يشير الذكاء الاصطناعي (AI) إلى المجالات المتقاربة في علوم الكمبيوتر والبيانات التي تركز على بناء آلات مزودة بذكاء بشري لأداء المهام التي كانت تتطلب في السابق وجود إنسان. على سبيل المثال، التعلم والتفكر وحل المشكلات والإدراك وفهم اللغة وغيرها. بدلاً من الاعتماد على تعليمات صريحة من المبرمج، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي التعلم من البيانات، ما يتيح لها التعامل مع المشكلات المعقدة (بالإضافة إلى المهام البسيطة والمتكررة) والتحسن بمرور الوقت.

تتمتع تقنية الذكاء الاصطناعي اليوم بمجموعة من حالات الاستخدام في مختلف الصناعات. تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي لتقليل حدوث الأخطاء البشرية وخفض التكاليف التشغيلية المرتفعة وتوفير معارف البيانات في الوقت الفعلي وتحسين تجربة العملاء، من بين العديد من التطبيقات الأخرى. ومن ثَمَّ، يمثل ذلك تحولاً كبيرًا في طريقة تعاملنا مع الحوسبة، حيث ينشئ أنظمة يمكنها تحسين سير العمل وتعزيز عناصر الحياة اليومية.

ومع أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بمزايا لا تعد ولا تحصى، فإنه به عيوب جديرة بالملاحظة عند مقارنتها بطرق البرمجة التقليدية. يثير تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات، وتحولات في سوق العمل، والتشريد الوظيفي والأمن الإلكتروني، فضلاً عن التحديات التقنية المرتبطة بضمان عمل هذه الأنظمة كما هو مخطط لها.

في هذه المقالة، سنناقش طريقة عمل تقنية الذكاء الاصطناعي وسنستعرض مزايا الذكاء الاصطناعي وعيوبه مقارنة بالطرق التقليدية للحوسبة.