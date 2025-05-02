نموذج IBM Granite 4.0 Tiny Preview: لمحة عن الجيل القادم من نماذج Granite

Mamba (ملف PDF) هو نوع من نماذج فضاء الحالة (SSM)، وقد تم تقديمه في عام 2023 - أي بعد نحو 6 سنوات من ظهور المحولات لأول مرة في عام 2017.

تشبه نماذج SSM من حيث المفهوم الشبكات العصبية المتكررة (RNNs) التي كانت تهيمن على معالجة اللغة الطبيعية (NLP) قبل ظهور المحولات. تم تصميمها في الأصل للتنبؤ بالحالة التالية لتسلسل مستمر (مثل الإشارة الكهربائية) باستخدام معلومات فقط من الحالة الحالية والحالة السابقة ونطاق الاحتمالات (مساحة الحالة). على الرغم من استخدامها في عدة مجالات لعقود، إلا إن نماذج SSM تشترك مع الشبكات العصبية المتكررة (RNNs) في بعض العيوب التي قلَّلت من قدرتها على نمذجة اللغة حتى فترة قريبة.

على عكس آلية الانتباه الذاتي في المحولات، لا تمتلك نماذج SSM القدرة الفطرية على التركيز الانتقائي أو تجاهل أجزاء معينة من المعلومات السياقية. في عام 2023، قدم Albert Gu من جامعة كارنيغي ميلون وTri Dao من جامعة برينستون نوعًا من الشبكات العصبية المسماة "تسلسل فضاء الحالة الهيكلي" (S4) التي تضيف آلية اختيار وطريقة مسح (لزيادة الكفاءة الحسابية) -ويُختصر هذا النموذج باسم "S6"- وقد حقَّق نتائج في نمذجة اللغة تنافِس المحولات. أطلقوا على نموذجهم اسم "Mamba" لأن جميع حروف S في اسمه تبدو كهمس ثعبان، من بين أسباب أخرى.

في عام 2024، أصدر Gu وDao نموذج Mamba-2، وهو تنفيذ مبسط ومحسَّن لبنية Mamba. وبالقدر نفسه من الأهمية، أوضح بحثهم الفني (PDF) مدى التوافق بين نماذج SSM وآلية الانتباه الذاتي.