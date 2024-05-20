ما المقصود بسوق البيانات؟

في حين أن أسواق البيانات موجهة لجهات خارجية إلى حد كبير، إلا إن هناك أيضًا أسواقًا داخلية أو عمليات تبادل للبيانات، والتي يمكن أن تركز على مشاركة البيانات الداخلية والخارجية لتوفير منصة مركزية لتلبية احتياجات المؤسسة من البيانات. تساعد مزايا البحث والتصفية المتقدمة المستخدمين على العثور على البيانات المناسبة المخصصة لتلبية متطلباتهم المحددة. وتتيح هذه المنصات، التي تُستضاف عادةً على الخدمات السحابية، لمنتجي البيانات تحميل مجموعات البيانات لديهم بسهولة.

من الناحية التاريخية، كان طلب الوصول إلى البيانات الخارجية يتطلب الوصول إلى العديد من مقدمي الخدمات، والتفاوض على العقود وإدارة عمليات نقل البيانات المعقدة. لقد أدى الارتفاع الكبير في البيانات الضخمة إلى جعل أسواق البيانات ضرورة للشركات الحديثة التي تتطلع إلى جعل البيانات أسهل في الوصول إليها وقابلة للاستخدام من أجل الابتكار. تدرك المؤسسات في مختلف المجالات أن البيانات التي تجمعها وتولّدها ليست مجرد منتج ثانوي للعمليات بل هي أصل قيّم يمكن استخدامه لاكتساب مزايا تنافسية.

تستخدم الشركات البيانات للحفاظ على مراكزها في السوق ولتوسيعها. على سبيل المثال، تستخدم سلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة البيانات لإدارة المخزون بكفاءة أكبر، والتنبؤ باتجاهات البيع وتحسين الخدمات اللوجستية. تحلل شركات التكنولوجيا العملاقة بيانات المستخدمين لتحسين خصائص المنتج وتوجيه الإعلانات بشكل أكثر فعالية. في ظل تطور إمكانات التعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي (AI)، لا تكفي البيانات الداخلية للمؤسسات لبناء نماذج دقيقة ومناسبة، ما يؤدي إلى الحاجة إلى الوصول إلى البيانات الخارجية.

تأتي هذه البيانات الخارجية من مشاركة الأنظمة البيئية مثل البرامج الحكومية للبيانات المفتوحة وبيانات أجهزة الاستشعار الخاصة بالمدن الذكية وتبادل البيانات الحضرية ومزودي البيانات التجارية التابعين لجهات خارجية. يتيح ظهور أسواق البيانات للمؤسسات الوصول إلى البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة، وتعزيز ذكاء الأعمال، وتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.