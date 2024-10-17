كان 2022 العام الذي اجتذب فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) الانتباه العام، بينما كان 2023 بداية ترسيخه بشكل ملحوظ في عالم الأعمال. لذا، من المتوقع أن يكون 2024 عامًا حاسمًا لمستقبل الذكاء الاصطناعي، حيث يعمل الباحثون والشركات على استكشاف أفضل الطرق لدمج هذه القفزة التطورية في التقنيات بشكل عملي في حياتنا اليومية.
لقد عكس تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي تطور أجهزة الكمبيوتر، وإن كان ذلك في جدول زمني متسارع بشكل كبير. أفسحت أجهزة الكمبيوتر المركزية الضخمة التي يعمل عليها مركزيًا عدد قليل من الموظفين الطريق أمام أجهزة كمبيوتر أصغر حجمًا وأكثر كفاءة يمكن للشركات والمؤسسات البحثية الوصول إليها. وفي العقود التي تلت ذلك، أسفرت التطورات التدريجية عن ظهور أجهزة كمبيوتر منزلية يمكن للهواة تجربتها. مع مرور الوقت، أصبحت أجهزة الكمبيوتر الشخصية القوية المزودة بواجهات سهلة الاستخدام من دون الحاجة لكتابة أكواد شائعة في كل مكان.
لقد وصل الذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل إلى مرحلة "الهواة"— ومثلما حدث مع أجهزة الكمبيوتر، يهدف التطور في المستقبل إلى تحقيق أداء أعلى ضمن حزم أصغر. شهد عام 2023 تطورًا هائلاً في نماذج الأساس ذات الكفاءة العالية والتراخيص المفتوحة، بدءًا من إطلاق مجموعة نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) من Meta تحت اسم LlaMa، وتبعتها نماذج مثل StableLM وFalcon وMistral وLlama 2. كما حققت DeepFloyd وStable Diffusion مستويات أداء مماثلة للنماذج الرائدة المملوكة. مع تعزيزها بتقنيات الضبط الدقيق ومجموعات البيانات التي طورها مجتمع المصادر المفتوحة، يمكن للعديد من النماذج المفتوحة الآن أن تتفوق على جميع النماذج المغلقة المصدر تقريبًا في معظم المعايير، رغم أن عدد معلماتها أقل بكثير.
مع تسارع وتيرة التقدم، ستحظى القدرات المتنامية للنماذج المتطورة الحديثة بأكبر قدم من اهتمام وسائل الإعلام. ومع ذلك قد تكون التطورات الأكثر تأثيرًا تلك التي تركز على الحوكمة، والبرمجيات الوسيطة، وتقنيات التدريب، وطرق معالجة البيانات التي تجعل الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر جدارة بالثقة، وأكثر استدامة، وسهولة في الوصول، بالنسبة إلى المؤسسات والمستخدمين النهائيين على حد سواء.
فيما يلي بعض اتجاهات الذكاء الاصطناعي الحالية المهمة التي يجب الانتباه إليها والبحث عنها في العام المقبل.
عندما أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي معروفًا بشكل واسع لأول مرة، أصبحت معرفة قادة الأعمال العاديين به تأتي في الغالب من المواد التسويقية والتغطية الإعلامية التي لا تنقطع. اقتصرت التجربة الملموسة (إن وجدت) على استخدام ChatGPT وDALL-E. الآن بعد أن استقرت الأمور، بات مجتمع الأعمال يمتلك فهمًا أكثر عمقًا ودقة للحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تضع دورة Gartner Hype Cycle الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مباشر الذي يوجد على "ذروة التوقعات المتضخمة"، على أعتاب الانزلاق إلى "منحدر خيبة الأمل"[1]— وبمعنى آخر، على وشك الدخول إلى فترة انتقالية مخيبة للآمال (نسبيًا) — في حين أشار تقرير من Deloitte بعنوان "حالة الذكاء الاصطناعي المتولد في المؤسسة" نُشر في الربع الأول من عام 2024 إلا أن العديد من القادة "يتوقعون أن تحدث تأثيرات تحويلية كبيرة على المدى القصير."[2] من المحتمل أن يكون الأمر الواقعي في مكان ما بين هذين السيناريوهين: يقدم الذكاء الاصطناعي التوليدي فرصًا وحلولاً مميزة، لكنه لن يكون الحل الشامل لجميع الاحتياجات.
