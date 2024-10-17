فيما يلي ستة اتجاهات لخدمة العملاء قائمة على الذكاء الاصطناعي والتي ستساعد في تقديم خدمة عملاء أفضل عبر رحلة العميل بالكامل.

تدريب فرق خدمة العملاء القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي

سوف تستفيد جميع عمليات تطوير المواهب من التدريب المخصص المستند إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن التدريب على خدمة العملاء سيحقق مزايا محددة. ولأن أنواع المشكلات تختلف من عميل لآخر، يحتاج ممثلو خدمة العملاء إلى الحفاظ على أسلوبهم الرشيق عند مساعدة العملاء. باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتدريب السيناريوهات الفريدة التي تحدث في الواقع، يصبح الممثلون أكثر مهارة في التعامل مع أي مشكلة يواجهها العملاء.

التخصيص المستند إلى الذكاء الاصطناعي

يجب على المؤسسات التي تسعى لزيادة رضا العملاء أن تعمل على تلبية احتياجاتهم قبل أن تحدث أي مشكلات. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسة استخدام الذكاء الاصطناعي لإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للعملاء الجدد، توضح لهم مزايا المنتجات الجديدة واستخداماتها بناءً على ملف تعريف العميل.

نصوص المكالمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعمل المؤسسات بشكل متزايد على تمكين الموظفين من التفاعل مباشرة مع التطبيقات التقنية لتقديم المساعدة الفورية للعملاء. ولا يزال بعض العملاء يفضلون التحدث إلى شخص حقيقي، لكن يُعزز موظفو خدمة العملاء في مراكز الاتصال بشكل متزايد بنصوص الذكاء الاصطناعي التوليدي ومهام سير العمل التي تُحدّث في الوقت الفعلي. بهذه الطريقة، يكون لدى ممثلي رعاية العملاء معلومات محدثة تحت تصرفهم، ما يمكنهم من حل مشكلة العميل بثقة.

روبوتات الذكاء الاصطناعي الحواري

على الرغم من أن روبوتات المحادثة التقليدية مفيدة، إلا أنها محدودة بعض الشيء بسبب البرامج النصية الثابتة التي بُرمجت عليها. بينما ستكون روبوتات الذكاء الاصطناعي الحوارية أكثر قدرة على التفاعل مع مدخلات العملاء والتحديث في الوقت الفعلي بالمعلومات الجديدة. تقترب هذه الروبوتات من تقديم تجربة تفاعلية تشبه التفاعل البشري، ما يجعلها أكثر قدرة على مساعدة العملاء بفعالية. ستقدم هذه الروبوتات تجربة أكثر جاذبية وتخصيصًا للعملاء الذين يفضلون أدوات الخدمة الذاتية.

معارف مستندة إلى الذكاء الاصطناعي من بيانات العملاء

الذكاء الاصطناعي يتفوق في اكتشاف الأنماط في البيانات التي قد يستغرق البشر وقتًا طويلاً لاكتشافها أو قد تمر من دون ملاحظة. يمكن للمؤسسات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل التاريخ الكامل لتجربة العملاء عبر القنوات المتعددة من سجلات مكالمات خدمة العملاء، ورسائل البريد الإلكتروني، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والمنتديات، ومنصات إدارة علاقات العملاء (CRM) لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. يمكنه أيضًا تغذية البيانات في حال أساء العملاء استخدام المنتج بشكل متكرر؛ في هذه الحالة، يمكن للمؤسسة وضع تعليمات أكثر تحديدًا تحذر من الاستخدام غير الصحيح للحل.

الأسئلة الشائعة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي

لم تعد المؤسسات قادرة على إعداد الأسئلة الشائعة بناءً على معرفتها الخاصة ثم تركها دون تحديث لعدة أشهر أو سنوات. في عالمنا سريع التغير، تحتاج الأسئلة الشائعة إلى التحديث المستمر لتلبية المشكلات الجديدة أو استخدامات الحلول المتطورة. يمكن للمؤسسات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل مكالمات العملاء ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي لتجميع الأسئلة الأكثر شيوعًا. ثم يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي استخدام دليل خدمة العملاء لإنشاء الاستجابات الأكثر فائدة للمساعدة في الاحتفاظ بالعملاء.