ما المقصود بإدارة أصول المؤسسة (EAM)؟

إدارة أصول المؤسسة (EAM) هي مزيج من البرامج والأنظمة والخدمات التي تحافظ على الأصول التشغيلية والمعدّات وتتحكم فيها. الهدف من إدارة أصول المؤسسة هو تحسين جودة واستخدام الأصول طوال دورة حياتها وزيادة مدة التشغيل الإنتاجي وخفض التكاليف التشغيلية.
تتضمن إدارة أصول المؤسسة كلاً من إدارة العمل، وصيانة الأصول، والتخطيط والجدولة، وإدارة سلسلة التوريد، ومبادرات السلامة والصحة والبيئة.
في عصر إنترنت الأشياء (IoT) - حيث أصبح كل شيء بداية من الصمامات وصولاً إلى المركبات متصلة بأجهزة الاستشعار والأنظمة - يقوم الممارسون بدمج التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في إدارة أصول المؤسسة (EAM). يتم تحليل البيانات التي يتم جمعها من الأصول باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. تساعد الرؤى الناتجة فرق الصيانة على اتخاذ قرارات أفضل وتعزيز الكفاءة وإجراء الصيانة الوقائية وتحسين الاستثمارات في الأصول المادية.
غالبا ما ترتبط إدارة أصول المؤسسة (EAM) بنظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS)، ولكن نظرة فاحصة على إدارة أصول المؤسسة (EAM) في مقابل ونظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) تكشف أنهما مختلفان. يمكن أن يكون نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) أحد جوانب إدارة أصول المؤسسة (EAM). حيث يركز على مركزية المعلومات لتسهيل وأتمتة عمليات إدارة الصيانة. إن إدارة أصول المؤسسة (EAM) هي نهج لإدارة دورة حياة الأصول يدعم أداء الأصول بداية من الاستحواذ عليها وحتى التخلص منها.
تُعد إدارة أصول المؤسسة (EAM) مهمة لأنها تساعد المؤسسات على تتبع جودة الأصل وموثوقيته وتقييمها وإدارتها وتحسينها. تُعد المؤسسات بجميع أنواعها كثيفة الأصول، مما يعني أن لديها مئات أو آلاف أو حتى ملايين الأصول.
تتوفر الأصول في العديد من الأشكال والأحجام — مثل السكك الحديدية وخطوط الأنابيب ومعدات التصنيع وأساطيل النقل وطواحين الهواء — وتتضمن فعليًا أي قطعة من المعدات اللازمة لدعم الإنتاج والخدمات والعمليات. تساعد أفضل ممارسات إدارة أصول المؤسسة (EAM) فرق الصيانة على اكتساب تحكم أكبر في البيئات المعقدة من أجل:
يخبر نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS)، باعتباره جزءًا من إدارة أصول المؤسسة (EAM)، مديري الصيانة بمكان وجود الأصل، وما يحتاج إليه، ومن يجب أن يعمل عليه، ومتى. ويقوم بأتمتة مهام سير عمل إدارة الأصول الحساسة ويجعلها قابلة للوصول إليها وتدقيقها.
يدعم برنامج إدارة الأصول القدرات الوقائية للحفاظ على المعدات من أجل عمليات مستقرة ومستمرة. يساعد على ضمان الامتثال للضمان واستباق المشكلات التي تعطل الإنتاج.
توفر المراقبة عن بُعد المدعومة بالذكاء الاصطناعي رؤى قابلة للتنفيذ بشأن الحالات الحالية والمتوقعة للأصول. حيث تجمع البيانات عبر الأقسام المختلفة وصوامع المعلومات المنعزلة، مما يتيح الحصول على تنبيهات أقل وأكثر دقة وتعزيز عملية اتخاذ القرارات.
تساعد البيانات التاريخية والمتوفرة في الوقت الفعلي التي يتم جمعها من أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) والأدوات التحليلية والتشخيصية على إطالة مدى توفر الأصول المادية وموثوقيتها وقابلية استخدامها.
تتم تمديد دورة حياة المعدات من خلال استراتيجيات الصيانة المستندة إلى المعلومات بشكل أكبر و عن طريق تضمين إدارة المخاطر في عمليات الأعمال لتحسين عائد الاستثمار.
يعمل إنترنت الأشياء (IOT) والذكاء الاصطناعي والتحليلات على تحسين ممارسات صيانة المعدات. يلبي تتبع الأصول وإمكانية تتبعها متطلبات الصحة والسلامة والبيئة متزايدة التعقيد.
تساعد إدارة أصول المؤسسة (EAM) في إنشاء نظام تقني واحد لإدارة جميع أنواع الأصول تقريبًا. يتم توحيد العمليات ومواءمتها مع المعايير القياسية لوظائف الأصول واسعة النطاق عبر المؤسسة.
لقد عمل John Myers من شركة CHS Inc. باستخدام IBM Maximo لأكثر من 20 عامًا وشهد التحول في إدارة أصول المؤسسة (EAM) إلى الصيانة التنبؤية. تعرف على السبب وراء رؤيته لإمكانيات جديدة في العمل باستخدام Maximo، وذلك بفضل السحابة وإنترنت الأشياء (IOT).
إدارة كل من العمل المخطط له وغير المخطط له مركزيًا، بدءًا من الطلب الأولي وحتى الاكتمال ويتضمن تسجيل القيم الفعلية.
الانتقال من الصيانة التصحيحية، عندما يتم إجراء الإصلاحات بعد حدوث مشكلة، إلى الصيانة الوقائية، عند جدولة الإصلاحات، والصيانة التنبؤية، عندما يتم إجراء الإصلاحات لأن البيانات تشير إلى فشل وشيك.
يمكنك عرض أوامر العمل وجداول الصيانة الوقائية بيانياً على مخطط جانت. تعامل مع إدارة أوامر العمل بشكل حدسي لمساعدة الموزّعين على إدارة تبعيات المهام والعمل.
دمج الأصول ومواد الصيانة الخاصة بها في سلسلة التوريد، من تحديد المصادر إلى الاستخدام. يجب أن تتضمن الأدوات الفعالة تقنيات إنترنت الأشياء (IOT) التي تساعد على دمج إدارة أصول المؤسسة مع أنظمة سلسلة التوريد.
توثيق المخاوف المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة وإعداد التقارير بشأنها. تقليل المخاطر باستخدام تحليل الحوادث وإمكانية تتبع الإجراءات التصحيحية وإدارة تغيير العمليات.
يمكنك إنجاز المزيد بدءًا من قراءة العدادات وحتى التقاط التوقيعات الإلكترونية وحتى استخدام الرموز الشريطية وتحديد ترددات الراديو. استفد من قدرات الهاتف الذكي مثل الصور وتحويل الصوت إلى نص لالتقاط المعلومات وتقديم الأدوات والوثائق والتعاون.
قم بتشغيل التحليلات الموسعة والمحسنة، والتي غالبًا ما تكون مدعومة بالذكاء الاصطناعي، للحصول على رؤى تشغيلية. استخدم نماذج التحسين لأتمتة عمليات التخطيط والجدولة وإدارة العمل بناءً على التحليل.
دعم البرمجيات كخدمة (SaaS)، أو النشر القائم على السحابة أو النشر على السحابة الهجينة للتحكم في التكاليف، وتحسين مرونة النظام وتقليل الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات.
قد يكون مستقبل إدارة أصول المؤسسة (EAM) في السحابة. يوفر نظام إدارة أصول المؤسسة (EAM)الذي يتم توفيره بنهج البرمجيات كخدمة وتتم استضافته على السحابة، المرونة اللازمة للتوسع والتعاقد بما يتناسب مع متطلبات البيانات. يدفع المستخدمون مقابل موارد البيانات التي يحتاجون إليها فقط. تتطلب البرمجيات كخدمة (SaaS) تدخلًا ودعمًا من تكنولوجيا المعلومات أقل بكثير مما يتطلبه النشر المحلي. نتيجة لذلك، يمكن تحويل المصروفات الرأسمالية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات إلى نفقات تشغيلية وموارد.
يقوم مزودو الخدمة بإجراء الترقيات في السحابة، بحيث يتم دائمًا تطبيق الإصدارات والوظائف الأحدث. علاوة على ذلك، تدمج البرمجيات كخدمة (SaaS) أيضًا التقنيات الجديدة بشكل أسرع وبمخاطر أقل.
يتطلب نقل وتوزيع المياه ومياه الصرف الصحي والغاز والطاقة الكهربائية القدرات للأصول الخطية مثل خطوط الأنابيب أو خطوط الطاقة. وتحتاج هذه الأنظمة أيضًا إلى استيعاب الجدولة المعقدة لطاقم العمل ومراعاة المعلومات الجغرافية المكانية من الأصول البعيدة.
تركز هذه المجالات على دمج السلامة والموثوقية والامتثال والأداء في مهام سير العمل. وتعد أنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAM) لخفض التكاليف من خلال توحيد ممارسات الصيانة وتحسينها وتعزيز التعاون.
يشمل التصنيع مجموعة من القطاعات: السيارات والفضاء والدفاع والإلكترونيات والمنتجات الصناعية والمنتجات الاستهلاكية وغيرها. في هذه السياقات، تصبح أنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAM) جزءًا من منهجيات إدارة العمليات الشاملة مثل Lean Six Sigma وتكمل متطلبات إدارة دورة حياة المنتج.
ينصب التركيز في هذه التطبيقات على توفير تفاصيل حول الأصول والمخزون التي تتيح الخدمة أو الوظيفة اللوجستية. تُعد إدارة الوقود وسجلات السائقين وقطع الغيار والجداول الزمنية للخطوط والبيانات الأخرى أمرًا حساسًا للحفاظ على عمليات النقل بالسكك الحديدية والطرق البرية والجوية.
تقوم هذه الأنظمة بمراقبة وتتبع وإدارة المعدات والمرافق والأصول المحمولة. تعد إدارة المعايير وإمكانية التتبع والتوقيع الإلكتروني أمرًا حساسًا. تُستخدم حزم الوثائق للمساعدة في تلبية المتطلبات التنظيمية المعقدة والتحقق من صحتها.
يجب أن تدير حلول إدارة أصول المؤسسة للرعاية الصحية العلاقات المعقدة بين جاهزية المرفق والمعدات. حيث تقوم بتتبع وتحديد موقع الأصول الحساسة، ومراقبة حالات المرفق، والامتثال لمتطلبات التقارير، والتكامل مع أنظمة المعلومات الصحية التشغيلية.
تؤكد المؤسسات النووية على أهمية إدارة العمل والأصول من أجل الامتثال للوائح، مع التركيز على الإدارة الدقيقة للحالة ومهام سير العمل وعمليات التصعيد والتوقيعات الإلكترونية. يتم تصميم هذه الاستراتيجيات لتلبية المتطلبات التنظيمية الصارمة للسلامة والأمن والصحة.
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