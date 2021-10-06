ما هي معالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP)؟

تتيح معالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) تنفيذ عدد كبير من المعاملات على قواعد البيانات في الوقت الفعلي، من قبل عدد كبير من المستخدمين، وعادةً عبر الإنترنت.
OLTP هو ما يتيح معالجة البيانات السريعة والدقيقة وراء أجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وسجلات النقد والتجارة الإلكترونية، وعشرات الخدمات الأخرى التي نتفاعل معها كل يوم.
معاملة قاعدة البيانات هي تغيير أو إدراج أو حذف أو استعلام عن البيانات في قاعدة البيانات. أنظمة معالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) (ومعاملات قواعد البيانات التي تُمكّنها) تُسيّر العديد من المعاملات المالية التي نجريها يوميًا، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومعاملات أجهزة الصراف الآلي، وعمليات الشراء عبر الإنترنت وفي المتاجر، وحجوزات الفنادق وشركات الطيران، على سبيل المثال لا الحصر. وفي كل حالة من هذه الحالات، تظل معاملة قاعدة البيانات أيضًا كسجل للمعاملة المالية المقابلة. تستطيع مُعالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) أيضًا أن تُدير عمليات تبادل البيانات غير المالية في قواعد البيانات، ومن ضمنها تغيير كلمات المرور والرسائل النصية.
في OLTP، السمة المميزة والمشتركة لأي معاملة في قاعدة البيانات هي الذرية (أو عدم القابلية للتجزئة) — إما أن تنجح المعاملة بالكامل أو تفشل (أو يتم إلغاؤها). ولا يمكن أن تظل في حالة معلّقة أو بينية
بشكل عام ، تقوم أنظمة OLTP بما يلي:
كثيرًا ما يتم الخلط بين OLTP والمعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP). ورغم تشابه الاسمين واختصاصهما في معالجة البيانات عبر الإنترنت، فإن التشابه ينتهي عند هذا الحد.
تم تحسين OLTP لتنفيذ معاملات قاعدة البيانات عبر الإنترنت. تم تصميم OLTP لتنفيذ المعاملات على قواعد البيانات عبر الإنترنت، ويُستخدم من قبل الموظفين العاملين في الخطوط الأمامية (مثل: موظفي الصرافة أو موظفي مكاتب الاستقبال) أو في تطبيقات الخدمة الذاتية للعملاء (مثل: الخدمات المصرفية الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، وحجوزات السفر).
من ناحية أخرى، تم تحسين OLAP لإجراء تحليل البيانات المعقدة. تم تصميم أنظمة OLAP للاستخدام من قِبل علماء البيانات ومحللي الأعمال والعاملين في مجال المعرفة، وهي تدعم ذكاء الأعمال (BI) والتنقيب عن البيانات وتطبيقات دعم القرار الأخرى.
ليس من المستغرب وجود العديد من الاختلافات التقنية بين أنظمة OLTP وOLAP:
تجدر الإشارة إلى أن أنظمة OLTP تعمل غالبًا كمصدر للمعلومات لأنظمة OLAP. وغالبًا ما يكون الهدف من التحليلات التي يتم إجراؤها باستخدام OLAP هو تحسين استراتيجية الأعمال وتحسين عمليات الأعمال ، مما يوفر أساسًا لإجراء تحسينات على نظام OLTP.
للتعمق في الاختلافات بين هذه الأساليب، تحقق من "OLAP مقابل OLTP: ما الفرق؟"
منذ ظهور الإنترنت وعصر التجارة الإلكترونية، أصبحت أنظمة OLTP واسعة الانتشار. فهي موجودة في جميع القطاعات تقريبًا وفي العديد من الأنظمة التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين. ومن الأمثلة اليومية على أنظمة OLTP ما يلي:
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