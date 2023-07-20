ما المقصود بالصيانة التفاعلية؟

بينما تلتزم كل من الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية بجداول الصيانة المنتظمة لتجنب أعطال الأصول، فإن الصيانة التفاعلية تفرض القيام بالإصلاحات فقط بعد فشل الأصل. ويتم تعريف الأصل على أنه شيء مفيد أو قيِّم للمجموعة. ويمكن أن يشمل المصطلح الأصول المادية وغير المادية مثل البنية التحتية والمعدات، ورأس المال والأشخاص.

تُعد الصيانة الوقائية والتنبؤية استراتيجيتان من استراتيجيات الصيانة الاستباقية، وإنها الأنسب للمؤسسات التي تمتلك أصولاً معقدة ولديها رأس مال مستعدة لاستثماره في برنامج صيانة شامل. من ناحية أخرى، فإن الصيانة التفاعلية هي الأنسب للمجموعات التي تمتلك أصلاً منخفض التكلفة وغير حساس لا يعيق العمليات التجارية العادية عند تعطله.

هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الصيانة التفاعلية.

الصيانة الطارئة: تُعد الصيانة الطارئة نوع من أنواع صيانة الأصول غير المخطط لها ويتم اللجوء إليها عندما تتعطل قطعة من المعدات الحيوية. ونظرًا للأولوية المعطاة لإصلاح معدة من المعدات مع أعمال الصيانة الطارئة، فمن الشائع أن تؤدي هذه الإستراتيجية إلى حدوث انقطاعات وتأخيرات.

صيانة الأعطال: مثل الصيانة الطارئة، فإن صيانة الأعطال هي استجابة غير مخطط لها عند حاجة الأصل فجأة إلى الإصلاح. ونظرًا للطبيعة غير المتوقعة لصيانة الأعطال، فمن الشائع أن تكون مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً.

الصيانة عند وقوع العطل: تُعد الصيانة عند وقوع العطل إستراتيجية صيانة تسمح عمدًا بتشغيل الأصول حتى تتعطل. أحيانًا، يتم شراء أصل بديل بالفعل ويكون جاهزًا للتركيب. الاستراتيجية فعالة فقط مع قطع من المعدات التي يمكن استبدالها أو إصلاحها بسرعة دون إيقاف الإنتاج لفترة طويلة.