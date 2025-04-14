تعرّف على الذكاء الاصطناعي رفيقك الجديد في مكان العمل

هل سيكون عام 2025 هو العام الذي يساعد فيه الذكاء الاصطناعي البشر في العمل؟ إذا أردنا أن نصدق Jensen Huang، الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، فإن الإجابة هي نعم، فخلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها مؤخراً لمدة ساعتين في المؤتمر العالمي للتكنولوجيا والابتكار في مدينة نيويورك الأمريكية، عرض رؤيته لعالم يكون فيه الوكلاء في كل مكان.

وقال: "هذه هي الطريقة التي ستعمل بها المؤسسات في المستقبل". "سيكون لدينا وكلاء ذكاء اصطناعي يشكلون جزءًا من القوى العاملة لدينا". وأضاف أنه بحلول نهاية هذا العقد، من المحتمل أن يشهد العالم قلة في العمالة البشرية. "ربما يتعين علينا أن ندفع للروبوتات 50000 دولار أمريكي سنويًا للقدوم إلى العمل. ولهذا ستكون هذه صناعة كبيرة جدا جدا".

بينما تعمل شركات مثل Figure في سان خوسيه وأمازون وتسلا على جعل الروبوتات المنزلية واقعًا، بدأت الشركات الناشئة التي تبني وكيل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في الظهور أيضًا. تقوم Roam ببناء مقرات افتراضية للقوى العاملة - سواء البشرية أو وكلاء - وتعد بـ "ربط الأشخاص والمكاتب ووكلاء للعمل جنبًا إلى جنب من أجل إنشاء مقر افتراضي مزدحم".

تقوم شركة Artisan، وهي شركة ناشئة أخرى، ببناء موظفين افتراضيين يعملون بالذكاء الاصطناعي للعمليات الصادرة. في سان فرانسيسكو، بدأت إعلانات الشركة في الظهور على محطات الحافلات والمباني في سان فرانسيسكو، كما لفتت الانتباه وأثارت الجدل في الأشهر الأخيرة. يقول الشعار "توقف عن توظيف البشر". جمعت Artisan مؤخرًا 25 مليون دولار أمريكي في تمويل من السلسلة أ.