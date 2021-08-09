لا يمكن لأحد تقريباً أن يجادل ضد الحاجة إلى مراقبة الجودة عند تطوير البرمجيات. يمكن أن يؤدي التأخر في التسليم أو عيوب البرامج إلى الإضرار بسمعة العلامة التجارية، مما يؤدي إلى إحباط العملاء وفقدانهم. في الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي الخطأ أو العيب إلى تدهور الأنظمة المترابطة أو التسبب في حدوث أعطال خطيرة.

فكر في اضطرار شركة Nissan إلى استدعاء أكثر من مليون سيارة بسبب خلل برمجي في أجهزة استشعار الوسائد الهوائية، أو خلل برمجي تسبب في فشل إطلاق قمر صناعي عسكري بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.1 الأرقام تتحدث عن نفسها. تسببت أعطال البرمجيات في الولايات المتحدة في خسارة الاقتصاد 1.1 تريليون دولار من الأصول في عام 2016. والأكثر من ذلك أنها أثرت على 4.4 مليار عميل.2

على الرغم من أن الاختبار نفسه يكلف الكثير من الأموال، إلا أنه يمكن للشركات توفير الملايين سنويًا في عملية التطوير والدعم إذا كان لديها أسلوب اختبار جيد وعمليات لضمان الجودة. يكشف الاختبار المبكر للبرامج عن وجود مشكلات قبل طرح المنتج في السوق. وكلما أسرعت فرق التطوير في الحصول على التعليقات على الاختبارات، كلما تمكنوا من حل مشكلات مثل:

عيوب البنية

قرارات التصميم السيئة

الوظائف غير الصالحة أو غير الصحيحة

الثغرات الأمنية

مشكلات قابلية التوسع

عندما يترك التطوير مساحة كافية للاختبار، فإنه يحسن موثوقية البرامج ويتم تسليم تطبيقات عالية الجودة مع أخطاء قليلة. نظام يلبي توقعات العملاء أو حتى يتجاوزها يؤدي إلى مبيعات محتملة أكثر وحصة سوقية أكبر.

