم المشبوه. حتى في حالة المعالجة المجمّعة، يمكن أن يضيف بث الأحداث عمقًا إلى تحليلات البيانات من خلال ربط الأحداث بالطوابع الزمنية الخاصة بها وتحديد الاتجاهات التاريخية.