إن كيفية مقارنة النتائج في العالم الواقعي بالضجة المبالغ فيها لهذا الأمر هي مسألة وجهات نظر إلى حد ما. فعادةً ما تحتل الأدوات المستقلة مثل ChatGPT مركز الصدارة في المخيلة الشعبية، ولكن الاندماج السلس في الخدمات القائمة غالبًا ما ينتج عنه المزيد من القدرة على البقاء. فقبل دورة الضجيج الحالية، لم يتم الإعلان عن أدوات التعلم الآلي التوليدية مثل ميزة "Smart Compose" التي طرحتها Google في عام 2018 على أنها نقلة نوعية، على الرغم من كونها نذيرًا لخدمات توليد النصوص اليوم. وبالمثل، يجري تنفيذ العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية عالية التأثير كعناصر متكاملة لبيئات المؤسسات التي تعزز وتكمل الأدوات الموجودة بدلاً من إحداث ثورة فيها أو تحل محلها: على سبيل المثال، ميزات "Copilot" في Microsoft Office، وميزات "التعبئة التوليدية" في Adobe Photoshop أو الوكلاء الافتراضيين في تطبيقات الإنتاجية والتعاون.
عند اكتساب الذكاء الاصطناعي التوليدي أول زخم له في سير العمل سيكون لها تأثير أكبر على مستقبل الأدوات الذكاء الاصطناعي من الجانب الإيجابي الافتراضي لأي قدرات الذكاء الاصطناعي محددة. ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة IBM مؤخرًا لأكثر من 1000 موظف في الشركات على نطاق المؤسسات، فإن العوامل الثلاثة الأولى التي دفعت إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي هي التطورات في أدوات الذكاء الاصطناعي التي تجعل الوصول إليها أكثر سهولة، والحاجة إلى خفض التكاليف وأتمتة العمليات الرئيسية والكمية المتزايدة من الذكاء الاصطناعي المضمنة في تطبيقات الأعمال القياسية الجاهزة.
مع ذلك، فإن طموح الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديث في تزايد مستمر. لن تركز الموجة التالية من التطورات على تحسين الأداء في مجال معين فقط، بل على النماذج متعددة المجالات التي يمكن أن تأخذ أنواعًا متعددة من البيانات كمدخلات. وعلى الرغم من أن النماذج التي تعمل عبر نماذج بيانات مختلفة ليست ظاهرة جديدة تمامًا—فنماذج تحويل النص إلى صورة مثل CLIP، ونماذج تحويل الكلام إلى نص مثل Wave2Vec موجودة منذ سنوات حتى الآن—إلا أنها عادة ما تعمل في اتجاه واحد وتم تدريبها لتحقيق مهمة محددة.
يمكن للجيل القادم من النماذج متعددة التخصصات، التي تضم نماذج خاصة مثل OpenAI GPT-4V أو Gemini من Google، بالإضافة إلى نماذج مفتوحة المصدر مثل Llava أو Adept أو Qwen-vl، التنقل بحرية بين معالجة اللغة الطبيعية (NLP) ومهام رؤية الكمبيوتر. تعمل النماذج الجديدة أيضًا على جلب الفيديو إلى الحظيرة: في أواخر يناير، أعلنت Google عن Lumiere، وهو نموذج لنشر النص إلى فيديو يمكنه أيضًا تنفيذ مهام تحويل الصور إلى فيديو أو استخدام الصور كمرجع للنمط.
تتمثل الفائدة الأكثر إلحاحًا للذكاء الاصطناعي متعدد النماذج في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمساعدين الافتراضيين الأكثر سهولة وتنوعًا. يمكن للمستخدمين، على سبيل المثال، السؤال عن صورة والحصول على إجابة باللغة الطبيعية، أو السؤال بصوت عالٍ عن تعليمات لإصلاح شيء ما وتلقي مساعدات بصرية مع التعليمات النصية خطوة بخطوة.
