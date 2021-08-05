ما المقصود بالصيانة الوقائية؟

الصيانة الوقائية هي إجراء أنشطة الصيانة المجدولة بانتظام للمساعدة في منع حدوث أعطال غير متوقعة في المستقبل. ببساطة، يتعلق الأمر بإصلاح الأشياء قبل أن تتعطل.
من خلال التعلم الآلي وتحليلات البيانات التشغيلية ومراقبة سلامة الأصول التنبؤية، يمكن للمهندسين تحسين الصيانة وتقليل مخاطر الاعتمادية على عمليات المصنع أو الأعمال التجارية. تساعد البرامج المصممة لدعم الصيانة الوقائية (والتي تسمى أحيانًا الصيانة الوقائية) على تحقيق عمليات مستقرة، وضمان الامتثال لضمانات المعدات وحل المشكلات التي تؤثر على الإنتاج- قبل حدوثها.
تعرف على كيفية قيام أجهزة الكشف من الجيل التالي بتحويل خدمات إدارة الأصول من أنظمة الصيانة الروتينية إلى العمليات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
توجد أربعة أنواع رئيسية من الصيانة الوقائية. كل نوع منها يعتمد على مفهوم الصيانة المخططة، على الرغم من أنها تُنظم وتُجدول بطرق مختلفة لتناسب أغراض العمليات التجارية المتنوعة.
يتم تشغيل الصيانة الوقائية المستندة إلى الاستخدام من خلال الاستخدام الفعلي للأصل. يأخذ هذا النوع من الصيانة في الاعتبار متوسط الاستخدام اليومي أو التعرض للظروف البيئية للأصل ويستخدمه للتنبؤ بتاريخ استحقاق مهمة فحص أو صيانة مستقبلية.
تحدث الصيانة الوقائية المستندة إلى التقويم/الوقت في وقت مجدول، استنادًا إلى فاصل زمني للتقويم. يتم تشغيل إجراء الصيانة عند اقتراب تاريخ الاستحقاق وإنشاء أوامر العمل اللازمة.
تم تصميم الصيانة التنبؤية لجدولة إجراءات الصيانة التصحيحية قبل حدوث الأعطال. يحتاج الفريق أولًا إلى تحديد حالة المعدات لتقدير الوقت المناسب لإجراء الصيانة. بعد ذلك، تتم جدولة مهام الصيانة لتجنب حدوث أعطال غير متوقعة للمعدات.
لا تقتصر الصيانة الإلزامية على إظهار أن الفشل سيحدث ومتى سيحدث، بل تُظهر أيضًا سبب حدوثه. يساعد هذا النوع من الصيانة في تحليل وتحديد الخيارات المختلفة والنتائج المحتملة، للتخفيف من أي خطر على العملية.
تعتمد الأوضاع الصناعية اعتمادًا كبيرًا على الصيانة المجدولة بانتظام للحفاظ على الإنتاجية الكاملة والتخلص من الأعطال الميكانيكية المكلفة والمضيعة للوقت.
يغطي مصطلح "الصيانة الوقائية" مجموعة واسعة من الأنشطة المحظورة والمهام العامة. سيتطلب كل مكون من مكونات الإنتاج داخل النظام مستوى معينًا من الصيانة المنتظمة، وعادةً ما تحتاج تلك المعدات إلى التنظيف والتشحيم على الأقل. في حالات أخرى، قد تكون هناك حاجة إلى صيانة أكثر شمولاً — تتضمن إعادة تأهيل ثقيلة أو إصلاح أو حتى استبدال أجزاء معينة..
على مستوى أعلى، تتضمن الصيانة الوقائية أيضًا توفير الصيانة للمصنع المادي الذي يضم أنظمة الإنتاج المختلفة. تتضمن المهام العامة المرتبطة بهذا النوع من الصيانة الوقائية التأكد من أن نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في حالة عمل جيدة، وأن جميع الأنظمة الكهربائية تعمل وتتوافق مع معايير الكود، وأن جميع الإضاءة الضرورية تعمل بشكل صحيح.
هناك ميل للاعتقاد بأن الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية كيانان منفصلان تمامًا. ومع ذلك، فإن محاولة وضع العلاقة في إطار بسيط بين الصيانة الوقائية مقابل الصيانة التنبؤية تفوّت نقطة أساسية.
في الواقع، تُعدّ الصيانة التنبؤية شكلًا أكثر تطورًا من الصيانة الوقائية. كلا النوعين يهدفان إلى التنبؤ بالأعطال الميكانيكية ومنعها بشكل استباقي. لكن الصيانة التنبؤية تأخذ هذا المفهوم إلى مستوى أكثر تقدمًا.
تأمل قطعة واحدة من المعدات الصناعية. إذا كنا نمارس الصيانة الوقائية على تلك المعدات، فقد نستخدم معلومات عامة حول هذا النوع وطراز الماكينة لتقدير الوقت التقريبي الذي يجب أن تجري فيه الصيانة الدورية عليها. سنكون على علم تقريبي بموعد إجراء الصيانة.
أما الصيانة التنبؤية، فهي أكثر دقة إلى حد كبير، ولهذا السبب، تتطلب كمية أكثر بكثير من البيانات. يتم دمج المعلومات حول دورة الحياة المتوقعة لنموذج المعدات هذا مع البيانات التاريخية المتعلقة بأداء تلك الوحدة. وبمجرد أن يتم الحصول على تلك البيانات الإضافية، يمكن لنماذج الصيانة التنبؤية أن تقدم تنبؤات قوية تتيح للمشغلين معرفة موعد حدوث الأعطال في النظام بدقة.
ونظرًا لأن الإصلاحات المجدولة عبر الصيانات التنبؤية تحدث في الوقت المناسب تمامًا قبل الحاجة إليها (وليس وفقًا لجدول زمني عام)، لا تُجرى أي إصلاحات غير ضرورية- مما يساعد في الحفاظ على ميزانيات الصيانة أقل تكلفة.
تزدهر الصيانة التنبؤية بالتكامل مع إنترنت الأشياء. مع قيام الآلات بإرسال تحديثات مستمرة حول أنشطتها وحالتها، تحصل نماذج الصيانة التنبؤية الآن على وفرة من البيانات التي تحتاجها لتوليد تنبؤات الصيانة الضرورية.
ابدأ في الحصول على أقصى فائدة من أصولك وتحقيق وفورات في التكاليف من خلال اتباع استراتيجية الصيانة الوقائية. مزايا إضافية: تنظيم أكبر وعمليات تشغيل مستمرة.
جدولة الصيانة والفحوصات بانتظام لضمان أن تحقق الأصول دورة حياتها الكاملة، مع الحفاظ على تحديث الضمانات.
إدارة تكاليف الصيانة والمخزون وقطع الغيار المخطط لها وغير المخطط لها. تساعدك الرؤية الأفضل لعملياتك وأصولك على تحقيق تخفيض كبير في تكاليف الصيانة.
القوى العاملة المنظمة جيدًا هي القوى العاملة الأكثر إنتاجية. يعمل IBM Maximo® على تحسين الجدولة وإدارة الموردين وسير العمل والتقارير المالية — وكل ذلك من دون الحاجة إلى المستندات الورقية.
تحديد الإصلاحات في وقت مبكر من دورة حياة الأصول لعمليات التشغيل الدائم التي تقلل من فترة التعطل وتحسّن الإنتاج.
هناك جانب رئيسي واحد يفصل بين الصيانة الوقائية والصيانة التفاعلية: التوقيت. تتبنى الصيانة التفاعلية سياسة "التشغيل حتى العطل" حيث لا تحدث الصيانة على الإطلاق حتى تتوقف قطعة من المعدات عن العمل بالفعل. ثم يجب إنجاز الإصلاح المطلوب في أقرب وقت ممكن. من ناحية أخرى، تحاول الصيانة الوقائية توقع تعطل المعدات واتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل حدوث العطل الميكانيكي.
إن الطريقة المختارة — الصيانة الوقائية أو الصيانة التفاعلية — لن تكون ذات أهمية كبيرة باستثناء حقيقة مفادها أن الصيانة التفاعلية يمكن أن تصبح بسهولة أكثر تكلفة من الصيانة الوقائية. فكر في تشبيه صيانة السيارة، ومثال السيارة التي لا تتلقى الصيانة الإلزامية بانتظام، ثم تتعرض لعطل كارثي في أنظمة متعددة يتطلب فجأة إصلاحات مكثفة ومكلفة.
على الرغم من أن اعتماد تدابير الصيانة الوقائية يتطلب وضع الميزانية في أنشطة الخدمة المنتظمة وقد يستلزم اعتماد نظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS)، إلا أنه في البيئة الصناعية عادةً ما يكون الأمر يستحق ذلك، خاصة أنه عندما تتوقف عملية صناعية بسبب إصلاحات غير مجدولة، فقد يتسبب ذلك بسرعة في توقف الإنتاج أو حتى خسارة الإيرادات.
أدى نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء على نحو متزايد في العمليات إلى التحسين المستمر لكل من الأصول والأنشطة التي تدفع القطاع الصناعي. ومن منظور تقييم مستقبل الصيانة الوقائية، فمن الواضح أن استخدام المراقبة عن بُعد والنمذجة التحليلية أدى بالفعل إلى انخفاض صافٍ في كمية الموارد المخصصة لتنفيذ مهام الصيانة الوقائية.
من منظور الأصول، فإن جمع البيانات وتحليلها على نطاق أوسع- الذي أصبح ممكنا بفضل حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء الحالية- أتاح للشركات المصنِّعة الحصول على بيانات قيّمة ساهمت في تحسين موثوقية عملياتها ومنتجاتها. يمكن لمشغلي الأصول فهم جودة الأصول المستخدمة في العمليات بشكل حقيقي، مما يساهم في تطوير استراتيجيات جديدة لدورة حياة الأصول التي تزيل الأصول ذات الأداء الضعيف من عملياتهم، مما يقلل في النهاية من فترات التعطل والتكاليف.
تعد IBM Maximo Application Suite منصة رائدة في السوق ومتكاملة تمامًا تستخدم أدوات تحليلية متقدمة وبيانات إنترنت الأشياء لتحسين التوافر التشغيلي وتقليل المخاطر.
قم بتمكين قادة التكنولوجيا التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات لديك من خلال الرؤى الأساسية حول المراقبة عن بًعد وسلامة الأصول والصيانة التنبؤية — لضمان عدم توقف أعمالك أبدًا.
يساعدك IBM Maximo MRO Inventory Optimization على تحسين مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO).
يعمل IBM Maximo Predict على توظيف التعلم الآلي وتحليلات البيانات لزيادة موثوقية الأصول، من خلال البحث عن الأنماط في بيانات الأصول واستخدامها.
أطلق العنان للإمكانات الكاملة لأصول مؤسستك مع IBM Maximo Application Suite من خلال توحيد أنظمة الصيانة والفحص والموثوقية في منصة واحدة، إذ أنه حل متكامل قائم على السحابة يسخر قوة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتحليلات المتقدمة من أجل الارتقاء بأداء الأصول إلى أقصى حد وإطالة دورات حياة الأصول وتوفير التكاليف التشغيلية وتقليل فترات التعطل.