ما المقصود بإدارة دورة حياة الأصول (ALM)؟

خلال المرحلة الأولى، تقيّم الأطراف المعنية مدى الحاجة إلى الأصل، وقيمته المتوقعة بالنسبة إلى المؤسسة، وتكلفته المتوقعة. ويضعون خطة لكيفية تشغيل الأصل وصيانته ويأخذون في الحسبان أي مخاطر مرتبطة بالاستحواذ على الأصول.



قد تختلف المخاطر حسب نوع الأصل والمؤسسة، لكنها عادة ما تشمل احتمالية حدوث تطورات تقنية قد تجعل الأصل غير ضروري، واحتمالية الفشل أو الاستبدال، وتوافر الموارد اللازمة لتشغيل الأصل مثل الوقود أو قطع الغيار.

تقدير القيمة: من المهم تقدير القيمة الإجمالية لأي أصل من أصول المؤسسة بعناية. ولفعل ذلك، سيحتاج صناع القرار إلى أخذ مدة العمر الافتراضي المحتمل للأصل في الحسبان بالإضافة إلى الأداء المتوقع على مر الزمن.



مع كمية المعلومات المتوفرة اليوم عبر إنترنت الأشياء (IoT)، ظهرت تقنية تزداد قيمة خلال تقدير القيمة في مرحلة التخطيط وهي إنشاء التوأم الرقمي لأصل قيد الدراسة.

إنشاء التوأم الرقمي: التوأم الرقمي هو تمثيل افتراضي للأصل يسمح للمشغلين بإجراء اختبارات والتنبؤ بالأداء بناءً على المحاكاة. مع توفير التوأم الرقمي الجيد، يمكن لصناع القرار معرفة مدى كفاءة أداء الأصل المحتملة في الظروف التي يخضع لها.



ومن المرجح أن تصبح تقنية التوأم الرقمي تقنية لا غنى عنها في مجال الأعمال، حيث تشكل أساسًا للشركات في "عصر إنترنت الأشياء المتصل" بفضل إمكاناتها المتقدمة في مراقبة الأصول.