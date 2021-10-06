ما هي معالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP)؟

OLTP هو ما يتيح معالجة البيانات السريعة والدقيقة وراء أجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وسجلات النقد والتجارة الإلكترونية، وعشرات الخدمات الأخرى التي نتفاعل معها كل يوم.

معاملة قاعدة البيانات هي تغيير أو إدراج أو حذف أو استعلام عن البيانات في قاعدة البيانات. أنظمة معالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) (ومعاملات قواعد البيانات التي تُمكّنها) تُسيّر العديد من المعاملات المالية التي نجريها يوميًا، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومعاملات أجهزة الصراف الآلي، وعمليات الشراء عبر الإنترنت وفي المتاجر، وحجوزات الفنادق وشركات الطيران، على سبيل المثال لا الحصر. وفي كل حالة من هذه الحالات، تظل معاملة قاعدة البيانات أيضًا كسجل للمعاملة المالية المقابلة. تستطيع مُعالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) أيضًا أن تُدير عمليات تبادل البيانات غير المالية في قواعد البيانات، ومن ضمنها تغيير كلمات المرور والرسائل النصية.

في OLTP، السمة المميزة والمشتركة لأي معاملة في قاعدة البيانات هي الذرية (أو عدم القابلية للتجزئة) — إما أن تنجح المعاملة بالكامل أو تفشل (أو يتم إلغاؤها). ولا يمكن أن تظل في حالة معلّقة أو بينية