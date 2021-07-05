ما المقصود بنظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS)؟

قبل نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS)، كان الحصول على رؤية مركزية وديناميكية والإدارة المؤتمتة أمرًا غير عملي لأن الملفات الورقية تخفي معلومات الصيانة، وفيما بعد، كانت جداول البيانات توزعها.

بدأت الشركات الكبيرة في استخدام الإصدارات الأولى من نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) في الستينيات من القرن الماضي. استخدم الفنيون البطاقات المثقوبة وأجهزة الكمبيوتر المركزي من IBM لتزويد السجلات المحوسبة بالمعلومات وتتبع مهام الصيانة. في السبعينيات، أفسحت البطاقات المثقوبة المجال لقوائم المراجعة التي يتم إدخالها في أنظمة إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) بواسطة الفنيين في نهاية مناوباتهم.

اكتسب نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) انتشارا أكبر مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الثمانينيات والتسعينيات حيث أصبحت أجهزة الكمبيوتر أصغر حجماً ومتوفرة بأسعار معقولة وأكثر توزيعاً وأكثر اتصالاً. في التسعينيات، بدأ نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) في مشاركة المعلومات عبر شبكات المنطقة المحلية.

وقد شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ظهور الشبكات الداخلية والاتصال القائم على الويب الذي أدى إلى توسيع قدرات نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) لتشمل مجموعة من الأجهزة المحمولة والتطبيقات الميدانية والمواقع التشغيلية.

أصبح أحدث جيل من نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) قائمًا على السحابة وقابلاً للتنقل بدرجة عالية. حيث يوفر وظائف أكبر مع تنفيذ أسرع وصيانة أسهل و أمن أكبر للبيانات.²