ما المقصود بإدارة أصول المؤسسة (EAM)؟

تُعد إدارة أصول المؤسسة (EAM) مهمة لأنها تساعد المؤسسات على تتبع جودة الأصل وموثوقيته وتقييمها وإدارتها وتحسينها. تُعد المؤسسات بجميع أنواعها كثيفة الأصول، مما يعني أن لديها مئات أو آلاف أو حتى ملايين الأصول.

تتوفر الأصول في العديد من الأشكال والأحجام — مثل السكك الحديدية وخطوط الأنابيب ومعدات التصنيع وأساطيل النقل وطواحين الهواء — وتتضمن فعليًا أي قطعة من المعدات اللازمة لدعم الإنتاج والخدمات والعمليات. تساعد أفضل ممارسات إدارة أصول المؤسسة (EAM) فرق الصيانة على اكتساب تحكم أكبر في البيئات المعقدة من أجل: