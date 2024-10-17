كان 2022 العام الذي اجتذب فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) الانتباه العام، بينما كان 2023 بداية ترسيخه بشكل ملحوظ في عالم الأعمال. لذا، من المتوقع أن يكون 2024 عامًا حاسمًا لمستقبل الذكاء الاصطناعي، حيث يعمل الباحثون والشركات على استكشاف أفضل الطرق لدمج هذه القفزة التطورية في التقنيات بشكل عملي في حياتنا اليومية.

لقد عكس تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي تطور أجهزة الكمبيوتر، وإن كان ذلك في جدول زمني متسارع بشكل كبير. أفسحت أجهزة الكمبيوتر المركزية الضخمة التي يعمل عليها مركزيًا عدد قليل من الموظفين الطريق أمام أجهزة كمبيوتر أصغر حجمًا وأكثر كفاءة يمكن للشركات والمؤسسات البحثية الوصول إليها. وفي العقود التي تلت ذلك، أسفرت التطورات التدريجية عن ظهور أجهزة كمبيوتر منزلية يمكن للهواة تجربتها. مع مرور الوقت، أصبحت أجهزة الكمبيوتر الشخصية القوية المزودة بواجهات سهلة الاستخدام من دون الحاجة لكتابة أكواد شائعة في كل مكان.

لقد وصل الذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل إلى مرحلة "الهواة"— ومثلما حدث مع أجهزة الكمبيوتر، يهدف التطور في المستقبل إلى تحقيق أداء أعلى ضمن حزم أصغر. شهد عام 2023 تطورًا هائلاً في نماذج الأساس ذات الكفاءة العالية والتراخيص المفتوحة، بدءًا من إطلاق مجموعة نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) من Meta تحت اسم LlaMa، وتبعتها نماذج مثل StableLM وFalcon وMistral وLlama 2. كما حققت DeepFloyd وStable Diffusion مستويات أداء مماثلة للنماذج الرائدة المملوكة. مع تعزيزها بتقنيات الضبط الدقيق ومجموعات البيانات التي طورها مجتمع المصادر المفتوحة، يمكن للعديد من النماذج المفتوحة الآن أن تتفوق على جميع النماذج المغلقة المصدر تقريبًا في معظم المعايير، رغم أن عدد معلماتها أقل بكثير.

مع تسارع وتيرة التقدم، ستحظى القدرات المتنامية للنماذج المتطورة الحديثة بأكبر قدم من اهتمام وسائل الإعلام. ومع ذلك قد تكون التطورات الأكثر تأثيرًا تلك التي تركز على الحوكمة، والبرمجيات الوسيطة، وتقنيات التدريب، وطرق معالجة البيانات التي تجعل الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر جدارة بالثقة، وأكثر استدامة، وسهولة في الوصول، بالنسبة إلى المؤسسات والمستخدمين النهائيين على حد سواء.

فيما يلي بعض اتجاهات الذكاء الاصطناعي الحالية المهمة التي يجب الانتباه إليها والبحث عنها في العام المقبل.