على مستوى أعلى، يتيح الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط للنموذج معالجة مدخلات بيانات أكثر تنوعًا، ما يثري المعلومات المتاحة للتدريب والاستدلال ويوسع نطاقها. تقدم مقاطع الفيديو، على وجه الخصوص، إمكانات كبيرة للتعلم الشامل. يقول بيتر نورفيج، الباحث المتميز في التعليم بمعهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان (HAI): "هناك كاميرات تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتلتقط ما يحدث كما هو، دون أي تصفية أو عن قصد."[3] "لم تحصل نماذج الذكاء الاصطناعي على هذا النوع من البيانات من قبل. ستكون هذه النماذج قادرة على فهم كل شيء بشكل أفضل."
في النماذج المتخصصة في مجالات معينة—وخاصة نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)—من المحتمل أن نكون قد وصلنا إلى مرحلة تناقص العوائد مع زيادة عدد المعلمات. أشار سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI (التي يُشاع أن نموذج GPT-4 الخاص بها يحتوي على حوالي 1.76 تريليون معلمة)، إلى ذلك في حدث Imagination in Action في MIT في إبريل الماضي، حيث قال: "أعتقد أننا نصل إلى نهاية عصر النماذج العملاقة، وسنعمل على تحسينها بطرق أخرى." "أعتقد أن هناك تركيزًا مبالغًا فيه على عدد المعلمات."
قدمت النماذج الضخمة دفعة قوية لعصر الذكاء الاصطناعي الحالي، لكنها ليست خالية من العيوب. الشركات الكبرى وحدها هي التي لديها الأموال والمساحة الخادمية اللازمة لتدريب النماذج التي تستهلك الكثير من الطاقة وصيانتها التي تحتوي على مئات المليارات من المعلمات. وفقًا لأحد التقديرات الصادرة عن جامعة واشنطن، يتطلب تدريب نموذج واحد بحجم GPT-3 استهلاك الكهرباء السنوي لأكثر من 1,000 أسرة؛ فاليوم العادي لاستفسارات ChatGPT ينافس استهلاك الطاقة اليومي لـ 33,000 أسرة أمريكية.[4]
وفي الوقت نفسه، فإن النماذج الأصغر حجمًا أقل استهلاكًا للموارد. أظهرت ورقة بحثية مؤثرة في مارس 2022 نشرتها DeepMind (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com) أن تدريب النماذج الأصغر على كمية أكبر من البيانات ينتج عنه أداء أفضل من تدريب النماذج الأكبر على كمية أقل من البيانات. ومن ثَمَّ، ركز الكثير من الابتكار المستمر في النماذج اللغوية الكبيرة على تحقيق ناتج أكبر من عدد أقل من المعلمات. كما يتضح من التقدم الأخير للنماذج في نطاق المعلمات 3–70 مليار، لا سيما تلك المبنية على نماذج الأساس LLaMa وLlama 2 وMistral في عام 2023، يمكن تقليص حجم النماذج من دون التنازل عن الكثير من الأداء.
ستستمر قوة النماذج المفتوحة في النمو. في ديسمبر من عام 2023، أصدرت Mistral "Mixtral"، وهو مزيج من نموذج الخبراء (MoE) يدمج 8 شبكات عصبية، لكل منها 7 مليارات معلمة. تدعي Mistral أن Mixtral لا تتفوق فقط على متغير المعلمة 70B من Llama 2 في معظم المعايير بسرعات استدلالية أعلى بستة أضعاف، بل إنها تتفوق على متغير معلمة OpenAI الأكبر بكثير GPT-3.5 في معظم المعايير القياسية. بعد ذلك بوقت قصير، أعلنت Meta في يناير أنها بدأت بالفعل في تدريب طرازات Llama 3، وأكدت أنها ستكون مفتوحة المصدر. على الرغم من عدم تأكيد التفاصيل (مثل حجم الطراز)، فمن المعقول أن نتوقع أن يتبع Llama 3 إطار العمل الذي تم إنشاؤه في الجيلين السابقين.
تتمتع هذه التطورات في النماذج الأصغر بثلاث مزايا مهمة:
سيكون الاتجاه نحو النماذج الأصغر مدفوعًا بالضرورة بقدر ما هو مدفوع بقوة ريادة الأعمال ، حيث تزداد تكاليف الحوسبة السحابية مع انخفاض توافر الأجهزة.
كما يقول جيمس لانداي، نائب المدير ومدير الأبحاث بمعهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان: "تحاول الشركات الكبرى (وأكثر منها) جلب قدرات الذكاء الاصطناعي داخل الشركة، وهناك نوع من التهافت على وحدات معالجة الرسومات. "سيضع هذا الأمر ضغطًا كبيرًا ليس فقط لزيادة إنتاج وحدات معالجة الرسومات، لكن أيضًا للمبتكرين للتوصل إلى حلول أجهزة أرخص وأسهل في التصنيع والاستخدام."1
كما يوضح تقرير O'Reilly الذي صدر في أواخر عام 2023، يتحمل مزودو السحابة حاليًا الكثير من عبء الحوسبة: عدد قليل نسبيًا من متبني الذكاء الاصطناعي يحتفظون بنيتهم الأساسية الخاصة، ولن يسفر عن نقص الأجهزة إلا زيادة عقبات وتكاليف إنشاء خوادم محلية. على المدى الطويل، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط تصاعديًا على تكاليف السحابة حيث يحدث مزودو الخدمات بنيتهم الأساسية ويحسنوها لتلبية الطلب بشكل فعال من الذكاء الاصطناعي التوليدي.[5]
بالنسبة إلى المؤسسات، يتطلب التنقل في هذا المشهد غير المؤكد مرونة، من حيث النماذج—الاعتماد على نماذج أصغر وأكثر كفاءة عند الضرورة أو نماذج أكبر وأكثر أداءً عندما يكون ذلك ممكنًا—وأيضًا من حيث بيئة النشر. قال أروند كريشنا، الرئيس التنفيذي لشركة IBM في مقابلة مع CNBC في ديسمبر عام 2023 (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com):"لا نريد تقييد الأماكن التي يمكن للناس نشر [نموذج] فيها"، في إشارة إلى منصة watsonx الخاصة بشركة IBM. "لذلك [إذا] أرادوا نشره على سحابة عامة كبيرة، فسنقوم بذلك هناك. وإذا أرادوا نشره في IBM، فسنفعل ذلك في IBM. وإذا أرادوا القيام بذلك بمفردهم، ولديهم بنية أساسية كافية، فسنفعل ذلك هناك."
يدعم اتجاه تحسين أداء النماذج الأصغر بشكل جيد الإسهامات الأخيرة من مجتمع المصدر المفتوح.
كان العديد من التطورات الرئيسية (وستظل) مدفوعة ليس فقط بنماذج الأساس الجديدة، لكن أيضًا بالتقنيات والموارد الجديدة (مثل مجموعات البيانات مفتوحة المصدر) للتدريب أو التعديل أو الضبط الدقيق أو المواءمة مع النماذج المدرَّبة مُسبقًا. تشمل التقنيات البارزة التي لا تعتمد على النماذج والتي ترسخت في عام 2023 ما يلي:
بجانب التقدم المتوازي في النماذج مفتوحة المصدر التي تحتوي على ما بين 3 –70 مليار معلمة، قد تؤدي هذه التقنيات المتطورة إلى تغيير ديناميكيات مجال الذكاء الاصطناعي من خلال توفير قدرات ذكاء اصطناعي متقدمة للجهات الفاعلة الأصغر، مثل الشركات الناشئة والهواة، التي كانت غير متاحة لهم سابقًا.
وبالتالي، يمكن للمؤسسات في عام 2024 أن تسعى إلى تحقيق التمايز من خلال تطوير نماذج مخصصة، بدلًا من مجرد بناء غلاف حول خدمات معاد تجميعها من "الذكاء الاصطناعي الضخم". باستخدام إطار البيانات والتطوير المناسب، يمكن تخصيص نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر الحالية لتناسب أي سيناريو في العالم الحقيقي تقريبًا، بدءًا من استخدامات دعم العملاء وإدارة سلسلة التوريد وحتى تحليل المستندات المعقدة.
تتيح النماذج مفتوحة المصدر للمؤسسات الفرصة لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي قوية مخصصة—تُدرب على بياناتهم الخاصة وتُحسن لتلبية احتياجاتهم المحددة—بسرعة، من دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية الأساسية. يُعد هذا ذا أهمية خاصة في مجالات مثل القانون والرعاية الصحية أو المالية، حيث قد لا تكون النماذج الأساسية قد تعلمت المفردات والمفاهيم المتخصصة بشكل كافٍ في أثناء التدريب المسبق.
القطاعات القانونية والمالية والرعاية الصحية هي أيضًا أمثلة رئيسية على الصناعات التي يمكن أن تستفيد من النماذج الصغيرة بما يكفي لتشغيلها محليًا على أجهزة بسيطة. الحفاظ على تدريب الذكاء الاصطناعي، والاستدلال، والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) محليًا يقلل من مخاطر استخدام البيانات الخاصة أو المعلومات الشخصية الحساسة في تدريب النماذج المغلقة المصدر أو مرورها عبر جهات خارجية. إن استخدام التوليد المعزز بالاسترجاع للوصول إلى المعلومات ذات الصلة بدلاً من تخزين كل المعرفة مباشرة ضمن نموذج اللغة الكبيرة يساعد في تقليل حجم النموذج، ما يزيد من السرعة ويقلل التكاليف.
مع استمرار عام 2024 في تسوية مستوى النماذج، سيزداد تأثير ميزة التنافس على أساس خطوط بيانات ذات ملكية خاصة تتيح التخصيص الأمثل وفقًا لأفضل معايير الصناعة.
مع توفر أدوات أكثر تطورًا وكفاءة وعام كامل من رصد ردود الفعل بالسوق، أصبحت الشركات مستعدة لتوسيع استخدام حالات الوكلاء الافتراضيين لتتجاوز إمكانات روبوتات المحادثة لتجربة العملاء البسيطة.
مع تسريع أنظمة الذكاء الاصطناعي ودمجها لمصادر معلومات جديدة وصياغتها، تتوسع إمكاناتها لتشمل ليس فقط التواصل واتباع التعليمات، بل أيضًا أتمتة المهام. كان عام 2023 هو العام الذي أصبح فيه من الممكن الدردشة مع الذكاء الاصطناعي. يقول نورفيج من جامعة ستانفورد: "أطلقت العديد من الشركات منتجات جديدة، لكن التفاعل كان دائمًا مقتصرًا على كتابة شيء ما والحصول على رد مماثل. وفي عام 2024، سنشهد قدرة الوكلاء على إنجاز المهام نيابة عنك. وحجز المواعيد، والتخطيط للرحلات، والاتصال بخدمات أخرى ."
الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، على وجه الخصوص، يزيد بشكل كبير من فرص التفاعل السلس مع الوكلاء الافتراضيين. فعلى سبيل المثال، بدلاً من مجرد سؤال الروبوت عن الوصفات، يمكن للمستخدم توجيه الكاميرا إلى ثلاجة مفتوحة وطلب وصفات يمكن إعدادها باستخدام المكونات المتاحة. يقوم تطبيق Be My Eyes، وهو تطبيق جوال يربط الأفراد المكفوفين وضعاف البصر بالمتطوعين للمساعدة في المهام السريعة، بتجربة أدوات الذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين على التفاعل المباشر مع محيطهم من خلال الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط بدلاً من انتظار متطوع بشري.
استكشف IBM watsonx™ Assistant: الذكاء الاصطناعي الحواري الرائد في السوق مع تكامل سلس للأدوات التي تدعم أعمالك←
تحسين القدرات المتعددة الوسائط وانخفاض الحواجز أمام الدخول تفتح أيضًا أبوابًا جديدة للإساءة: فقد يصبح من السهل بشكل متزايد على الجهات الفاسدة إنشاء التزييف العميق، وإثارة مشاكل الخصوصية، واستمرار التحيز، وحتى تجاوز تدابير حماية CAPTCHA. وفي يناير 2024، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي موجة من التزييف العميق للنجوم المشاهير؛ وأظهرت الأبحاث في مايو 2023 أن تزييف الصوت الذي تم نشره على الإنترنت تزايد بمعدل 8 أضعاف مقارنةً بالفترة نفسها في عام 2022.[6]
قد تؤدي الغموض في البيئة التنظيمية إلى إبطاء التبني، أو على الأقل التنفيذ الأكثر عدوانية، على المدى القصير إلى المتوسط. هناك خطر جوهري في أي استثمار كبير وغير قابل للتراجع في تقنية أو ممارسة ناشئة قد تتطلب إعادة تجهيز كبيرة—أو حتى تصبح غير قانونية—في ظل التشريعات الجديدة أو التغيرات السياسية المحتملة في السنوات القادمة.
في ديسمبر 2023، توصل الاتحاد الأوروبي (EU) إلى اتفاق مبدئي بشأن قانون الذكاء الاصطناعي (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com). من بين التدابير الأخرى، يحظر القانون جمع الصور بشكل عشوائي لإنشاء قواعد بيانات للتعرّف على الأوجه، وأنظمة التصنيف البيومتري التي قد تحمل تحيزًا تمييزيًا، وأنظمة "التقييم الاجتماعي"، واستخدام الذكاء الاصطناعي للتلاعب الاجتماعي أو الاقتصادي. كما يسعى القانون إلى تحديد فئة من أنظمة الذكاء الاصطناعي "ذات المخاطر العالية"، التي قد تهدد السلامة أو الحقوق الأساسية أو سيادة القانون، والتي ستخضع لمزيد من الرقابة. كما يحدد القانون متطلبات الشفافية لما يُطلق عليه "أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة (GPAI)"—النماذج الأساسية—بما في ذلك الوثائق التقنية والاختبارات النظامية المضادة.
ولكن في حين أن بعض اللاعبين الرئيسيين، مثل Mistral، يقيمون في الاتحاد الأوروبي، فإن معظم التطويرات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تحدث في أمريكا، حيث سيتطلب التشريع الموضوعي للذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص اتخاذ إجراء من الكونجرس—وهو أمر قد يكون غير محتمل في عام الانتخابات. في 30 أكتوبر، أصدرت إدارة بايدن أمرًا تنفيذيًا شاملاً (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) يوضح بالتفصيل 150 متطلبًا لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من قِبل الوكالات الفيدرالية؛ وقبل ذلك بأشهر، حصلت الإدارة على التزامات طوعية من مطوري الذكاء الاصطناعي البارزين (الرابط موجود خارج ibm.com) للالتزام ببعض الضوابط الأمنية والثقة. وتجدر الإشارة إلى أن كلاً من كاليفورنيا وكولورادو تسعيان بنشاط لسن تشريعاتهما الخاصة فيما يتعلق بحقوق خصوصية بيانات الأفراد فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
لقد تحركت الصين بشكل أكثر استباقية نحو فرض قيود رسمية على الذكاء الاصطناعي، حيث حظرت التمييز في الأسعار من خلال خوارزميات التوصيات على وسائل التواصل الاجتماعي وفرضت وضع علامات واضحة على المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. تسعى اللوائح التنظيمية المرتقبة بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى اشتراط أن تكون بيانات التدريب المستخدمة لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة والمحتوى الذي تولده النماذج لاحقًا ”حقيقية ودقيقة“، وهو ما اعتبره الخبراء إشارة إلى تدابير لفرض رقابة على مخرجات النماذج اللغوية الكبيرة.
في الوقت نفسه، لا يزال دور المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إنشاء المحتوى—من نماذج اللغة إلى مولدات الصور ونماذج الفيديو—مسألة مثيرة للجدل بشدة. قد تؤثر نتيجة الدعوى القضائية البارزة التي رفعتها The New York Times ضد OpenAI محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com) تأثيرًا كبيرًا في مسار التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. ظهرت الأدوات العدائية، مثل Glaze (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، وNightshade (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)،—وكلاهما طُورا في جامعة شيكاغو — فيما قد يصبح سباقًا شديدًا نوعًا ما بين المبدعين ومطوري النماذج.
بالنسبة إلى الأعمال، تتزايد احتمالية العواقب القانونية والتنظيمية والاقتصادية والمتعلقة بالسمعة بسبب شهرة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وسهولة الوصول المتزايدة لها. يجب ألا يكون لدى المؤسسات سياسة مؤسسية دقيقة ومتماسكة وواضحة المعالم حول الذكاء الاصطناعي التوليدي فحسب، بل يجب أن تكون حذرة أيضًا من الذكاء الاصطناعي الخفي: الاستخدام الشخصي "غير الرسمي" للذكاء الاصطناعي في مكان العمل من قبل الموظفين.
ينشأ الذكاء الاصطناعي في الظل الذي يُطلق عليه أيضًا اسم ”تكنولوجيا المعلومات في الظل“ أو ”BYOAI“، عندما يقوم الموظفون الذين لا يتحلون بالصبر ويبحثون عن حلول سريعة (أو ببساطة يريدون استكشاف التكنولوجيا الجديدة بشكل أسرع مما تسمح به سياسة الشركة الحذرة) بتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في مكان العمل دون المرور بتكنولوجيا المعلومات للحصول على الموافقة أو الإشراف. تسمح العديد من الخدمات التي تواجه المستهلك، وبعضها مجاني، حتى للأفراد غير التقنيين بالارتجال في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. في إحدى الدراسات التي أجرتها Ernst and Young، قال 90٪ من المستجيبين إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي في العمل.[7]
قد تكون الروح الريادية رائعة في حد ذاتها—لكن الموظفون المتحمسون قد يفتقرون إلى المعلومات أو الرؤية اللازمة بشأن الأمن أو الخصوصية أو الامتثال. يمكن أن يعرِّض هذا الأمر الأعمال لكثير من المخاطر. على سبيل المثال، قد يغذي الموظف نموذج الذكاء الاصطناعي الموجه للجمهور ويتدرب باستمرار على مدخلات المستخدم بأسرار تجارية من دون قصد، أو يستخدم مواد محمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نموذج خاص لإنشاء المحتوى وتعريض شركته لإجراءات قانونية.
وكما هو حال العديد من التطورات الجارية، يُسلط هذا الضوء على مدى ارتفاع مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل خطي تقريبًا مع قدراته. فمع القوة العظيمة تكبر المسؤولية.
بينما نمضي في عام محوري في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن فهم التوجهات الناشئة والتكيف معها أمر ضروري لزيادة الإمكانات، وتقليل المخاطر، وتوسيع تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مسؤول.
1 "تضع Gartner الذكاء الاصطناعي التوليدي على ذروة التوقعات المتضخمة في دورة الضجيج لعام 2023 للتقنيات الناشئة" (الرابط موجود خارج ibm.com)، Gartner، 16 أغسطس 2023
2 "تقرير Deloitte عن حالة الذكاء الاصطناعي التوليدي في المؤسسات - الربع الأول" (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، Deloitte، يناير 2024
3 "ما يمكن توقعه في الذكاء الاصطناعي في عام 2024"(محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، جامعة ستانفورد، 8 ديسمبر 2023
4 " أسئلة وأجوبة: باحث من جامعة واشنطن يناقش كمية الطاقة التي يستهلكها ChatGPT بالضبط" (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، جامعة واشنطن، 27 يوليو 2023
5 "الذكاء الاصطناعي التوليدي في الشركات " (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، O’Reilly، بتاريخ 28 نوفمبر 2023
6 "التزييف العميق: انتخابات أمريكا 2024 تتزامن مع طفرة ازدهار الذكاء الاصطناعي" (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، وكالة Reuters ، بتاريخ 30 مايو 2023
"7 "كيف يمكن للمؤسسات منع الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي أن يثير القلق" (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، Ernst & Young، ديسمبر 2023
تعرف على كيفية تسريع IBM watsonx.governance مراحل عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول والشفاف والقابل للتفسير ←
الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي بمساعدة ™watsonx
تعرّف على كيفية تمكين IBM لك للبقاء في صدارة اتجاهات الذكاء الاصطناعي