تعرّف على الذكاء الاصطناعي رفيقك الجديد في مكان العمل

هل سيكون عام 2025 هو العام الذي يساعد فيه الذكاء الاصطناعي البشر في العمل؟ إذا أردنا أن نصدق Jensen Huang، الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، فإن الإجابة هي نعم، فخلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها مؤخراً لمدة ساعتين في المؤتمر العالمي للتكنولوجيا والابتكار في مدينة نيويورك الأمريكية، عرض رؤيته لعالم يكون فيه الوكلاء في كل مكان.
وقال: "هذه هي الطريقة التي ستعمل بها المؤسسات في المستقبل". "سيكون لدينا وكلاء ذكاء اصطناعي يشكلون جزءًا من القوى العاملة لدينا". وأضاف أنه بحلول نهاية هذا العقد، من المحتمل أن يشهد العالم قلة في العمالة البشرية. "ربما يتعين علينا أن ندفع للروبوتات 50000 دولار أمريكي سنويًا للقدوم إلى العمل. ولهذا ستكون هذه صناعة كبيرة جدا جدا".
بينما تعمل شركات مثل Figure في سان خوسيه وأمازون وتسلا على جعل الروبوتات المنزلية واقعًا، بدأت الشركات الناشئة التي تبني وكيل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في الظهور أيضًا. تقوم Roam ببناء مقرات افتراضية للقوى العاملة - سواء البشرية أو وكلاء - وتعد بـ "ربط الأشخاص والمكاتب ووكلاء للعمل جنبًا إلى جنب من أجل إنشاء مقر افتراضي مزدحم".
تقوم شركة Artisan، وهي شركة ناشئة أخرى، ببناء موظفين افتراضيين يعملون بالذكاء الاصطناعي للعمليات الصادرة. في سان فرانسيسكو، بدأت إعلانات الشركة في الظهور على محطات الحافلات والمباني في سان فرانسيسكو، كما لفتت الانتباه وأثارت الجدل في الأشهر الأخيرة. يقول الشعار "توقف عن توظيف البشر". جمعت Artisan مؤخرًا 25 مليون دولار أمريكي في تمويل من السلسلة أ.
Humatron AI هي شركة جديدة أخرى تركز على القوى العاملة في الذكاء الاصطناعي. يقول Nikita Ivanov مؤسس Humatron في مقابلة مع IBM Think: “فكرتنا بسيطة جدًا”. “في منصتنا، يمكنك بناء عاملين، ويمكنك البناء لنفسك، ولشركتك، ويمكنك البناء للاستهلاك العام. يمكنك بشكل أساسي بناء عامل... ويمكن لأي شخص آخر استئجاره”.
تكمن الفكرة في جعل عملية تعيين الوكيل المتخصص مشابهة لما تعرفه المؤسسات بالفعل، بدءًا من المقابلة وصولاً إلى ضمهم والدفع لهم. وسيكون هذا الموظف الرقمي أكثر من مجرد روبوت. يقول Ivanov: “ينبغي ألا ترى فرقاً كبيراً بين عمل الذكاء الاصطناعي وزميله البشري في العمل اليومي”. “إنهم موجودون في Slack، وهم في البريد الإلكتروني، وهم على Zoom - إنهم في كل مكان”.
بالنسبة للشركات، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي يفتحون بالفعل فرصًا جديدة، بحسب ما تقول Karen Butner، القائدة العالمية للبحث في معهد IBM لقيمة الأعمال (IBV)، بما في ذلك تسريع أتمتة العمليات. في استطلاع أجرته IBV من أجل تقرير جديد، قال 60% من التنفيذيين إن موظفيهم سيتفاعلون مع مساعدي الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العام. كما أن عملية اتخاذ القرار المُعتمدة على الوكلاء ستشهد ارتفاعاً أيضاً، وفقًا للمديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع، وقال 70% منهم إنهم يعتقدون أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيمكنون المتخصصين في مجال الأعمال من التعمق أكثر في التحليلات لدعم التحليل والتحسين في الوقت الفعلي بحلول نهاية عام 2026.
