غالبًا ما يتم الخلط بين OLAP (المعالجة التحليلية عبر الإنترنت) وOLTP (المعالجة المعاملاتية عبر الإنترنت). ما هي الاختلافات الرئيسية بينهما وكيف تختار الأنسب لحالتك؟
نحن نعيش في عصر يعتمد على البيانات؛ إذ إنه من المرجح أن تكون المؤسسات التي تستخدم البيانات لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً والاستجابة بشكل أسرع للاحتياجات المتغيرة هي الأفضل. ويمكنك رؤية هذه البيانات أثناء عملها في عروض الخدمات الجديدة (مثل تطبيقات مشاركة الرحلات) فضلًا عن الأنظمة القوية التي تدير تجارة التجزئة (كل من التجارة الإلكترونية والمعاملات داخل المتجر).
في مجال علم البيانات، هناك نوعان من أنظمة معالجة البيانات: المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) ومعالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP). الفرق الرئيسي هو أن أحدهما يستخدم البيانات للحصول على رؤى قيمة، في حين أن الآخر تشغيلي بحت. ومع ذلك، هناك طرق مفيدة لاستخدام كلا النظامين لحل مشكلات البيانات.
السؤال ليس أيهما تختار، بل كيف تستفيد من كلا النوعين من المعالجة بأفضل طريقة تناسب حالتك.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) عبارة عن نظام لإجراء تحليل متعدد الأبعاد بسرعات عالية على كميات كبيرة من البيانات. عادةً ما تكون هذه البيانات من مستودع البيانات أو متجر البيانات أو أي مخزن بيانات مركزي آخر. تُعدُّ OLAP مثالية للتنقيب في البيانات وذكاء الأعمال والحسابات التحليلية المعقدة، بالإضافة إلى وظائف إعداد التقارير التجارية مثل التحليل المالي والميزانية وتوقعات المبيعات.
إن جوهر معظم قواعد بيانات OLAP هو مكعب OLAP، الذي يسمح لك بالاستعلام عن البيانات متعددة الأبعاد وإعداد التقارير عنها وتحليلها بسرعة. ما المقصود ببُعد البيانات؟ إنه ببساطة عنصر واحد من مجموعة بيانات معينة. على سبيل المثال، قد يكون لأرقام المبيعات عدة أبعاد تتعلق بالمنطقة والوقت من العام ونماذج المنتجات والمزيد.
يمتد مكعب OLAP إلى تنسيق الصف حسب العمود لمخطط قاعدة البيانات العلائقية التقليدية ويضيف طبقات لأبعاد بيانات أخرى. على سبيل المثال، في حين أن الطبقة العليا من المكعب قد تنظم المبيعات حسب المنطقة، يمكن لمحللي البيانات أيضًا "التنقل إلى الأسفل" في طبقات المبيعات حسب الولاية/المقاطعة و/أو المدينة و/أو مخازن معينة. عادة ما يتم تخزين هذه البيانات التاريخية المجمعة لـ OLAP في مخطط نجمي أو مخطط ندفة الثلج.
يعرض الرسم التالي مكعب OLAP لبيانات المبيعات بأبعاد متعددة - حسب المنطقة والربع والمنتج:
تتيح معالجة المعاملات عبرالإنترنت (OLTP) تنفيذ عدد كبير من المعاملات على قواعد البيانات في الوقت الفعلي، من قِبَل عدد كبير من المستخدمين، وعادةً عبر الإنترنت. تُشكِّل أنظمة OLTP أساس العديد من معاملاتنا اليومية، بدءًا من أجهزة الصراف الآلي وحتى عمليات الشراء داخل المتاجر وحجوزات الفنادق. كما يمكن لـ OLTP أيضًا إدارة المعاملات غير المالية، بما في ذلك تغييرات كلمات المرور والرسائل النصية.
تستخدم أنظمة OLTP قاعدة بيانات علائقية يمكنها القيام بما يلي:
العديد من المؤسسات تستخدم أنظمة OLTP لتوفير البيانات لـ OLAP. بعبارة أخرى، يُعدُّ الجمع بين OLTP وOLAP أمرًا ضروريًا في عالمنا الذي تحركه البيانات.
