ولكي نكون واضحين، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي—حتى النماذج اللغوية الكبرى الأكثر تطورًا—لا تملك مشاعر أو عواطف، على الرغم من قدرتها على قول أشياء عاطفية. من الناحية الفنية، يكون القول بإن روبوت المحادثة "يستجيب" لطلبك من قبيل المبالغة: ومن الأكثر دقة (وإن كان أقل متعة) أن نقول إن روبوت المحادثة يضيف نصًا إليها بشكل احتمالي . تتدرب ببساطة النماذج اللغوية الكبرى ذات الانحدار التلقائي على التنبؤ بشكل متكرر بالكلمة التالية في تسلسل نصي يبدأ بإدخالك، وذلك بتطبيق الأنماط اللغوية التي تعلمتها من معالجة ملايين العينات النصية، حتى ترى أن التسلسل قد اكتمل.

ومن المنطقي أن نعتقد أن مجرد زيادة إلمام الموظفين بالذكاء الاصطناعي من شأنه أن يزيل خطر الارتباط العاطفي بالذكاء الاصطناعي. وسيكون ذلك من الخطأ أيضًا.

كما أظهر بحث جامعة هارفارد، يمكن أن يأتي الدواء الوهمي بنتيجة حتى لو كنت تعلم أنه دواء وهمي. على سبيل المثال، استكشفت تقارير صحيفة New York Times في أواخر العام الماضي توجه الخبراء في Silicon Valley، بما في ذلك العديد ممن يعملون في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي، بشكل متزايد إلى Claude من Anthropic للحصول على "كل شيء من المشورة القانونية إلى التدريب الصحي وحتى جلسات العلاج المؤقتة." درس Blake Lemoine، مهندس Google الذي عُرف بادعائه أن نموذج LaMDA من Google كان واعيًا في عام 2022، العلوم المعرفية والحاسوبية وعمل في مجال التعلم الآلي لسنوات.

كيف يكون ذلك ممكنًا؟ أحد التفسيرات العامة هو أن ردود الفعل العاطفية تُعالج بديهيًا وليس منطقيًا، وعندما يحدث شيء ما على المستوى البديهي، فقد يتجاوز التقييم العقلاني تمامًا. تحمي الخبرة التقنية بعض الشيء من هذا الخطأ المتأصل في تعليماتنا البرمجية، لأنه عندما نعالج شيئًا ما بشكل بديهي—وهو ما أطلق عليه الحائز على جائزة نوبل الراحل Daniel Kahneman "System 1" أو التفكير "السريع"—فإننا غالبًا ما نفشل في الاستفادة من خبرتنا التقنية تمامًا. على سبيل المثال، كما أوضح Kahneman في كتابه المؤثر Thinking, Fast and Slow، أظهر بحثه مرارًا وتكرارًا كيف أن "حتى الإحصائيين ليسوا إحصائيين حدسيين جيدين".

فيما يتعلق بروبوتات المحادثة، فإن سلوكنا تجاه الذكاء الاصطناعي غالبًا ما يعتمد على "نماذجنا الذهنية" المتصورة عنه أكثر من الأداء الفعلي. وقد توصلت دراسة أجراها معهد MIT عام 2023 أن "العوامل غير العقلانية، مثل التفكير الخرافي، تؤثر بشكل كبير في كيفية تفاعل الأفراد مع أنظمة الذكاء الاصطناعي." على سبيل المثال، اكتشف المؤلفون ارتباطًا قويًا بين المعتقدات الخارقة (مثل علم التنجيم) واحتمالية تصور حتى مخرجات الذكاء الاصطناعي المزيفة على أنها "صالحة وموثوقة ومفيدة ومخصصة."3

يشير مؤلفو الورقة البحثية أيضًا إلى التفاؤل التقني في Silicon Valley على أنه سبب ونتيجة في هذه الظاهرة. وبالمثل، أشارت تقارير Vox عن Blake Lemoine إلى أن Silicon Valley تُعد أرضًا خصبة للمعتقدات الدينية الغامضة. وقد تؤدي الوتيرة السريعة المتزايدة للتطور التقني الحديث دورًا في هذا الأمر: على حد تعبير Arthur Clark الشهير، "أي تقنية متطورة بالقدر الكافي لا يمكن تمييزها عن السحر."

ومما يزيد الأمر تعقيدًا، أن الإلمام بالذكاء الاصطناعي قد يكون له تأثير سلبي على تبني الذكاء الاصطناعي: تشير الأبحاث التي أُجريت في وقت سابق من هذا العام إلى أنه كلما قلت معرفة الناس عن الذكاء الاصطناعي، كان الناس أكثر انفتاحًا على وجوده في حياتهم. يفترض مؤلفو الورقة البحثية أن الأشخاص الملمين بالذكاء الاصطناعي بشكل أقل من المرجح أن يروا الذكاء الاصطناعي على أنه سحري أو مثيرًا للدهشة، وأن "الجهود المبذولة لإزالة الغموض عن الذكاء الاصطناعي قد تقلل من جاذبيته عن غير قصد." ومن ثَم، قد تواجه المؤسسات توترًا بين زيادة عائد استثمارها في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقليل التداعيات العاطفية الناتجة عن الاستخدام المستمر لتلك الأدوات.

والجدير بالذكر أن الدراسة توصلت إلى أن هذا الرابط بين قلة الإلمام بالذكاء الاصطناعي وزيادة الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي هو الأقوى في "استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المجالات التي يربطها الناس بالصفات البشرية، مثل تقديم الدعم العاطفي أو الاستشارة." وعند التعامل مع المهام التي لا تنطوي على دلالات عاطفية، مثل تحليل نتائج الاختبارات، ينقلب النمط.