الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Maximo صيانة مرتكزة على الموثوقية باستخدام IBM Maximo Application Suite 
ابدأ عملياتك التشغيلية على الفور بالاستفادة من مكتبة وتطبيق IBM Maximo Reliability Strategies، استنادًا إلى أكثر من 25 عامًا من دراسات الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM)
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رسم توضيحي يمثل استراتيجيات الموثوقية باستخدام IBM Maximo Application Suite
برنامج صيانة يناسب أي مؤسسة

إذا كنت تكافح من أجل إكمال وتوسيع نطاق دراسات الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM)، يمكن أن يكون IBM® Maximo® Reliability Strategies المدعوم من IBM watsonx™ حليفك المميّز. يتمثل هدفه الأساسي في تحسين توافر المعدات من خلال تقليل الحاجة إلى استبدال الأصول وتقليل تكاليف الصيانة. يستلزم الابتعاد عن نهج التشغيل حتى التعطل أو الصيانة التفاعلية تحقيق فهم أفضل لكيفية تعطل المعدات الخاصة بك والتخفيف من الأعطال بشكل استباقي قبل حدوثها.

تقدم IBM Maximo Application Suite مزيجًا مبتكرًا: تطبيق مصمم خصيصًا لهذا الغرض ومكتبة محتوى لعملية الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM). من خلال إضافة Reliability Strategies ومكتبة المحتوى الداعمة له، يتيح لك Maximo دمج إدارة أصول المؤسسة (EAM)، وإدارة أداء الأصول (APM)، الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM) في منصة واحدة. 

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موجز الحل

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المزايا تحسين الصيانة المرتكزة على الموثوقية 

امنح مهندسي الموثوقية لديك قوة أفضل ممارسات الموثوقية المعدة مسبقًا لأكثر من 800 نوع من المعدات. يمكنك نشر استراتيجيات موفرة للتكاليف بشكل أسرع من خلال معرفة مهام الصيانة التي تم تنفيذها بنجاح ومن خلال وجود جدول زمني للصيانة.

 تحسين موثوقية الأصول من خلال الصيانة الفعالة 

يمكنك اكتساب معارف حول الأعطال الوظيفية من خلال عرض مخصص لتحليل نمط الفشل وتأثيراته (FMEA)، بما في ذلك أكثر من 50000 وضع فشل عالمي يشمل سياقات تشغيل متعددة. تساعدك طريقة العرض هذه على تقييم العناصر والتركيبات والأنظمة الفرعية لتحديد أنماط الفشل المحتملة وسببها الأساسي وتأثيراتها، مما يتيح اتخاذ تدابير استباقية موجّهة.

 تنفيذ أنشطة صيانة منخفضة التكلفة

يمكنك تقليل الاعتماد على التخمين وساعات العمل المهدرة على الصيانة غير الضرورية من خلال تحليل الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM)/ تحليل نمط الفشل وتأثيراته (FMEA). من خلال تحسين الصيانة الوقائية، يمكن لفريقك التخلص من المهام التي ليس لها تأثير على الموثوقية أو السلامة، وبالتالي توفير الوقت والموارد. 

 تبسيط دراسات الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM) دون القيام بكل العمل 

يمكنك استيراد نماذج تحليل نمط الفشل وتأثيراته (FMEA) الخاصة بك إلى المكتبة وتعديلها باستخدام عناصر من المكتبة لتسريع العملية، أو إنشاء نماذجك الخاصة بالكامل. بالاعتماد على إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنك تسريع عملية تطوير تحليل نمط الفشل وتأثيراته (FMEA) وجعلها أسرع وأكثر كفاءة لإكمال دراسات الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM).
Reliability Strategies 
تبسيط استراتيجية الصيانة باستخدام استراتيجيات الموثوقية، يمكن لفريقك تطبيق استراتيجيات الصيانة بسرعة إلى جانب إجراءات التخفيف المقابلة المرتبطة بأوضاع الفشل من أجل إنشاء أو تحسين الصيانة التنبؤية لضمان تشغيل الأصول بكفاءة وموثوقية مع تقليل التكاليف في الوقت ذاته.

تطبيقات استراتيجيات الموثوقية الرئيسية

أداة عرض تحليل نمط الفشل وتأثيراته (FMEA)

يمكنك بسهولة استعراض وتقييم أوضاع الفشل في المعدات للكشف عن الفرص والمخاطر الخفية، ونشر أنشطة التخفيف الموجّهة لمنع حالات الفشل الوظيفية والمساعدة على ضمان موثوقية الأصل.

 أداة تكوين استراتيجيات الموثوقية

يمكنك تطبيق استراتيجيات الموثوقية بسرعة إلى جانب الصيانة الوقائية المقابلة التي تتكامل مع IBM Maximo Manage لتبسيط العمليات وتحسين أداء الأصول. تستخدم أداة التكوين التي نوفرها الأنشطة الموصى بها وفواصل الأداء والتفاصيل من مكتبة Reliability Strategy، وتأخذ في الاعتبار الأهمية وسياق التشغيل لتخصيص الإستراتيجية وفقًا لاحتياجاتك.

 أداة بناء استراتيجية الموثوقية

يمكنك تسريع عملية تطوير استراتيجية الموثوقية من خلال أداتنا سهلة الاستخدام. يمكنك استيراد نماذج تحليل نمط الفشل وتأثيراته (FMEA) الخاصة بك إلى المكتبة، أو زيادة محتوى الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM) أو تحليل نمط الفشل وتأثيراته (FMEA) الموجود، أو إعادة استخدام العناصر لإنشاء تحليلات جديدة لنمط الفشل وتأثيراته (FMEA) بسرعة. أو ابدأ من الصفر واستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء تحليل نمط الفشل وتأثيراته (FMEA) لأي أصل، مما يقلل التكاليف ويحسن الكفاءة. يمكن تطوير دراساتك من خلال إضافة معلومات جديدة من تحليل الأسباب أو التقدم التكنولوجي.

 أداة تحسين استراتيجية الموثوقية

يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام أداة تحسين استراتيجية الموثوقية التي تحاكي تأثير التغييرات التي يتم إجراؤها في الاستراتيجية على الموثوقية والتكلفة. تقدم الخوارزميات التي نعتمد عليها والمملوكة لنا توصيات بشأن الاستراتيجيات المثالية من حيث التكلفة، ويمكنك تنقيحها يدويًا لتناسب احتياجات عملياتك. تمكّنك بيانات دعم القرار في الوقت الفعلي من فهم التغييرات وتبريرها، مما يساعد على ضمان أن توفر تلك الاستراتيجيات الموثوقية اللازمة بأقل تكلفة ممكنة.
مكتبة استراتيجيات الموثوقية
تحويل عملية الصيانة المرتكزة على الموثوقية (RCM) التي تستخدمها يمكنك تبسيط استراتيجيات الموثوقية التي تعتمد عليها باستخدام هذه المكتبة، التي تحتوي على أكثر من 58000 نمط فشل، وأكثر من 5000 مهمة صيانة وقائية مصحوبة بالتعليمات والإرشادات والاستراتيجيات لأكثر من 800 نوع من أنواع الأصول المادية. يمكنك فهم الجداول الزمنية للتدهور، وتحديد العمليات البالية وغير الضرورية، وتعيين مهام الصيانة الوقائية لأنماط الفشل. يمكن لأعضاء فريقك تبسيط ممارسات الصيانة وعملية اتخاذ القرار باستخدام بيانات وخبرات واسعة من مكتبات المحتوى و خبراء معنيين، والحصول على المساعدة من الذكاء الاصطناعي التوليدي. 
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