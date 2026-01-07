ما المقصود بتنسيق البيانات؟

للاستفادة من القوة الكامنة في أحجام بياناتها المتنامية، يتعين على الشركات التعامل مع منظومات بيانات تزداد تعقيداً. غالبًا ما تنشأ بياناتهم من مصادر مختلفة وبتنسيقات بيانات متنوعة.

كما يتم تخزينها عادةً عبر مستودعات تعتمد على السحابة وأخرى محلية، مثل بحيرات البيانات و مستودعات البيانات، في جميع أنحاء العالم.وفي كثير من المؤسسات، تُستخدم البيانات في أدوات مختلفة من قبل فرق وموظفين متنوعين—مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) لفرق المبيعات، ومنصات التحليلات للمسوقين، وغيرها. وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة IDC عام 2024 شملت قادة تكنولوجيا المعلومات ومديري وحدات الأعمال، يتم الحصول على البيانات التشغيلية من 35 نظاماً مختلفاً ويتم دمجها في 18 مستودعاً مختلفاً للبيانات التحليلية، وذلك كمتوسط تقديري.1

إن بيئات البيانات المعقدة كهذه تكون عرضة لظهور صوامع البيانات، وانخفاض جودة البيانات، وغيرها من المشكلات التي تتسبب في حدوث اختناقات في مسارات البيانات وتؤدي إلى ظهور أخطاء في عمليات التحليل اللاحقة. يمكن لتنسيق البيانات الفعّال أن يساعد المؤسسات على تجاوز هذه التحديات واستخلاص القيمة من بياناتها.