إذا كنت تكافح من أجل إكمال وتوسيع نطاق دراسات الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM)، يمكن أن يكون IBM® Maximo® Reliability Strategies المدعوم من IBM watsonx™ حليفك المميّز. يتمثل هدفه الأساسي في تحسين توافر المعدات من خلال تقليل الحاجة إلى استبدال الأصول وتقليل تكاليف الصيانة. يستلزم الابتعاد عن نهج التشغيل حتى التعطل أو الصيانة التفاعلية تحقيق فهم أفضل لكيفية تعطل المعدات الخاصة بك والتخفيف من الأعطال بشكل استباقي قبل حدوثها.

تقدم IBM Maximo Application Suite مزيجًا مبتكرًا: تطبيق مصمم خصيصًا لهذا الغرض ومكتبة محتوى لعملية الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM). من خلال إضافة Reliability Strategies ومكتبة المحتوى الداعمة له، يتيح لك Maximo دمج إدارة أصول المؤسسة (EAM)، وإدارة أداء الأصول (APM)، الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM) في منصة واحدة.