إذا كنت تكافح من أجل إكمال وتوسيع نطاق دراسات الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM)، يمكن أن يكون IBM® Maximo® Reliability Strategies المدعوم من IBM watsonx™ حليفك المميّز. يتمثل هدفه الأساسي في تحسين توافر المعدات من خلال تقليل الحاجة إلى استبدال الأصول وتقليل تكاليف الصيانة. يستلزم الابتعاد عن نهج التشغيل حتى التعطل أو الصيانة التفاعلية تحقيق فهم أفضل لكيفية تعطل المعدات الخاصة بك والتخفيف من الأعطال بشكل استباقي قبل حدوثها.
تقدم IBM Maximo Application Suite مزيجًا مبتكرًا: تطبيق مصمم خصيصًا لهذا الغرض ومكتبة محتوى لعملية الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM). من خلال إضافة Reliability Strategies ومكتبة المحتوى الداعمة له، يتيح لك Maximo دمج إدارة أصول المؤسسة (EAM)، وإدارة أداء الأصول (APM)، الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM) في منصة واحدة.
سنوضح لك في اجتماع مدته 30 دقيقة كيف يمكن أن يساعدك IBM Maximo Application Suite في تحقيق أكبر قيمة من أصول مؤسستك.
اقرأ ملخص الحل
امنح مهندسي الموثوقية لديك قوة أفضل ممارسات الموثوقية المعدة مسبقًا لأكثر من 800 نوع من المعدات. يمكنك نشر استراتيجيات موفرة للتكاليف بشكل أسرع من خلال معرفة مهام الصيانة التي تم تنفيذها بنجاح ومن خلال وجود جدول زمني للصيانة.
يمكنك اكتساب معارف حول الأعطال الوظيفية من خلال عرض مخصص لتحليل نمط الفشل وتأثيراته (FMEA)، بما في ذلك أكثر من 50000 وضع فشل عالمي يشمل سياقات تشغيل متعددة. تساعدك طريقة العرض هذه على تقييم العناصر والتركيبات والأنظمة الفرعية لتحديد أنماط الفشل المحتملة وسببها الأساسي وتأثيراتها، مما يتيح اتخاذ تدابير استباقية موجّهة.
يمكنك تقليل الاعتماد على التخمين وساعات العمل المهدرة على الصيانة غير الضرورية من خلال تحليل الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM)/ تحليل نمط الفشل وتأثيراته (FMEA). من خلال تحسين الصيانة الوقائية، يمكن لفريقك التخلص من المهام التي ليس لها تأثير على الموثوقية أو السلامة، وبالتالي توفير الوقت والموارد.
يمكنك استيراد نماذج تحليل نمط الفشل وتأثيراته (FMEA) الخاصة بك إلى المكتبة وتعديلها باستخدام عناصر من المكتبة لتسريع العملية، أو إنشاء نماذجك الخاصة بالكامل. بالاعتماد على إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنك تسريع عملية تطوير تحليل نمط الفشل وتأثيراته (FMEA) وجعلها أسرع وأكثر كفاءة لإكمال دراسات الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM).
يمكنك بسهولة استعراض وتقييم أوضاع الفشل في المعدات للكشف عن الفرص والمخاطر الخفية، ونشر أنشطة التخفيف الموجّهة لمنع حالات الفشل الوظيفية والمساعدة على ضمان موثوقية الأصل.
يمكنك تطبيق استراتيجيات الموثوقية بسرعة إلى جانب الصيانة الوقائية المقابلة التي تتكامل مع IBM Maximo Manage لتبسيط العمليات وتحسين أداء الأصول. تستخدم أداة التكوين التي نوفرها الأنشطة الموصى بها وفواصل الأداء والتفاصيل من مكتبة Reliability Strategy، وتأخذ في الاعتبار الأهمية وسياق التشغيل لتخصيص الإستراتيجية وفقًا لاحتياجاتك.
يمكنك تسريع عملية تطوير استراتيجية الموثوقية من خلال أداتنا سهلة الاستخدام. يمكنك استيراد نماذج تحليل نمط الفشل وتأثيراته (FMEA) الخاصة بك إلى المكتبة، أو زيادة محتوى الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM) أو تحليل نمط الفشل وتأثيراته (FMEA) الموجود، أو إعادة استخدام العناصر لإنشاء تحليلات جديدة لنمط الفشل وتأثيراته (FMEA) بسرعة. أو ابدأ من الصفر واستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء تحليل نمط الفشل وتأثيراته (FMEA) لأي أصل، مما يقلل التكاليف ويحسن الكفاءة. يمكن تطوير دراساتك من خلال إضافة معلومات جديدة من تحليل الأسباب أو التقدم التكنولوجي.
يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام أداة تحسين استراتيجية الموثوقية التي تحاكي تأثير التغييرات التي يتم إجراؤها في الاستراتيجية على الموثوقية والتكلفة. تقدم الخوارزميات التي نعتمد عليها والمملوكة لنا توصيات بشأن الاستراتيجيات المثالية من حيث التكلفة، ويمكنك تنقيحها يدويًا لتناسب احتياجات عملياتك. تمكّنك بيانات دعم القرار في الوقت الفعلي من فهم التغييرات وتبريرها، مما يساعد على ضمان أن توفر تلك الاستراتيجيات الموثوقية اللازمة بأقل تكلفة ممكنة.