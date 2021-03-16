نحن نعيش في عصر يعتمد على البيانات؛ إذ إنه من المرجح أن تكون المؤسسات التي تستخدم البيانات لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً والاستجابة بشكل أسرع للاحتياجات المتغيرة هي الأفضل. ويمكنك رؤية هذه البيانات أثناء عملها في عروض الخدمات الجديدة (مثل تطبيقات مشاركة الرحلات) فضلًا عن الأنظمة القوية التي تدير تجارة التجزئة (كل من التجارة الإلكترونية والمعاملات داخل المتجر).

في مجال علم البيانات، هناك نوعان من أنظمة معالجة البيانات: المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) ومعالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP). الفرق الرئيسي هو أن أحدهما يستخدم البيانات للحصول على رؤى قيمة، في حين أن الآخر تشغيلي بحت. ومع ذلك، هناك طرق مفيدة لاستخدام كلا النظامين لحل مشكلات البيانات.

السؤال ليس أيهما تختار، بل كيف تستفيد من كلا النوعين من المعالجة بأفضل طريقة تناسب حالتك.