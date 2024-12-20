لنسترجع بداية عام 2024. كان هناك حماس كبير بشأن قدرات الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بتجربة العملاء (CX). ومع مرور العام، أصبح هناك أمر واحد واضحًا: الذكاء الاصطناعي لن يختفي.

أصبح المستهلكون اليوم أكثر وعيًا من أي وقت مضى بإمكانات الذكاء الاصطناعي؛ وبعضهم يفهم حتى المخاوف والتحديات المتعلقة بالخصوصية المرتبطة به. لكن، حتى مع الكم الهائل من التغيرات المتعلقة بكيفية إنفاق المستهلكين، يبقى العامل الأساسي هو تقديم تجربة عملاء مميزة. إذا شعر العملاء بعدم الرضا عن التجربة، فمن المرجح أن يتجه العملاء إلى شركة أفضل.

بعبارة واضحة: تحتاج الشركات إلى العثور على طرق للحفاظ على تفاعل العملاء وولائهم لعلاماتها التجارية. كما هو مبين بوضوح في تقرير معهد IBM لقيمة الأعمال بعنوان 5 اتجاهات لعام 2025، "لا شيء يجذب العملاء للعودة مثل التجارب المصممة خصوصًا لهم". مع وضع ذلك في الحسبان، إليك سبعة اتجاهات لتجربة العملاء يمكن أن تساعد قادة الأعمال على تعزيز ولاء العملاء والاحتفاظ بهم في عام 2025.