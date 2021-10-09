لا يمكن إنكار القيمة التي تمثّلها الأتمتة الذكية اليوم عبر مختلف الصناعات. ومن خلال أتمتة المهام المتكرّرة باستخدام الأتمتة الذكية، يمكن للشركات خفض تكاليفها وتحقيق قدر أكبر من الاتساق في مهام سير العمل لديها. وقد أسهمت جائحة كوفيد-19 في تسريع جهود التحوّل الرقمي، ما دفع إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الداعمة للأتمتة. ومع توسّع العمل عن بُعد، ستستمر الأدوار الوظيفية في التطوّر. وسيُعاد توجيه العاملين الذين يركّزون حاليًا على الأعمال التنفيذية الروتينية إلى مهام تنفيذ هذه الحلول وتوسيع نطاقها، إلى جانب تولّي مهام أخرى أعلى مستوى.

وسيحتاج المديرون في المستويات المتوسّطة إلى تحويل تركيزهم نحو الجوانب الإنسانية في عملهم للحفاظ على تحفيز فرقهم. وستُظهِر الأتمتة الفجوات في المهارات بين أفراد القوى العاملة، وسيكون على الموظفين التكيّف مع بيئات عمل تتغيّر باستمرار. كما يمكن للإدارة الوسطى دعم هذه التحوّلات بطريقة تخفّف من حدّة القلق، لضمان بقاء الموظفين قادرين على الصمود خلال فترات التغيير هذه. ولا شكّ في أنّ الأتمتة الذكية تمثّل مستقبل العمل، وأن الشركات التي تُحجِم عن تبنّيها ستجد صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية في أسواقها.