قبل خمس سنوات، قام Rob Thomas و Paul Zikopoulos من شركة IBM ببناء إطار عمل لتبني الذكاء الاصطناعي الناجح، والذي أطلق عليه اسم AI Ladder، وهو "نهج موحد وتوجيهي لمساعدة [القادة] على فهم وتسريع رحلة الذكاء الاصطناعي." أصبح الإطار كتابًا، تم الترويج له بخطاف يبدو الآن قديمًا إلى حد ما.

"يتحدث الجميع عن الذكاء الاصطناعي. لماذا؟ حسنًا، نحن نعتقد أن الذكاء الاصطناعي يقدم فرصة هائلة للشركات بمختلف أحجامها وفي أي صناعة.

بالنظر إلى مشهد الذكاء الاصطناعي اليوم، من المضحك تخيل عالم شعر فيه Rob و Paul بالحاجة إلى إقناع القراء بأن الذكاء الاصطناعي سيكون له شأن كبير. ومن الجدير بالذكر أيضًا "درجات" السلم: التحديث، التجميع، التنظيم، التحليل، والإدماج.



مرة أخرى في عام 2020، كانت هناك العديد من المؤسسات التي لم تبدأ حتى في رفع أقدامها إلى تلك الدرجة الأولى. وبعد مرور خمس سنوات فقط، لم تعد بحاجة إلى تقرير McKinsey ليخبرك أن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل.



يمكن لكل مؤسسة تقريبًا تبني الذكاء الاصطناعي بدرجة أو بأخرى. جعلت التطورات التكنولوجية الجديدة من السهل إنجاز عمليات تكامل الذكاء الاصطناعي التي تنتج عائدًا فوريًا على الاستثمار (ROI).



إن عدم الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي ليس أبداً مسألة شك في إمكانات الذكاء الاصطناعي، بل يتعلق بكيفية القيام به بشكل صحيح.

معهد IBM لقيمة الأعمال أصدر تقريرًا كشف عن بعض البيانات المثيرة للاهتمام حول تبني الذكاء الاصطناعي، وبالتحديد، العقبات التي لا تزال تمنع المؤسسات من إحراز تقدم في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI).