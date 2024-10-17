لطالما استخدمت المؤسسات درجة معينة من التقنيات لتقديم تجربة عملاء ممتازة، لكن مستقبل خدمة العملاء سيتطلب المزيد من التقدم لتلبية توقعات العملاء المتزايدة.
لا شك أن خدمة العملاء على وشك تحقيق قفزة هائلة بفضل الاتجاهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي (AI). في الواقع، يشعر ما يقرب من 50% من الرؤساء التنفيذيين بتزايد توقعات العملاء حول تسريع المؤسسات استخدام تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفقًالدراسة دليل الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمة العملاء التابعة لمعهد IBV. مما لا شك فيه أن مستقبل خدمة العملاء يجب أن يعتمد على الذكاء الاصطناعي للمؤسسات لتحسين تجربة العملاء وزيادة ولاء العملاء.
توقعت Gartner في تقرير حديث أجرته أن 80% من مؤسسات خدمة العملاء والدعم ستستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين تجربة خدمة العملاء لديها. باختصار، يعرف الرؤساء التنفيذيون مدى أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الأخرى للذكاء الاصطناعي في إنشاء إستراتيجية خدمة عملاء قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
المخاطر كبيرة للغاية، خاصة منذ انتشار جائحة كوفيد-19، عندما زادت احتمالية العملاء في تغيير العلامات التجارية. تشير الدراسات إلى أن 80% من العملاء (رابط المحتوى موجود خارج موقع ibm.com) قد يبدلون علامتهم التجارية بعد المرور بتجربة سيئة واحدة أو أكثر. يُعد دعم العملاء بمثابة وسيلة دفاع مهمة للغاية ضد دوران العملاء.
نحن نعيش لحظة مثيرة في تاريخ خدمة العملاء، حيث يمكن للمؤسسات استكشاف هذه الأدوات الجديدة ورسم مسار نحو مستقبل يصبح فيه الذكاء الاصطناعي شريكًا مساعدًا في كل التفاعلات مع العملاء. وأظهرت نفس الدراسة التي أجراها معهد IBV أن 63% من المديرين التنفيذيين يتوقعون أنهم قد استثمروا بالفعل في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لخدمة الموظفين بشكل مباشر بحلول نهاية عام 2023.
سيصبح الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لمركز الاتصال، حيث تتفاعل المؤسسة مع قاعدة عملائها. لا تعني خدمة العملاء التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي بالضرورة أن جميع التفاعلات ستكون ذاتية الخدمة. بل تعني أن فرق الدعم البشري ستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في أثناء مساعدتها للعملاء.
بينما سيظل العاملون في الخطوط الأمامية جزءًا أساسيًا من أي تفاعل في خدمة العملاء، فإن استخدام التقنيات الجديدة أصبح بسرعة ميزة تنافسية مهمة.
فيما يلي ستة اتجاهات لخدمة العملاء قائمة على الذكاء الاصطناعي والتي ستساعد في تقديم خدمة عملاء أفضل عبر رحلة العميل بالكامل.
سوف تستفيد جميع عمليات تطوير المواهب من التدريب المخصص المستند إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن التدريب على خدمة العملاء سيحقق مزايا محددة. ولأن أنواع المشكلات تختلف من عميل لآخر، يحتاج ممثلو خدمة العملاء إلى الحفاظ على أسلوبهم الرشيق عند مساعدة العملاء. باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتدريب السيناريوهات الفريدة التي تحدث في الواقع، يصبح الممثلون أكثر مهارة في التعامل مع أي مشكلة يواجهها العملاء.
يجب على المؤسسات التي تسعى لزيادة رضا العملاء أن تعمل على تلبية احتياجاتهم قبل أن تحدث أي مشكلات. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسة استخدام الذكاء الاصطناعي لإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للعملاء الجدد، توضح لهم مزايا المنتجات الجديدة واستخداماتها بناءً على ملف تعريف العميل.
