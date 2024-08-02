تاريخ النشر: 2 أغسطس 2024
المساهمون: تيجان فين وأماندا داوني
يتضمن الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء (CX) تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) على جميع عناصر رحلة العميل داخل الشركة.
أصبحت تجربة العملاء حالة استخدام قيمة للتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث يستمر العملاء في توقع المزيد من الشركات. قد تتضمن تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة في هذا النهج التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) وأتمتة العمليات الآية والتحليلات التنبؤية وما إلى ذلك. ويعد دمج الذكاء الاصطناعي عنصرًا رئيسيًا في أي رحلة تحول رقمي حديثة.
يعزز الذكاء الاصطناعي تفاعلات العملاء من خلال تحليل كميات هائلة من بيانات العملاء وفرزها. وينتج عن تحليل البيانات تجربة عملاء مخصصة للغاية تلبي احتياجات العملاء في جميع نقاط الاتصال وتزيد من الكفاءة التشغيلية.
إن القدرة على جمع البيانات والتحليل المتعمق هو ما يميز تجربة العملاء المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عن غيرها من المناهج الأخرى، حيث تمكن قدرتها على اكتشاف الأنماط ومراجعة سجل الشراء ومراقبة سلوك وسائل التواصل الاجتماعي الشركات من تخصيص تفضيلات العملاء وتفاعلاتهم، مما يزيد من رضا العملاء في البداية.
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لدى العملاء اليوم توقعات عالية للشركات لتوفير تجربة شاملة، حيث تحتاج الشركات إلى معرفة كيفية تلبية احتياجات هؤلاء العملاء. وينبغي على قادة الأعمال التفكير في استراتيجية تبقيهم في الطليعة في تنفيذ التقنيات الجديدة والحفاظ على رضا العملاء.
باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات أخذ كميات كبيرة من البيانات وتحليل سلوك العملاء ومشاركة العملاء. وبشكل منفصل، يمكن لحلول الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بناء روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة دعم العملاء وتوفير مساعدين افتراضيين للعملاء.
قد يكون انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي محفوفًا بالمخاطر، ولكن يمكن أن يكون له عوائد كبيرة إذا تم تنفيذه بشكل جيد. ويشمل ذلك الاستماع والاختبار ثم الاستفادة من الابتكار. ومن خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركة الاستفادة من ملاحظات العملاء وتجربة المستخدم لتخصيص التفاعلات مع العملاء واكتساب الثقة والموثوقية.
هناك العديد من الميزات الأساسية لأنظمة تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي:
تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لأدوات الذكاء الاصطناعي في استخدامها لخوارزميات التعلم الآلي لتحصيل معارف قيمة حول سلوك العميل. وتسمح هذه التقنية للشركة بتتبع اهتمامات العميل وتفضيلاته لتخصيص التوصيات بعد ذلك. ويزيد هذا النهج المخصص من ولاء العملاء وتحويلات المبيعات.
تتزايد شعبية روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تطور التقنية. يمكن لتوجيه الذكاء الاصطناعي الآن التنبؤ بالسبب الذي يدفع عميلاً معينًا للاتصال للحصول على المساعدة. وتستخدم روبوتات المحادثة الذكاء الاصطناعي الحواري لتكون بمثابة مركز اتصال للعملاء الذين يبحثون عن إجابات سريعة للاستفسارات وطرق حل المشكلات البسيطة في أي وقت من اليوم.
تتمثل إحدى ميزات الذكاء الاصطناعي في قدرته على دمج البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك الإنترنت وفي المتجر والجوال ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتيح هذا للعملاء خيار التبديل بين القنوات في أوقات فراغهم دون انقطاع ومن المرجح أن يبقيهم مشاركين في العمل.
يقدم العملاء تعليقات بعدة طرق مختلفة ومن خلال عدد كبير من القنوات المختلفة. يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل النص من هذه التعليقات وتحديد المشاعر من خلال تحليل المشاعر. وقد يساعد هذا الإجراء الشركة في فهم عملائها على مستوى أعمق وفهم شعور العميل تجاه منتج ما.
يتوقع العملاء اليوم اتخاذ إجراء في الوقت الفعلي، وباستخدام الذكاء الاصطناعي يمكن للشركة تعديل رحلة العميل على الفور. ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي ضبط محتوى موقع الويب لتسليط الضوء على المنتجات الأكثر توافقًا مع ما يبحث عنه العميل في تلك اللحظة.
يمكن أن تؤدي إضافة الذكاء الاصطناعي إلى تجربة العملاء إلى تحسين أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM). ويمكن لإدارة علاقات العملاء (CRM) المدعومة بالذكاء الاصطناعي أتمتة المهام، مثل إدخال البيانات وتسجيل العملاء المحتملين، ومساعدة مندوبي المبيعات في التنبؤ بالعملاء الذين من المرجح أن يتم تحويلهم. وقد يساعد هذا فرق المبيعات في تحسين عملية اتخاذ القرار.
يعد تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال تجربة العملاء في العمل أمرًا مثيرًا، ولكن ينتج عنه أيضًا كثيرًا من التحديات.
تفاعلات بشرية أقل: على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي تقنية فعالة وثورية، إلا أنه قد يفتقر إلى اللمسة الإنسانية التي قد يبحث عنها العملاء. فمن المرجح أن يكون العميل مايزال ينتظر مستوى معين من التفاعل البشري والتعاطف. وقد يؤدي الإفراط في استخدام الذكاء الاصطناعي إلى شعور العملاء بقطع الاتصال.
عمليات تكامل الأنظمة الأكثر تعقيدًا: يمكن أن يكون إدخال نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي في نظام خدمة عملاء قائم أمرًا صعبًا ومعقدًا. ويجب توافق التكامل بشكل مثالي حتى لا تتأثر تجربة العميل سلبًا.
فقدان ثقة العملاء: أنظمة الذكاء الاصطناعي مثيرة، ولكن بناء ثقة العملاء ماتزال تشكل نقطة شائكة، حيث يشكك بعض العملاء في التفاعلات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي ودقة الحلول.
بدأت الشركات الكبرى في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء وبدأت في رؤية عائد الاستثمار. وفيما يلي بعض الأمثلة توضح كيف استطاع الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء تغيير للطريقة التي تتفاعل بها الشركات مع عملائها وتغيير نماذج الأعمال لتكون أكثر توافقًا لتلبية احتياجات المستهلكين.
عقدت بطولة ويمبلدون، إحدى أشهر بطولات التنس في العالم، شراكة مع IBM Consulting لإنشاء معارف باستخدام الذكاء الاصطناعي وتجارب رقمية عالمية المستوى.
تقدم منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي الجاهزة للمؤسسات ملخصات ما قبل المباراة وتحليلات ما بعد المباراة. وبشكل منفصل، باستخدام نموذج تم تدريبه وضبطه في IBM® watsonx.ai™، يستخرج تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي البيانات ذات الصلة ويلخصها ويولد قصصًا بلغة طبيعية.
https://www.ibm.com/sa-ar/blog/how-ibm-helps-wimbledon-use-generative-ai-to-drive-ersonalized-fan- Engagement/
تستخدم ستاربكس الذكاء الاصطناعي "لتعزيز الاتصال البشري".1 ومن خلال مبادرة Deep Brew، قامت ستاربكس ببناء مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بصناعة القهوة وتجربة العملاء داخل المتجر.
تستخدم الأداة التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية لتخصيص الرسائل التسويقية، مما يؤدي إلى الاحتفاظ بالعملاء وتحسين سير العمل. ويتم استخدام الأداة على تطبيق الأجهزة المحمولة الخاص بها لاقتراح عناصر القائمة بناء على سجل طلبات العميل وموقعه، بالإضافة إلى عوامل أخرى.
احتاجت سلسلة متاجر التجزئة والصيدليات في مجال الصحة والجمال إلى تحديث البنية التحتية لتلبية الاحتياجات المتطورة لعالم التجارة الإلكترونية. وعملت شركة Boots مع IBM لنقل البرامج القديمة إلى IBM Cloud ® وعملت معًا باستخدام Red Hat ® OpenShift ® على منصة حاويات IBM Cloud لبناء البيئة الرقمية وتكرارها واختبارها.
سمحت البنية التحتية الحديثة لشركة Boots بالتعامل مع فعاليات المبيعات الكبيرة، مثل الجمعة السوداء، وإطلاق المنتجات الرئيسية بسهولة. وبالإضافة إلى ذلك، حسّن التحول من وظيفة البحث في الموقع ومن ميزات عرض المنتجات المخصصة.
