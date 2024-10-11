من الآن وحتى عام 2034، سيصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في العديد من جوانب حياتنا الشخصية والتجارية. وقد أظهرت نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل GPT-4 نتائج واعدة للغاية في الفترة القصيرة التي كانت متاحة فيها للاستهلاك العام، ولكن حدودها أصبحت معروفة جيدًا أيضًا. ونتيجة لذلك، يتمثل مستقبل الذكاء الاصطناعي في التحول نحو النماذج مفتوحة المصدر واسعة النطاق للتجربة وتطوير نماذج أصغر وأكثر كفاءة لتحفيز سهولة الاستخدام وتسهيل انخفاض التكلفة.

توضح مبادرات مثل Llama 3.1، وهو نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر يحتوي على 400 مليار معلمة، و Mistral Large 2، الذي أُصدر لأغراض البحث، الاتجاه نحو تعزيز التعاون المجتمعي في مشاريع الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الحقوق التجارية. وقد أدى الاهتمام المتزايد بالنماذج الأصغر حجمًا إلى إنشاء نماذج مثل نموذج GPT 4o-mini الذي يحتوي على 11 مليار معلمة وهو سريع وفعال من حيث التكلفة. لن يمر وقت طويل قبل أن يكون هناك نموذج مناسب للدمج مع أجهزة مثل الهواتف الذكية، خاصة مع استمرار انخفاض التكلفة.

تعكس هذه الحركة الانتقال من النماذج الكبيرة والمغلقة حصريًا إلى حلول ذكاء اصطناعي أكثر سهولة وتنوعًا. وفي حين أن النماذج الأصغر حجمًا توفر القدرة على تحمل التكاليف والكفاءة، لا يزال هناك طلب عام على أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر قوة، ما يشير إلى أنه من المرجح أن يكون هناك نهج متوازن في تطوير الذكاء الاصطناعي لمحاولة إعطاء الأولوية لكل من قابلية التوسع وسهولة الوصول. وتوفر هذه النماذج الجديدة دقة أكبر بموارد أقل، ما يجعلها مثالية للمؤسسات التي تحتاج إلى إنشاء محتوى مخصص أو قدرات معقدة لحل المشكلات.

أسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير العديد من التقنيات الأساسية. ويؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تطوير الرؤية الحاسوبية من خلال تمكين تحليل أكثر دقة للصور والفيديو، وهو أمر ضروري لتقنيات مثل المركبات ذاتية القيادة والتشخيص الطبي. في معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، يعزز الذكاء الاصطناعي قدرة الآلات على فهم اللغة البشرية وتوليدها، ما يحسن واجهات التواصل ويتيح أدوات أكثر تطورًا للترجمة وتحليل المشاعر.

يعزز الذكاء الاصطناعي التحليلات التنبئية وتحليلات البيانات الضخمة من خلال معالجة كميات هائلة من البيانات وتفسيرها للتنبؤ بالاتجاهات السائدة واتخاذ القرارات. أما في مجال الروبوتات، فإن تطوير آلات أكثر استقلالية وقابلية للتكيف يبسّط مهام مثل التجميع والاستكشاف وتقديم الخدمات. كما أن الابتكارات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إنترنت الأشياء (IoT) تعزز اتصال الأجهزة وذكائها، ما يؤدي إلى وجود منازل ومدن وأنظمة صناعية أكثر ذكاءً.