تعمل المؤسسات بشكل متزايد على تمكين الموظفين من التفاعل مباشرة مع التطبيقات التقنية لتقديم المساعدة الفورية للعملاء. ولا يزال بعض العملاء يفضلون التحدث إلى شخص حقيقي، لكن يُعزز موظفو خدمة العملاء في مراكز الاتصال بشكل متزايد بنصوص الذكاء الاصطناعي التوليدي ومهام سير العمل التي تُحدّث في الوقت الفعلي. بهذه الطريقة، يكون لدى ممثلي رعاية العملاء معلومات محدثة تحت تصرفهم، ما يمكنهم من حل مشكلة العميل بثقة.
على الرغم من أن روبوتات المحادثة التقليدية مفيدة، إلا أنها محدودة بعض الشيء بسبب البرامج النصية الثابتة التي بُرمجت عليها. بينما ستكون روبوتات الذكاء الاصطناعي الحوارية أكثر قدرة على التفاعل مع مدخلات العملاء والتحديث في الوقت الفعلي بالمعلومات الجديدة. تقترب هذه الروبوتات من تقديم تجربة تفاعلية تشبه التفاعل البشري، ما يجعلها أكثر قدرة على مساعدة العملاء بفعالية. ستقدم هذه الروبوتات تجربة أكثر جاذبية وتخصيصًا للعملاء الذين يفضلون أدوات الخدمة الذاتية.
الذكاء الاصطناعي يتفوق في اكتشاف الأنماط في البيانات التي قد يستغرق البشر وقتًا طويلاً لاكتشافها أو قد تمر من دون ملاحظة. يمكن للمؤسسات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل التاريخ الكامل لتجربة العملاء عبر القنوات المتعددة من سجلات مكالمات خدمة العملاء، ورسائل البريد الإلكتروني، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والمنتديات، ومنصات إدارة علاقات العملاء (CRM) لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. يمكنه أيضًا تغذية البيانات في حال أساء العملاء استخدام المنتج بشكل متكرر؛ في هذه الحالة، يمكن للمؤسسة وضع تعليمات أكثر تحديدًا تحذر من الاستخدام غير الصحيح للحل.
لم تعد المؤسسات قادرة على إعداد الأسئلة الشائعة بناءً على معرفتها الخاصة ثم تركها دون تحديث لعدة أشهر أو سنوات. في عالمنا سريع التغير، تحتاج الأسئلة الشائعة إلى التحديث المستمر لتلبية المشكلات الجديدة أو استخدامات الحلول المتطورة. يمكن للمؤسسات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل مكالمات العملاء ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي لتجميع الأسئلة الأكثر شيوعًا. ثم يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي استخدام دليل خدمة العملاء لإنشاء الاستجابات الأكثر فائدة للمساعدة في الاحتفاظ بالعملاء.
يتطلب تقديم خدمة عملاء ممتازة من المؤسسات استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها. ومع تزايد استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، يجب على المؤسسات السعي للاستفادة منها في كل وحدة أعمال وفرق دعم.
تساعد IBM الشركات على تطبيق الذكاء الاصطناعي الموثوق في هذا المجال منذ أكثر من عقد من الزمن، ويتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقدرة على إحداث تحول كبير في خدمة العملاء والخدمات الميدانية، بفضل قدرته على فهم الاستفسارات المعقدة وتقديم استجابات تفاعلية تشبه الأسلوب البشري.
تقدم IBM إمكانات استشارية شاملة في تصميم التجارب والخدمات، وتحويل البيانات والذكاء الاصطناعي. من خلال استخدام ™watsonx، منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات الجاهزة للمؤسسات من IBM، وwatsonx™ Assistant، الحل الرائد في السوق للذكاء الاصطناعي الحواري من IBM، نتعاون معك في عملية تحقيق قيمة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الذكاء الاصطناعي الحواري، وتحسين تجربة الموظفين، وتطوير عمليات مراكز الاتصال وتحليل البيانات.
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