أحدث نظام الذكاء الاصطناعي في أمازون ثورة في التسوق عبر التجارة الإلكترونية من خلال تقديم توصيات منتجات مخصصة للعملاء، حيث يحلل النظام القائم على البيانات سلوك العملاء وسجل الشراء وسجل سلة التسوق وغير ذلك لفهم التركيبة السكانية وفهم ما قد يشتريه العملاء الآخرون.
تستخدم أمازون معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لاستخراج معلومات عن مراجعات العملاء وأوصاف المنتجات.2 وتستخدم الشركة بشكل منفصل، خوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق لإدارة نظام الترشيحات الخاص بها، حيث تدرب النماذج على البيانات القديمة وتوفر للمستهلكين تنبؤات دقيقة بالمنتج من خلال نهج متعدد القنوات.
من المرجح أن يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا أكبر في تجربة العملاء مع ظهور مزيد من التطورات. وفيما يلي بعض التوقعات لبقية العام وما بعده.
من المرجح أن تأتي التطورات في التقنيات الأخرى ذات الصلة، مثل الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)، في المقدمة. على سبيل المثال، يمكن للعميل إنشاء نسخة رقمية لنفسه لتجربة الملابس في بيئة الواقع الافتراضي قبل إجراء عملية شراء. وقد يغير هذا النوع من التقدم الطريقة التي يتفاعل بها العميل ويتواصل مع الشركة.
يتمثل الدور الحالي للذكاء الاصطناعي في تسريع العمليات وجعلها أكثر كفاءة، ولكن مع مرور الوقت، من المحتمل أن يلعب دورًا أكثر ذاتية في إدارة تجربة العملاء. ويبدو أن تكامل الذكاء الاصطناعي في المستقبل سيصبح جزءًا من النظام البنائي للأعمال نفسها، بما في ذلك أدوات الخدمة الذاتية، والتي من المرجح أن تصبح أكثر انتشارًا.
من المرجح أن تزداد شعبية ذكاء المحادثة في المستقبل حيث تظل قنوات الأعمال التجارية عبر الإنترنت والهاتف من أساسيات رحلة تجربة العملاء. مع وجود الأدوات المناسبة، يمنح ذكاء المحادثة الشركات رؤية أعمق لمشاركة العملاء ويعزز تجربة الموظفين.
لقد كانت التطورات في مجال التقنية مذهلة، خاصةً فيما يتعلق بالأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لكن مع هذه التقنيات الجديدة تأتي مخاطر أكبر وحاجة للتركيز على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والشفافية، حيث يرغب العملاء في معرفة كيفية استخدام الشركة لبياناتها، خاصةً في عمليات الذكاء الاصطناعي. وثقة العملاء هي الأساس مع استمرار الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة العملاء.
تحويل الدعم القياسي إلى رعاية استثنائية للعملاء من خلال بناء مزايا الذكاء الاصطناعي.
قم بتمكين فريقك من إنشاء ونشر روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تفهم طلبات عملائك في المرة الأولى.
قدم تجارب أكثر ذكاء عبر رحلة عميلك وعزز التحول عبر دورة حياة العميل.
حول النص المكتوب إلى صوت يبدو طبيعيًا وأعطي لعلامتك التجارية صوتًا فريدًا يميزها.
قم بتمكين النسخ الصوتي السريع والدقيق إلى نص بلغات متعددة لمختلف حالات الاستخدام المهمة.
يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تغيرًا جذريًا في تصميم التجربة، ولكن يجب اعتماده برؤية واستراتيجية وسبُل حماية مناسبة. تعرف على كيفية تأثير الذكاء الصناعي التوليدي على طريقة تصميم المنظمات للتجارب وتطبيقها على المستخدمين لديها.
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تجربة العملاء على أعتاب تحول كبير في كيفية تعامل الشركات مع رحلة العميل.
تصوّر تجارب أكثر ذكاءً وتصميمها وتقديمها عبر رحلة العميل بأكملها. توفر خدمات تجارب العملاء الاستشارية من IBM خبرات عميقة في مجال التخطيط لرحلة العملاء وتصميمها وتنفيذ المنصات واستشارات البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي لكي يتسنى لك الاستفادة من أفضل التقنيات لدفع عجلة التطور والنمو.
1 الذكاء الاصطناعي من أجل الإنسانية (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، قصص وأخبار ستاربكس، 10 يناير 2020
2 كيف يعمل نظام توصيات أمازون؟ (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، Baeldung، 18 مارس 2024