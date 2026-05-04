ما المقصود بأتمتة مسار البيانات؟

إن أتمتة مسارات البيانات لا يقتصر على مجرد دفع البيانات عبر الأنظمة بسرعة أكبر. في عصر الذكاء الاصطناعي المؤسسي والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، تُعد مسارات البيانات الحديثة بنية تحتية أساسية لتمكين المؤسسات القائمة على البيانات. تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على الوصول إلى البيانات بالإضافة إلى السياق الموثوق به حول تلك البيانات، مثل دورة حياتها (مصدرها) وحداثتها وجودتها. من دون هذا الأساس، تخاطر المؤسسات بنشر نماذج ذكاء اصطناعي تظهر معلومات قديمة وغير منظمة من مصادر مختلفة، ما يقوض عملية اتخاذ القرار.

ومع ذلك، فإن تزايد أحجام البيانات والبيئات الموزعة تضيف تعقيدًا. نظرًا إلى أن المسارات تمتد عبر منصات مرتكزة على السحابة وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) ومصادر التدفق، فإن صيانة المسارات تصبح أيضًا أكثر تكلفة. لم تصمم مسارات البيانات القديمة للتعامل مع هذا المستوى من الحجم أو السرعة.

تشير الأبحاث إلى أن فرق البيانات تخصص أكثر من نصف (53%) وقتها الهندسي للصيانة، ما ينتج عنه تكاليف صيانة سنوية تقدر بنحو 2.2 مليون دولار أمريكي.2 وتتراكم الديون التقنية لدى فرق البيانات بسبب عمليات التكامل الفردية والبرامج النصية المخصصة، واستخدام العمليات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً لتحويل البيانات بدلاً من تقديم قيمة مضافة.



هذا العبء يمكن أن يقيد الابتكار، بما في ذلك القدرة على إبقاء أنظمة الذكاء الاصطناعي محدثة بالبيانات الجديدة. ونتيجة لذلك، قد تواجه مبادرات الذكاء الاصطناعي المؤسسية صعوبة في توسيع نطاقها. تُعدّ الأتمتة جزءًا من الحل، لكن تأثيرها يعتمد على كيفية تطبيقها. يمكن أن تقلل المسارات القابلة لإعادة الاستخدام، والمرنة، والقادرة على اكتشاف المشكلات ومعالجتها بأقل تدخل يدوي من العبء التشغيلي على الفرق.



تهدف الأساليب الناشئة، مثل مسارات البيانات القائمة على الوكلاء، إلى تعزيز معالجة هذه التحديات التشغيلية من خلال دمج الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والذكاء المدمج. تدمج هذه المسارات البيانات الوصفية وإشارات قابلية الملاحظة واتخاذ القرار الذكي لضمان التحقق من صحة البيانات والتحكم فيها وتسليمها بطريقة يمكن التنبؤ بها. الأتمتة متداخلة مع التحكم.



ينعكس هذا المبدأ في تقرير جديد من معهد IBM لقيمة الأعمال (IBV)، أعده بالتعاون مع شركة Adobe. يوضح التقرير أن المؤسسات التي تتقدم تجمع بين الأتمتة السريعة والحوكمة المدمجة، وهو مزيج تربطه الأبحاث بزيادة بنسبة 12% في عائد الاستثمار في التسويق وزيادة بنسبة 38% في القيمة الدائمة للعميل.3

كما أخبرت Nisha Kohli، المديرة الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي في تجارب العملاء في IBM والمشاركة في تأليف التقرير، IBM Think: "عندما تدمج الحوكمة مباشرة في مهام سير العمل، يمكن للمؤسسات أن تتصرف بسرعة وبثقة أكبر." من خلال الانتقال من المسارات غير المتكررة إلى الحلول الخاضعة للإدارة والقابلة لإعادة الاستخدام، يمكن للفرق توسيع نطاق مبادرات المؤسسة في جميع أنحاء الشركة من دون إرهاق فرق البيانات وتكنولوجيا المعلومات التي تعمل تحت ضغط الموارد المحدودة بالفعل.