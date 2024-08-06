يعتاد قادة الأمن على التفكير بمنهج الدفاع العميق وضمان أن توفِّر مجموعة الأدوات الأمنية والبنية العامة للمؤسسة لديهم المرونة والحماية. وعلى الرغم من صحة هذا النهج اليوم، فإن الوقت قد حان للتفكير في التحول نحو أمن يركِّز على البيانات أولًا. وهذا يعني إدارة بيانات تتوافق مع حالات الاستخدام الحالية، حيث تُعَد البيانات الأصل المركزي الذي يتطلب الحماية طوال دورة حياته، من الاستخدام وحتى التخلص منه. إن التحول الجذري في أمن البيانات مدعوم جيدًا بالأدلة في إصدار عام 2024 من تقرير تكلفة خرق البيانات.

يعرض التقرير أبحاثًا تدرس أسباب الاختراقات، وتأثيراتها المالية، وعمليات التعافي منها في 604 مؤسسات حول العالم وفي 17 قطاعًا صناعيًا. وتُظهر النتائج بعض التوجهات المثيرة للاهتمام التي يمكن أن تساعد على حل لغز البيانات، بما في ذلك تأثيراتها في الأمن والخصوصية وإدارة البيانات واللوائح. كل هذه الجوانب تشهد بالفعل ارتفاع المخاطر نتيجة الاندفاع نحو إطلاق مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) وتسريع طرحها في السوق، مع تجاهل اعتبارات الأمن. ومن المقلق أن دراسة حديثة استهدفت المديرين التنفيذيين حول أمن الذكاء الاصطناعي التوليدي كشفت أن 24% فقط من المبادرات الجديدة تتضمن عنصرًا أمنيًا.