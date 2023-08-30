بنية DataOps: 5 عناصر رئيسية وكيفية البدء

1. مصادر البيانات

تُعد مصادر البيانات العمود الفقري لأي بنية DataOps. وتشمل مختلف قواعد البيانات والتطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات والأنظمة الخارجية التي يتم جمع البيانات منها واستيعابها. يمكن أن تكون مصادر البيانات منظمة أو غير منظمة، ويمكن أن تكون إما في الموقع المحلي أو في السحابة.

يجب أن تتصدى بنية DataOps المصممة جيدًا لتحديات دمج البيانات من مصادر متعددة، مما يضمن أن تكون البيانات نظيفة ومتسقة ودقيقة. يُعد تنفيذ فحوصات جودة البيانات، وتحليل البيانات، وفهرسة البيانات أمرًا ضروريًا للحفاظ على رؤية دقيقة ومحدثة لأصول بيانات المجموعة.

2. استيعاب البيانات وجمعها

يتضمن استيعاب البيانات وجمعها عملية الحصول على البيانات من مصادر مختلفة وإدخالها في بيئة DataOps. ويمكن تنفيذ هذه العملية باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات، مثل معالجة الدُفعات أو البث أو الاستيعاب في الوقت الفعلي.

في بنية DataOps، من الضروري وجود عملية استيعاب بيانات فعالة وقابلة للتوسع يمكنها التعامل مع البيانات من مصادر وتنسيقات متنوعة. وهذا يتطلب تنفيذ أدوات وممارسات قوية لتكامل البيانات، مثل التحقق من صحة البيانات وتنقية البيانات وإدارة البيانات الوصفية. وتساعد هذه الممارسات على ضمان أن البيانات التي يتم استيعابها دقيقة وكاملة ومتسقة عبر جميع المصادر.

3. تخزين البيانات

بمجرد استيعاب البيانات، يجب تخزينها في منصة تخزين بيانات مناسبة يمكنها استيعاب حجم البيانات والتنوع وسرعة البيانات التي تتم معالجتها. ويمكن أن تشمل منصات تخزين البيانات قواعد البيانات العلائقية التقليدية، أو قواعد بيانات NoSQL، أو بحيرات البيانات، أو خدمات التخزين السحابية.

ويجب على بنية DataOps أن تأخذ في الاعتبار الأداء وقابلية التوسع والتكاليف لمنصة تخزين البيانات المختارة. ويجب أن تعالج أيضًا المشكلات المتعلقة بأمن البيانات والخصوصية والامتثال، خاصةً عند التعامل مع بيانات حساسة أو منظمة.

4. معالجة البيانات والتحول

تتضمن معالجة البيانات والتحول تحويل البيانات غير المنسقة إلى تنسيق مناسب للتحليل والنمذجة والتصور. وقد يشمل ذلك عمليات مثل التصفية، والتجميع، والتطبيع، والإثراء، بالإضافة إلى تقنيات أكثر تقدمًا مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية.

في بنية DataOps، يجب أتمتة وتسهيل معالجة البيانات والتحول باستخدام أدوات وتقنيات يمكنها التعامل مع كميات كبيرة من البيانات وعمليات التحول المعقدة. وقد يشمل ذلك استخدام مسارات البيانات، أو منصات تكامل البيانات، أو إطارات عمل معالجة البيانات.

5. نمذجة البيانات والحساب

تتضمن نمذجة البيانات والحوسبة إنشاء نماذج تحليلية وخوارزميات وحسابات تمكن مجموعات من استخلاص رؤى واتخاذ قرارات قائمة على البيانات. ويمكن أن يشمل ذلك التحليل الإحصائي، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات تحليلات متقدمة أخرى.

تُعد القدرة على تطوير واختبار ونشر نماذج البيانات والخوارزميات بسرعة وكفاءة أحد الجوانب الأساسية لهندسة DataOps. يتطلب ذلك دمج منصات علوم البيانات وأدوات إدارة النماذج وأنظمة التحكم في الإصدارات، بما يسهل التعاون وإجراء التجارب بين علماء البيانات والمحللين والمهندسين.