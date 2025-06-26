ما هو الاختبار الانحداري؟

أي مؤسسة تتلقّى تعليماتها البرمجية تحديثات متكرّرة تحتاج على الأرجح إلى تطبيق أساليب الاختبار الانحداري. أصبحت تحديثات التعليمات البرمجية شائعة على نطاق واسع لدرجة يصعب معها الحصول على عددٍ إجمالي دقيق وموثوق.

ومع ذلك، وبفضل تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) ومسار التكامل والتسليم المستمر (CI/CD)، يزيد كثير من المؤسسات وتيرة تغييرات التعليمات البرمجية، مع قيام بعض الجهات بتحديثات يومية. وهذا يترتّب عليه الكثير من اختبارات الانحدار.

ومن المجالات التي يحتل فيها الاختبار الانحداري موقعًا محوريًا جهود ضمان الجودة (QA). تتشابه مهام الاختبار الانحداري وفِرَق ضمان الجودة بدرجة كبيرة— فكلاهما يهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتقديم بيانات عالية الجودة وبرمجيات بأعلى قدر ممكن من الأمان.

أمّا الاختلاف فيكمن في مدى شمول الصورة التي ينظر إليها كل منهما. يركّز الاختبار الانحداري على نطاق أدقّ لمراجعة التغييرات الحديثة، بينما يُقيِّم ضمان الجودة النظام بأكمله وآلية عمله.