“تخيل عمليات تتم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أي عمل تجاري، بغض النظر عن مكانه، وعبر العالم، وخلال جميع المناطق الزمنية المختلفة، ومترجمة إلى جميع اللغات المختلفة، وتتم بهذه الطريقة - ولا يضطر الأشخاص إلى إجراء تعديلات، قائلين: ‘أوه، هذا المنتج سيذهب إلى البرازيل. يجب أن نوفر اللغة المناسبة وتعديلات التصنيف المناسبة” هذا ما قاله Butner في مقابلة مع IBM Think. “يستطيع الوكلاء إجراء تلك المكالمات، وغيرها الكثير”.
في منشور مدونة، توقع Sam Altman الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI صعود زملاء العمل الوكلاء كأحد الطرق التي سيظهر بها الذكاء الاصطناعي العام. وكتب قائلاً “نحن الآن بدأنا في طرح وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين سيشعرون في النهاية وكأنهم زملاء عمل افتراضيون”.
يمكن لـ Michael (Max) Maximilien المهندس المتميز في IBM أيضًا تخيل مستقبل يكون فيه الوكلاء جزءًا من فريق تطوير. "بدلاً من وجود فريق، لنفترض، فيه شخص يأخذ المتطلبات، وشخص يقوم بتصميم واجهة المستخدم (UI)، وشخص يقوم ببعض أعمال الهندسة، وشخص يقوم ببعض الاختبارات، وشخص يقوم بعدها بعمليات التطوير اللازمة للنشر – أرى أن مهام عمليات التطوير والاختبار تُنفَّذ في الغالب بواسطة الذكاء الاصطناعي" وفق ما قاله في مقابلة.
هل سيحل وكلاء الذكاء الاصطناعي محل العاملين البشريين؟ يتوقع Ivanov، من شركة Humatron AI، أن البشر سيمثلون معظم القوى العاملة، رغم أن الشركات قد تستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي للوظائف الأساسية. ويقول: "إنها معضلة مثيرة للاهتمام وليست بسيطة للغاية"، في إشارة إلى القلق من استيلاء الذكاء الاصطناعي على وظائف الناس. "ماذا تفعل؟ حسنًا، الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي تغيير المنهج الدراسي حقًا، بحيث يقوم على الكيفية التي نستعد بها لهذه الوظائف وندرسها".
في منشور مدونة حديث، تؤكد Ann Funai، المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) ونائبة رئيس التحول في منصات الأعمال في IBM، أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يهدفون إلى مؤازرة البشر، وليس استبدالهم. وكتبت: "[الأمر] ليس أن البشر مقابل الآلات". "بل بتعاون البشر والآلات معًا لتحقيق نتائج أفضل". ومع ذلك، أضافت Funai أن التقنية لا تزال بحاجة إلى أن تُستخدم استخدامًا صحيحًا للاستفادة من إمكاناتها استفادةً حقيقية.
عندما يتعلق الأمر بمستقبل العمل، يقول Maximilien إنه لا يزال من الصعب التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، لأن القدرات تتطور بسرعة كبيرة. "إذا ألقيت نظرة على GPT-4 أو DeepSeek وقمت بمقارنتها بما كنا نتطلع إليه العام الماضي، فالأمر أشبه بقفزات سريعة. ما الذي سيحدث العام المقبل؟"
يقول Maximilien "أعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو أحد تلك التقنيات الفريدة التي لديها القدرة على التأثير على كل جزء من العمل". "لفترة طويلة، كنا دائمًا نفخر بأننا أفضل من الآلات. "ولكن الآن، العبقرية في العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي هذه، عندما تدربها بشكل صحيح، هي أنها يمكن أن تأتي بإجابات لأشياء لم تكن لتتوقعها أبدًا لأنها تفهم اللغة".