الفرق الرئيسي بين النظامين يكمن في في أسمائهما: التحليلي مقابل المعاملاتي. وقد تم تحسين كل نظام لهذا النوع من المعالجة.
تم تحسين OLAP لإجراء تحليلات معقدة للبيانات من أجل اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. وتم تصميم أنظمة OLAP للاستخدام من قِبل علماء البيانات ومحللي الأعمال والعاملين في مجال المعرفة، وهي تدعم ذكاء الأعمال (BI) والتنقيب عن البيانات وتطبيقات دعم القرار الأخرى.
ومن ناحية أخرى، تم تحسين OLTP لمعالجة عدد هائل من المعاملات. فقد تم تصميم أنظمة OLTP للاستخدام من قِبَل العاملين في الخطوط الأمامية (مثل محاسبي الزبائن، وموظفي البنوك، وموظفي مكاتب الفنادق) أو لتطبيقات الخدمة الذاتية للعملاء (مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتجارة الإلكترونية، وحجوزات السفر).
يعتمد اختيار النظام المناسب لحالتك على أهدافك. هل تحتاج إلى منصة واحدة للحصول على رؤى الأعمال؟ OLAP يمكن أن تساعدك في استخراج القيمة من كميات هائلة من البيانات. هل تحتاج إلى إدارة المعاملات اليومية؟ تم تصميم OLTP لمعالجة سريعة لأعداد كبيرة من المعاملات في الثانية الواحدة.
لاحظ أن أدوات OLAP التقليدية تتطلب خبرة في نمذجة البيانات وغالبًا ما تتطلب تعاونًا عبر وحدات أعمال متعددة. وعلى النقيض من ذلك، تُعدُّ أنظمة OLTP حساسة، حيث يؤدي أي فترة التعطل فيها إلى تعطل المعاملات وفقدان الإيرادات والإضرار بسمعة علامتك التجارية.
في أغلب الأحيان، تستخدم مجموعة أنظمة OLAP وOLTP معًا. في الواقع، يمكن استخدام أنظمة OLAP لتحليل البيانات التي تؤدي إلى تحسينات عمليات الأعمال في أنظمة OLTP.
تقف أنظمة المعالجة عبر الإنترنت وراء قرارات العمل ومعاملات البيانات التي تدعم حياتنا اليومية. لمعرفة المزيد حول أنظمة قواعد البيانات المستخدمة مع OLAP وOLTP، نشجعك على معرفة المزيد من مقالات Learn Hub حول هذه الموضوعات. نوصي أيضًا بالاطلاع على محتوى IBM حول قواعد البيانات العلائقية وحالات الاستخدام لـ OLTP وحلول إنترنت الأشياء (IOT) وتخزين البيانات لـ OLAP.
لمعرفة المزيد حول دمج البيانات لتحقيق استعلامات أسرع ورؤى أكثر بديهية، اقرأ كتابنا الإلكتروني حول IBM Db2: قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي.
تعرَّف على كيفية مساهمة نهج مستودع بحيرة البيانات المفتوحة في تقديم بيانات موثوق بها وتنفيذ مشاريع التحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات.
تعرَّف على أهمية الذكاء الاصطناعي المدعوم بالبيانات ودمج البيانات في تحضير البيانات المنظمة وغير المنظمة وتسريع نتائج الذكاء الاصطناعي.
تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
اكتشف كيف يتم دمج IBM Research بانتظام في الميزات الجديدة لبرنامج IBM Cloud Pak for Data.
إنشاء أنظمة تدفق البيانات الذكية وإدارتها من خلال واجهة رسومية سهلة الاستخدام، ما يسهِّل تكامل البيانات بسلاسة عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة.
يتيح لك watsonx.data توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام جميع بياناتك، أينما كانت، من خلال مخزن بيانات مفتوح وهجين ومُدار.
استفِد من قيمة بيانات المؤسسة مع IBM® Consulting، من خلال بناء مؤسسة تعتمد على الرؤى التي تقدِّم ميزة للأعمال.
صمم استراتيجية بيانات تقضي على صوامع البيانات، وتقلل من التعقيدات وتحسّن جودة البيانات للحصول على تجارب استثنائية للعملاء والموظفين.